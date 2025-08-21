УКР
Новини Удар по Закарпаттю
4 859 32

Сибіга про удар по Мукачевому: Росія атакувала американське підприємство

Удар по Мукачевому Уражено підприємство американського виробника

Російські війська під час атаки на Закарпаття завдали удару по американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Про це у соцмережі X, повідомив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Всупереч усім зусиллям припинити війну, Росія завдала масованого комбінованого авіаудару по Україні вночі. Сотні дронів, гіперзвукових, балістичних та крилатих ракет по цивільній та енергетичній інфраструктурі", - зазначив міністр.

За словами Сибіги, одна з ракет уразила підприємство великого американського виробника електроніки на заході України, що призвело до пошкоджень та жертв.

"Повністю цивільний об'єкт, який не має жодного стосунку до оборони чи військових. Це не перша атака Росії на американський бізнес в Україні, після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього року та інших атак.

Читайте також: "Шахед" упав у селі Липовець на Закарпатті: пошкоджено ЛЕП та будинок. ФОТО

Жодної військової логіки чи необхідності, лише терор проти людей, бізнесу та нормального життя в нашій країні. Ось чому зусилля, спрямовані на те, щоб змусити Росію припинити війну, є настільки критично важливими, і ми знову підтверджуємо готовність України докласти всіх зусиль для наближення миру", - наголосив глава МЗС.

Сибіга заявив, що зустріч лідерів у двосторонньому форматі Україна-Росія та тристоронньому форматі Україна-США-Росія мають вирішальне значення для забезпечення дипломатії.

"Не менш важливою є робота з надання Україні надійних гарантій безпеки з боку партнерів, зокрема США та європейських союзників. Нічні удари також демонструють необхідність посилення протиповітряної оборони України додатковими системами та перехоплювачами", - підсумував міністр.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські окупанти завдали удару по одному з підприємств у Мукачево. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Читайте: Наслідки ворожого удару по Мукачевому. ФОТОрепортаж

Автор: 

