УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14681 відвідувач онлайн
Новини Членство України в ЄС Антиукраїнська позиція Орбана
569 8

Зеленський: Я просив Трампа вплинути на Орбана, щоб він не блокував вступ України до ЄС

Зеленський просив Трампа вплинути на Орбана

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що звертався до Дональда Трампа з проханням вплинути на угорського прем'єра Віктора Орбана, щоб той не блокував вступ України до ЄС.

Про це глава держави повідомив під час зустрічі із журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я попросив Президента Трампа, щоб Будапешт не блокував наш вступ до Європейського Союзу. Президент Трамп пообіцяв, що його команда буде над цим працювати", - розповів президент.

За словами Зеленського, прагнення України стати членом Євросоюзу є її суверенним правом, яке підтримують, зокрема, США.

"Вважаю, що це абсолютно справедливо, що Україна хоче в Європейський Союз. Має на це повне право. Це наше суверенне право. І тут Америка буде нас підтримувати. Це також дуже важливо. І наскільки я розумію, відповідні сигнали з Білого дому будуть іти до Будапешта", - додав глава держави.

Також читайте: Сподіваємось на реакцію США, якщо РФ відмовиться від двосторонньої зустрічі лідерів, - Зеленський

Водночас президент зауважив, що сьогодні політика сучасного Будапешта "проти того, щоб ми стали членами ЄС".

"Вони відкрито про це говорять. Але Україна заслуговує на свою незалежність і на те, щоби бути членом Євросоюзу. Ми відстояли свою незалежність, це факт, і це всі визнають. І ми хочемо справедливого закінчення війни, хочемо розуміти, коли будемо в Європейському Союзі, хочемо мати гарантії безпеки", - підсумував Зеленський.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Трамп після зустрічі з європейськими лідерами телефонував прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану, щоб запитати чому той блокує вступ України в ЄС.

Читайте: Орбан про зустріч Трампа та Путіна: Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж учора

Автор: 

Угорщина (2419) Зеленський Володимир (25203) членство в ЄС (1355) Трамп Дональд (6964) Орбан Віктор (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А він не хоче нафтовий кранік орбану перекрити та сам з ним побалакати? Чи це інше? Чи гроші за транзит нафти до мадярів та словаків - то святе?
показати весь коментар
21.08.2025 10:48 Відповісти
БЛД !!! папраШАЙКА, ну такая ефектівная...
показати весь коментар
21.08.2025 10:49 Відповісти
Прислухався? - чи мимо каси?
показати весь коментар
21.08.2025 10:50 Відповісти
А може треба спочатку вплинути на тих клоунів при владі, які гальмують Україну ще на самому шляху до вступу в ЄС?
показати весь коментар
21.08.2025 10:54 Відповісти
‼️‼️Зеленський, нехай твоя жінка запросить Меланію до України. Меланія може бути наступним президентом ( і Трампа це цілком влаштує)
Меланія - словянка, вона відчула війну у Югославії. Тому і співчуває словʼянам- українцям

жінка Байдена до Львова приїжджала
показати весь коментар
21.08.2025 10:57 Відповісти
Епштейн подарував Хутіну https://t.me/ukr_politics/38 компромат на Трампа.
показати весь коментар
21.08.2025 11:00 Відповісти
По перше в України зараз більші важелі впливу на Вугорщину чим у Тампона через контроль над нафтопроводом. По друге, чому вже про вступ до НАТО не говоримо? До сраки той ЕС якщо Україна буде окупована
показати весь коментар
21.08.2025 11:01 Відповісти
А як може одне й#бнуте на всю голову вплинути на такого ж?
Мавпа з гранатою небезпечна штука - неясно куди полетить!
показати весь коментар
21.08.2025 11:31 Відповісти
 
 