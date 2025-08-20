Росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини, є постраждалі, - ОВА

У ніч на 20 серпня росіяни завдали масованого удару по Охтирській громаді Сумщини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

Ворожі ударні безпілотники атакували приватний сектор. На місцях влучань – пожежі.

"Попередньо – загиблих немає. Є постраждалі, люди звертаються по медичну допомогу. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби, постраждалим надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили балістикою по цивільній інфраструктурі Сумської громади: є пошкодження