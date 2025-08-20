Один человек погиб вследствие удара по Новоданиловке на Запорожье, - ОВА
Вечером 20 августа российские войска ударили артиллерией по Новоданиловке Запорожской области.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Враг обстрелял из артиллерии село Новоданиловка. Ударил по частной застройке. Погибла местная жительница", - написал он.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль