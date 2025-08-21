Зеленський: Я просив Трампа вплинути на Орбана, щоб він не блокував вступ України до ЄС

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я попросив Президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати", - розповів президент.

За словами Зеленського, прагнення України стати членом Євросоюзу є її суверенним правом, яке підтримують, зокрема, США.

"Вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта", - додав глава держави.

Водночас президент зауважив, що сьогодні політика сучасного Будапешта "проти того, щоб ми стали членами ЄС".

"Вони відкрито про це говорять. Але Україна заслуговує на свою незалежність і на те, щоби бути членом Євросоюзу. Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки", - підсумував Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