Мукачево (177) обстріл (30425) США (24096) Сибіга Андрій (620) Закарпатська область (2132) Мукачівський район (8)
Топ коментарі
+12
Ну що Трамп ось що значить червона доріжка для злочинця ,не дури сам себе і весь світ ти все робиш щоб не вводити санкції проти рашиської федорації.
21.08.2025 10:01 Відповісти
+9
Може трампоїду ще одну клюшку подарувати?? Чи краще засунути
21.08.2025 10:01 Відповісти
+6
Рашисти спеціально це зробили. Таким чином вони показують західним інвесторам що в Україну не вкладали гроші бо це їхня територія. Бо ***** побачив що Тампон це вонюча гонуча і що б рашисти не робили Тампон буде нагинати Україну на ще більші поступки.
21.08.2025 10:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну що Трамп ось що значить червона доріжка для злочинця ,не дури сам себе і весь світ ти все робиш щоб не вводити санкції проти рашиської федорації.
21.08.2025 10:01 Відповісти
путін також зустрічав вбивцю Tiergartenmorder з Берліну з квітами та з "червоною доріжкою".... команді трампа це сподобалось: "сваїх нє брасаєм і нє здайом..."
21.08.2025 10:24 Відповісти
То була не доріжка, а його особиста червона краватка
21.08.2025 10:54 Відповісти
Може трампоїду ще одну клюшку подарувати?? Чи краще засунути
21.08.2025 10:01 Відповісти
Так. По самісінькі гланди.
21.08.2025 10:04 Відповісти
Судячи з усього, білорусько-кацапські "учєнія" вже розпочалися; вчора з території бульбашії до нас прилетіла ракета. Таким чином пуйло хоче втягнути лукашеску у гарячу війну?
21.08.2025 10:02 Відповісти
не прилітало нічого з білорусі, фальш-ціль була, не роздмухуйте. Не потрібен нам другий фронт на півночі, це погано для нас закінчитися може.
21.08.2025 10:08 Відповісти
що скажут большие друзья путаны, орбан и трамп?))
21.08.2025 10:03 Відповісти
Скажуть,що винна жертва...
21.08.2025 10:05 Відповісти
якби трамп був президентом, цього не сталося б. а стоп ...
21.08.2025 10:06 Відповісти
Тепер я думаю, усім зрозуміло, чому саме цей об'єкт так активно зараз форсять по всіх новинах марафону і офісних ТГ-каналах?) Бо він же "американський"! Все це гра в політику... путін конкретно лоханувся, вдаривши по американському заводу в ході перемовин з Трампом, а наші "офісні" лише й раді цьому...
21.08.2025 10:07 Відповісти
"американський" не треба брати в "лапки" - це дійсно АМЕРИКАНСЬКИЙ завод мікроелектроніки побудований задовго до війни! назва заводу Jabil! ще такий же є у Польщі у місті Квідзен!
21.08.2025 10:35 Відповісти
Завод Jabil в Ужгороді
русня вдарили по американському заводу Flex в Мукачево....
21.08.2025 11:01 Відповісти
❗️600 працівників знаходилось на заводі у Мукачеві в момент атаки Росії, - журналіст Глагола зазначає, що всіх, на щастя, встигли вивести в укриття
21.08.2025 10:09 Відповісти
Рашисти спеціально це зробили. Таким чином вони показують західним інвесторам що в Україну не вкладали гроші бо це їхня територія. Бо ***** побачив що Тампон це вонюча гонуча і що б рашисти не робили Тампон буде нагинати Україну на ще більші поступки.
21.08.2025 10:09 Відповісти
Мукачівцям - співчуття, американцям карму. По їхньому бізнесу. Від кацапів. Тільки. Збережи Господи українців - вони не винуваті.
21.08.2025 10:09 Відповісти
❗️Перемовини під димом війни: поки Трамп грає в свої ігри, а коаліція охочих стурбовано йому киває
21.08.2025 10:10 Відповісти
що, той сибіга таке каже?
те підприємство саме винне, що в нього прилетіла кацапська ракета.
бо, як що б, воно було кацапське, то нічого не прилетіло!
треба поступитися підприємством і ракети перестануть прилітати.
от підприємство чим думало, коли будувалося на шляху ракети з болот, які в сотні тисяч разів більше, за те підприємство?
21.08.2025 10:13 Відповісти
Гриня ! вчера с Киева денег сняли в пользу власти , а ты промолчал? Даже Кличко не упрекнул за это, ведь это его вина!
21.08.2025 10:18 Відповісти
не бреши!!!
я люблю віталіка!
а, на цензорі я сутки троє.
так шо......
21.08.2025 10:24 Відповісти
так ты даже не возбудился от того , что твои любимцы поимели киевлян и ЗСУ на 8 лярдов?! или тебе в марафоне объяснили, что их бы Кличко украл!
21.08.2025 10:33 Відповісти
а, ти душніло, все продовжуєш?
21.08.2025 10:35 Відповісти
просто ждал от тебя послания по поводу снятия денег но, тебе это не интересно
21.08.2025 10:38 Відповісти
и любимицу твою безуглую вчера тоже обидели! благо твой кумир видосиками тебя успокоил. а то ушёл опять в запой!
21.08.2025 10:36 Відповісти
це так виглядають гарантії безпеки від американців, про які вони кукурікали на початку великої місії великого президента - типу для гарантій безпеки достатньо просто присутності в Україні американських компаній.... бггг..., ваш улюблений путін їх просто розіб'є, як горіхи й ніхто й не писне...
21.08.2025 10:14 Відповісти
і піндоси не хрена не зроблять
21.08.2025 10:18 Відповісти
кремль підтягує війну блище до кордонів ЄС , Захід ризикує приймати русню з хлібом та сілью ,яка зітре весь західний добробут у порошок ...навже так важко включити західним політикам мізки ,і зрозуміти , шо те за шо вони борються ,наживаясь на награбованому у колоніях , може стати купою куряви ?!!! Пора азійський реванш ЗУПИНИТИ !!!
21.08.2025 10:20 Відповісти
Пічєнєгі...
21.08.2025 10:21 Відповісти
Це ще залишкове відлуння Байдена. При Гандольді чудовий Влад такого не може робити.
21.08.2025 10:36 Відповісти
Сначала по азербайджанскому газу ударили теперь по американцам,так что с Путиным договариваться не возможно.
21.08.2025 11:05 Відповісти
"Крєпкій арєшек, цей путєн".
А що ж могутня Америка? Хто робить її нікчемною?!
21.08.2025 11:37 Відповісти
 
 