Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Гуляйполе на Запорожье: ранена женщина

Российские оккупанты атаковали Пологовский район в Запорожье, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, военные РФ ударили FPV-дроном по частному дому в Гуляйполе, вследствие чего было повреждено здание.

В результате атаки РФ ранения получила 65-летняя женщина, ей оказывают необходимую помощь.

Читайте: В результате массированной атаки на Ахтырку ранены 14 человек, среди которых - семья с тремя детьми. ФОТОрепортаж (обновлено)