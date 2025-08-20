861 2
Росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини, є постраждалі, - ОВА
У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.
"Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Водяной #551433
показати весь коментар20.08.2025 06:18 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Виталий Еременко
показати весь коментар20.08.2025 07:21 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль