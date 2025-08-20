РУС
Обстрелы Запорожской области
Рашисты ударили FPV-дроном по дому в Гуляйполе на Запорожье: ранена женщина

Оккупанты ударили FPV по дому в Гуляйполе. Ранены женщина

Российские оккупанты атаковали Пологовский район в Запорожье, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Так, военные РФ ударили FPV-дроном по частному дому в Гуляйполе, вследствие чего было повреждено здание.

В результате атаки РФ ранения получила 65-летняя женщина, ей оказывают необходимую помощь.

