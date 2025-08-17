1 814 10
Россияне нанесли удар по Харькову баллистикой, есть пострадавшие, - мэр (обновлено)
Вечером 17 августа российские войска атаковали Харьков баллистикой.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, враг ударил баллистической ракетой по жилой многоквартирной застройке Индустриального района. Предварительно - есть пострадавшие. Детали уточняем", - рассказал он.
Обновление
Впоследствии Терехов уточнил, что "прилет" в Индустриальном районе произошел среди многоэтажек - по меньшей мере у шести из них выбиты окна.
Пострадавших пока двое, одна из них девочка 13 лет.
трамп закатав в асфальт ракетні програми?
трамп рлзводив війська?
трамп розміновував акваторію Азова?
трамп прибирав бригаду з Гостомеля?
трамп поставив головою СБУ Баканова,який привів агентів ФСБ на керівні посади в СБУ?
трамп ітд ітп?
У відповідь би влупили по тому грьобаному кремлю так, щоб аж Ілліч вийшов з мавзолею подивитися, що там так йо🤬нуло і готово.
Коли знаєш, що у відповідь може прилетіти кілька ракет, то бажання постріляти трохи стихає.