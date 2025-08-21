РУС
646 8

Зеленский: Я просил Трампа повлиять на Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в ЕС

Зеленский просил Трампа повлиять на Орбана

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что обращался к Дональду Трампу с просьбой повлиять на венгерского премьера Виктора Орбана, чтобы тот не блокировал вступление Украины в ЕС.

Об этом глава государства сообщил во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я попросил Президента Трампа, чтобы Будапешт не блокировал наше вступление в Европейский Союз. Президент Трамп пообещал, что его команда будет над этим работать", - рассказал президент.

По словам Зеленского, стремление Украины стать членом Евросоюза является ее суверенным правом, которое поддерживают, в частности, США.

"Считаю, что это абсолютно справедливо, что Украина хочет в Европейский Союз. Имеет на это полное право. Это наше суверенное право. И здесь Америка будет нас поддерживать. Это также очень важно. И насколько я понимаю, соответствующие сигналы из Белого дома будут идти в Будапешт", - добавил глава государства.

Также читайте: Надеемся на реакцию США, если РФ откажется от двусторонней встречи лидеров, - Зеленский

В то же время президент отметил, что сегодня политика современного Будапешта "против того, чтобы мы стали членами ЕС".

"Они открыто об этом говорят. Но Украина заслуживает своей независимости и того, чтобы быть членом Евросоюза. Мы отстояли свою независимость, это факт, и это все признают. И мы хотим справедливого окончания войны, хотим понимать, когда будем в Европейском Союзе, хотим иметь гарантии безопасности", - подытожил Зеленский.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп после встречи с европейскими лидерами звонил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, чтобы спросить почему тот блокирует вступление Украины в ЕС.

Читайте: Орбан о встрече Трампа и Путина: Сегодня мир - более безопасное место, чем вчера

А він не хоче нафтовий кранік орбану перекрити та сам з ним побалакати? Чи це інше? Чи гроші за транзит нафти до мадярів та словаків - то святе?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:48 Ответить
БЛД !!! папраШАЙКА, ну такая ефектівная...
показать весь комментарий
21.08.2025 10:49 Ответить
Прислухався? - чи мимо каси?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:50 Ответить
А може треба спочатку вплинути на тих клоунів при владі, які гальмують Україну ще на самому шляху до вступу в ЄС?
показать весь комментарий
21.08.2025 10:54 Ответить
‼️‼️Зеленський, нехай твоя жінка запросить Меланію до України. Меланія може бути наступним президентом ( і Трампа це цілком влаштує)
Меланія - словянка, вона відчула війну у Югославії. Тому і співчуває словʼянам- українцям

жінка Байдена до Львова приїжджала
показать весь комментарий
21.08.2025 10:57 Ответить
Епштейн подарував Хутіну https://t.me/ukr_politics/38 компромат на Трампа.
показать весь комментарий
21.08.2025 11:00 Ответить
По перше в України зараз більші важелі впливу на Вугорщину чим у Тампона через контроль над нафтопроводом. По друге, чому вже про вступ до НАТО не говоримо? До сраки той ЕС якщо Україна буде окупована
показать весь комментарий
21.08.2025 11:01 Ответить
А як може одне й#бнуте на всю голову вплинути на такого ж?
Мавпа з гранатою небезпечна штука - неясно куди полетить!
показать весь комментарий
21.08.2025 11:31 Ответить
 
 