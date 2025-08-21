Росія атакувала Закарпаття: 12 людей дістали поранення

Вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Мирослав Білецький.

"Станом на 7.00 ранку триває рятувальна операція. На місці працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці. Дванадцять людей отримали травми різної складності, усім надається необхідна допомога. Розгорнуто оперативний штаб, в районі ліквідації наслідків ракетного удару працюють представники ОВА та міської влади", - йдеться в повідомленні.

Білецький зазначив, що ворог намагається бити навіть по тилових регіонах, по цивільних обʼєктах. Мета очевидна - залякати людей.

"Закликаю мешканців області: зберігайте спокій, не поширюйте фото й відео з місця події, довіряйте лише офіційним повідомленням. Це питання нашої спільної безпеки. Більше деталей згодом", - додав начальник ОВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вночі вдарили по Мукачевому: пошкоджено підприємство. Містян закликали не відчиняти вікна (оновлено)