Орбан про зустріч Трампа та Путіна: Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж учора

Після вчорашньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним світ став "безпечнішим".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив на своїй сторінці в Х прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж був учора", - запевнив Орбан та висловив бажання, щоб кожні вихідні були "такими ж гарними".

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.