Росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини, є постраждалі, - ОВА

Наслідки масованої російської атаки на Сумщину

У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.

"Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

смерть свинособакам..
20.08.2025 06:18 Відповісти
Нажаль це смертельна гра в одні ворота. В прифронтових містах нічим ефективно збивати шахеди, ракети і вони стоять відкриті для ворога. Рашисти як у тірі, вибирають цілі і луплять по ним. Зараз Ахтирка, два дні тому Суми, Харків. Що там з дронами перехоплювачами, ракетами фламінго, балістикою на серійному виробництві? Де наші паляниці, пекло і т.п. Здається рашисти зачекалися відповіді...
20.08.2025 07:21 Відповісти
 
 