Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Гуляйполе на Запорожье: ранена женщина
Российские оккупанты атаковали Пологовский район в Запорожье, в результате чего ранена женщина.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Так, военные РФ ударили FPV-дроном по частному дому в Гуляйполе, вследствие чего было повреждено здание.
В результате атаки РФ ранения получила 65-летняя женщина, ей оказывают необходимую помощь.
