Орбан без осуждения России отреагировал на ракетный удар по Мукачево

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал российский ракетный удар по Мукачево на Закарпатье в ночь на 21 августа. Однако он не стал осуждать Россию за обстрел.

Об этом Орбан написал на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан, вместо осуждения РФ, отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться":"Только мир!"

Премьер Венгрии сообщил, что в четверг на заседании его правительство рассмотрело "последствия российского ракетного обстрела Мукачево".

Орбан отметил, что поручил главе МВД подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе к приему раненых, но, по его словам, "к счастью, в этом не было необходимости".

Венгерский премьер также сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины на Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим вследствие удара РФ по Мукачево на Закарпатье. Однако впоследствии он отредактировал сообщение и убрал упоминание о причастности России.