Сибіга про удар по Мукачевому: Росія атакувала американське підприємство

Російські війська під час атаки на Закарпаття завдали удару по американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Про це у соцмережі X, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч усім зусиллям припинити війну, Росія завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні вночі. Сотні дронів, гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, одна з ракет уразила підприємство великого американського виробника електроніки на заході України, що призвело до пошкоджень та жертв.

"Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак.

Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру", - наголосив глава МЗС.

Сибіга заявив, що зустріч лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії.

"Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, зокрема США та європейських союзників. Нічні удари також демонструють необхідність посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - підсумував міністр.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

