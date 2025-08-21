Зеленский: Я просил Трампа повлиять на Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я попросил Президента Трампа, чтобы Будапешт не блокировал наше вступление в Европейский Союз. Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать", - рассказал президент.

По словам Зеленского, стремление Украины стать членом Евросоюза является ее суверенным правом, которое поддерживают, в частности, США.

"Считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. Это также очень важно. И насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт", - добавил глава государства.

В то же время президент отметил, что сегодня политика современного Будапешта "против того, чтобы мы стали членами ЕС".

"Они открыто об этом говорят. Но Украина заслуживает своей независимости и того, чтобы быть членом Евросоюза. Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности", - подытожил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

