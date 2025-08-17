РУС
Новости Обстрелы Харькова
1 814 10

Россияне нанесли удар по Харькову баллистикой, есть пострадавшие, - мэр (обновлено)

Удар российской баллистики по Харькову 17 августа

Вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - рассказал он.

Обновление

Впоследствии Терехов уточнил, что "прилет" в Индустриальном районе произошел среди многоэтажек - по меньшей мере у шести из них выбиты окна.

Пострадавших пока двое, одна из них девочка 13 лет.

Также читайте: ПВО ликвидировала 36 вражеских беспилотников из 48, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Трамп і Віткоф вбивці
+8
путін підарас
+5
Трамп мудак - і це точна інформація. А заслуги буратіна не роблять з Трампа не мудака у нього свої.
Nika Vesela то трамп розмінував Чонгар?
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп ітд ітп?
Так це аони ракетами іПашать?
Підрило і *****
Сильно грохнуло! На весь город. Баллистика. Старый жилмассив. Тварье лупят по домам.
Це і є прогрес Віткофа. Виродка і вбивці дітей
eto nado poniat sto nazim,pered zavtresnej vstreci s trampom,stob soglasilis s ego i putlera uslovijami
Тому має бути власна балістика!!!
У відповідь би влупили по тому грьобаному кремлю так, щоб аж Ілліч вийшов з мавзолею подивитися, що там так йо🤬нуло і готово.
Коли знаєш, що у відповідь може прилетіти кілька ракет, то бажання постріляти трохи стихає.
