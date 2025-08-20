РУС
Новости Обстрелы Запорожской области
Один человек погиб вследствие удара по Новоданиловке на Запорожье, - ОВА

Взрывы раздаются в оккупированном Мариуполе

Вечером 20 августа российские войска ударили артиллерией по Новоданиловке Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг обстрелял из артиллерии село Новоданиловка. Ударил по частной застройке. Погибла местная жительница", - написал он.

