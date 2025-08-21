РУС
Орбан без осуждения России отреагировал на ракетный удар по Мукачево

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прокомментировал российский ракетный удар по Мукачево на Закарпатье в ночь на 21 августа. Однако он не стал осуждать Россию за обстрел.

Об этом Орбан написал на своей Facebook-странице, сообщает Цензор.НЕТ.

Орбан, вместо осуждения РФ, отметил, что "усилия, направленные на установление мира, и переговорный процесс, начатый президентом Трампом, должны продолжаться":"Только мир!"

Премьер Венгрии сообщил, что в четверг на заседании его правительство рассмотрело "последствия российского ракетного обстрела Мукачево".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский: Я просил Трампа повлиять на Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в ЕС

Орбан отметил, что поручил главе МВД подготовить больницы в Дебрецене и Ниредьгазе к приему раненых, но, по его словам, "к счастью, в этом не было необходимости".

Венгерский премьер также сообщил, что министр иностранных дел Петер Сийярто провел консультации с представителями венгерской общины на Закарпатье, которым правительство Венгрии предложило помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ракетный удар РФ по Мукачево: масштабный пожар локализован, количество пострадавших возросло до 19. ФОТОрепортаж (обновлено)

Напомним, в ночь на 21 августа российские оккупанты нанесли удар по одному из предприятий в Мукачево. Вследствие удара разрушены складские помещения, вспыхнул пожар.

Президент Венгрии Тамаш Шуйок выразил соболезнования пострадавшим вследствие удара РФ по Мукачево на Закарпатье. Однако впоследствии он отредактировал сообщение и убрал упоминание о причастности России.

Автор: 

Мукачево (354) Орбан Виктор (522) Закарпатская область (2661) Мукачевский район (8) война в Украине (5754)
+11
Ц вже, прогрес, міг би звинуватити Україну...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:41 Ответить
+11
Щльондра ж не може відкривати пащу на свого роботодавця
показать весь комментарий
21.08.2025 20:02 Ответить
+8
показать весь комментарий
21.08.2025 19:50 Ответить
Ц вже, прогрес, міг би звинуватити Україну...
показать весь комментарий
21.08.2025 19:41 Ответить
В геноциде мадьяр.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:44 Ответить
С упоротым Орбаном никакого "прогресса" не будет, даже не надейтесь.
показать весь комментарий
21.08.2025 19:45 Ответить
пдр, **************
запамʼятай вітя, земля кругла та доля наверне тобі по шарабану з-за кута
показать весь комментарий
21.08.2025 19:45 Ответить
У Мукачево багато угорців!! Але Органу вони...по цимбалам! Бо він за мир з путлєром!!! Крапка!
показать весь комментарий
21.08.2025 19:48 Ответить
показать весь комментарий
21.08.2025 19:50 Ответить
Щльондра ж не може відкривати пащу на свого роботодавця
показать весь комментарий
21.08.2025 20:02 Ответить
А чи не можна якось наступного нальоту на Закарпаття трохи підрихтувати кацапські дрони на зміну цілей? Хай трошки далі летять, до Угорщини.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:18 Ответить
*******, краще б вас, ваш князь Іштван у древні віки, не виводив з передгір'я Уралу, на родючі землі Дунаю. Зараз вас би вас, любителів сруського міра, залишилося б не більше, ніж чукчів.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:25 Ответить
Ці уйобки мабуть давно не бачили москальських танків на вулицях Будапешту.
показать весь комментарий
21.08.2025 20:31 Ответить
Саме ці за віком навряд бачили, А от чому їм батьки та діди це не передали, то вже інше питання.
показать весь комментарий
21.08.2025 21:11 Ответить

Даремно кацапи вдарили по Мукачеву, тепер їм усім піздец ))
показать весь комментарий
21.08.2025 21:09 Ответить
 
 