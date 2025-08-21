УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14332 відвідувача онлайн
Новини Удар по Закарпаттю
5 554 8

Росія атакувала Закарпаття: 12 людей дістали поранення

Перші наслідки удару по Мукачево

Вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Мирослав Білецький.

"Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога. Розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади", - йдеться в повідомленні.

Білецький зазначив, що ворог намагається бити навіть по тилових регіонах, по цивільних обʼєктах. Мета очевидна - залякати людей.

"Закликаю мешканців області: зберігайте спокій, не поширюйте фото й відео з місця події, довіряйте лише офіційним повідомленням. Це питання нашої спільної безпеки. Більше деталей згодом", - додав начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі вдарили по Мукачевому: пошкоджено підприємство. Містян закликали не відчиняти вікна (оновлено)

Автор: 

Мукачево (177) обстріл (30425) Закарпатська область (2132) Мукачівський район (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Орбан, Сійярто! Де ваше верещання? Напали на "Історичні землі Мадярорсаг"! "Там же "ваши" люди"!!!
показати весь коментар
21.08.2025 08:10 Відповісти
та немає там його людей! 30 відсотків закарпатців за кордоном!і всі мадяри це точно!
показати весь коментар
21.08.2025 08:37 Відповісти
У Орбана, навіть якщо на території живе один мадяр на мільйон - це "історична мадярська земля"...
показати весь коментар
21.08.2025 09:01 Відповісти
Зеленський вже дістає свого довгого Нептуна щоб потужно вдарить по Москві. Він покаже цьому клоуну Трампу, що приколював Бубочку запитаннями "чому ти не б'єшь по Москві"....
показати весь коментар
21.08.2025 08:14 Відповісти
Дуже відстаєте від тех.прогресу, "Нептун" це вже пройдене, вже зі слів Зеленського і нашого МОУ ,.....вже потужно б'ємо укр. кр. ракетами FP-5 "Фламінго", які перевершують трампівський "Tomahawk".
показати весь коментар
21.08.2025 08:36 Відповісти
За 3,5 роки війни, це другий ракет.удар по Закарпаттю, це ніщо, в порівнянні з іншими областями, які зазнають нищівних ударів. Якщо я не помиляюсь.
показати весь коментар
21.08.2025 08:21 Відповісти
Добрались чорти вже до Закарпаття ,чому не палає москва ,чому не знищений єлабозі той завод ?,менше слів про наші ракети ,а більше справ по кацапстану.
показати весь коментар
21.08.2025 08:34 Відповісти
показати весь коментар
21.08.2025 09:23 Відповісти
 
 