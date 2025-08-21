Наслідки ворожого удару по Мукачевому. ФОТОрепортаж

Армія РФ близько 04.40 ранку завдали ракетного удару по Мукачевому. Двома ракетами типу Калібр спричинено вибух на місцевому заводі з іноземними інвестиціями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Станом на тепер відомо про дванадцятьох постраждалих. Їм надається медична допомога.

На місці події працюють усі правоохоронні органи. Прокурори, слідчі СБУ та нацполіції збирають докази, опитують свідків та фіксують пошкодження цивільної інфраструктури.

Досудове розслідування здійснює УСБУ в Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури. Вся інформація використовується для притягнення винних до відповідальності.

За інформацією журналіста Віталія Глаголи, у момент ракетної атаки на заводі перебувало 600 працівників. Їх встигли вивести в укриття

"Кількість постраждалих збільшилась до 15. Одна людина перебуває у важкому стані. Наймолодшому 22 роки, а найстаршому 63", - зазначив журналіст.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія атакувала Закарпаття: 12 людей дістали поранення











