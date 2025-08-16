УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 526 43

Орбан про зустріч Трампа та Путіна: Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж учора

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Після вчорашньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним світ став "безпечнішим".

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив на своїй сторінці в Х прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж був учора", - запевнив Орбан та висловив бажання, щоб кожні вихідні були "такими ж гарними".

Також читайте: Всі деталі щодо завершення війни обговорю з Трампом у Вашингтоні в понеділок, - Зеленський

Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858) Орбан Віктор (615)
Вже аж тошнить від цих лакеїв *****.
показати весь коментар
16.08.2025 14:34 Відповісти
орбана весь час хочеться слати в дупу, але як послати дупу в дупу?
показати весь коментар
16.08.2025 15:14 Відповісти
Рекурсія
показати весь коментар
16.08.2025 15:15 Відповісти
Курварсія.
показати весь коментар
16.08.2025 15:55 Відповісти
🤮 совкова жаба
показати весь коментар
16.08.2025 14:35 Відповісти
Всі ознаки явної моральної і фізичної деградації. В наступній реінкарнації воно народиться жабою.
показати весь коментар
16.08.2025 14:59 Відповісти
жабошрек
показати весь коментар
16.08.2025 16:32 Відповісти
путлєр став більш адекватним? - шо ти гониш - помилка природи!
показати весь коментар
16.08.2025 14:35 Відповісти
Ну канечно нам всем так важно что скажет путинский лакей!
показати весь коментар
16.08.2025 14:36 Відповісти
"Для путіна сьогодні світ - безпечніше місце, ніж був учора". Ага.
показати весь коментар
16.08.2025 14:37 Відповісти
Ні, сьогодні свідчить про те, що світ наповнений подонками і тупими кривляками, яким тупі, ліниві, щоб навіть подумати, придурки віддають владу над собою, своєю долею і смертоносну зброю в руки. І ти, орбанЬ, відносишся до подонків, як і твій корєш фіца.
показати весь коментар
16.08.2025 14:38 Відповісти
Орбан тупий друг *****. Іди нах.
показати весь коментар
16.08.2025 14:46 Відповісти
орбан та к'аляска.
показати весь коментар
16.08.2025 14:39 Відповісти
Деменцій Трумп проконсультувався перед зустріччю з ****** лише з двома особами. З Орбаном і Лукашенко. Ці два ************* для нього найбільш референтні особи в європейських питаннях!
показати весь коментар
16.08.2025 14:41 Відповісти
Приїжджай у Харків,тварина путінська!! Або ,хоча б,у Київ! Коли ж ви усі маріонетки кремлівські передохнете, разом з своїми ублюдками...
показати весь коментар
16.08.2025 14:42 Відповісти
Відсмоктати обом дуплетом може тільки лярва з великим досвідом.
показати весь коментар
16.08.2025 14:44 Відповісти
угорська мокща, Вася? Ти базікай, но не забувай, що таких як ти тут не поважають. Тому запитую - хто роз'явьязав війну?
показати весь коментар
16.08.2025 15:21 Відповісти
Тупий і ще тупіший.
показати весь коментар
16.08.2025 14:44 Відповісти
яке ж він гівно і гнида
показати весь коментар
16.08.2025 14:44 Відповісти
А ***** ***** дійсно диктатором назвав?
показати весь коментар
16.08.2025 14:49 Відповісти
Може вже час нарешті припинити існування путінських посіпак Орбана та Фіцо в інформаційному просторі, яке за українські кошти підтримують своїми публікаціями українські ЗМІ?
Нащо цитувати путлєрівських агентів, витрачаючи ресурси ЗМІ, час і увагу читачів? Яка нам користь від цього? Давайте забанимо згадки про цих явних ворогів України у ЗМІ.
показати весь коментар
16.08.2025 14:51 Відповісти
Краще вже "скинуться" на твої курси підвищення грамотності... Хоча-б, знання російської мови - українська для тебе надто складна буде... Там слів набагато більше, і правила жорсткіші...
По-італійськи ти так само пишеш? Бідні італійці... Як вони мучаться, читаючи твою писанину...
показати весь коментар
16.08.2025 15:26 Відповісти
Lui non sa scrivere italiano. Lui sa scrivere soltanto Russo con i sbagli.
показати весь коментар
16.08.2025 15:36 Відповісти
Я зобов"язаний знать італійську? Можу відповісти тобі казахською... Зрозумієш?
показати весь коментар
16.08.2025 15:45 Відповісти
так тиждень тому трампакс підводні човни в арктику відправлял, бомбити росіян ядеркою (вірніше налякати).

При Байдені і Обамі, та і Буші, такої херні не було. Чи орбан в очі довбиться? підр угорський
показати весь коментар
16.08.2025 14:51 Відповісти
Шоу Донні Трампа влаштовується не для українців.
Марна справа дивитися на це чуже шоу в очікуванні реальних дій в інтересах України. Шоу - одна з улюблених розваг Донні з часів торгівлі нерухомістю, з часів, коли він ще рухався до посади POTUS. У його шоу можливо все, бо шоу маст гоу он. Мені особисто більше до вподоби старовинні шоу Бенні Хіла, Мапет шоу, та інші, більш нові.
https://encrypted-tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxIECBQNppPSncWOEEK_aGEoReybHdf1r-4haWYdKjkjRLxg8n
показати весь коментар
16.08.2025 15:03 Відповісти
Всім цікава думка видатного зеброй@ба **********
показати весь коментар
16.08.2025 15:06 Відповісти
"Оруелл-ХХІ століття"
показати весь коментар
16.08.2025 15:21 Відповісти
Орбан - пнх!!!
показати весь коментар
16.08.2025 15:27 Відповісти
показати весь коментар
16.08.2025 15:29 Відповісти
🤮🤮🤮
показати весь коментар
16.08.2025 15:31 Відповісти
Угорська жаба знову квакнула...
показати весь коментар
16.08.2025 15:32 Відповісти
Та хріна тобі, а не нафти.
показати весь коментар
16.08.2025 15:35 Відповісти
Щось таке вже було , типу я привез вам мир. Здається з Мюнхена привез.
показати весь коментар
16.08.2025 15:39 Відповісти
А тебе, ПУПСИК, незабаром з твого Межігірья угорці випхають
показати весь коментар
16.08.2025 15:43 Відповісти
Був би він у команді зеленського, був би найкращим друзякою блазня, по постійно заковтує по самі помідори.
показати весь коментар
16.08.2025 16:11 Відповісти
Вірно сказав Фейгін: результати Анкоріджа - гірше, ніж нічого!
показати весь коментар
16.08.2025 16:23 Відповісти
Лизнув, лизнув. Але здивуюся якщо Трвмп пам'ятає хто такий Орбан і де знаходиться Угорщина.
показати весь коментар
16.08.2025 17:31 Відповісти
«Мая твая міріться! Бль-бль-бль-бльууу»…. Цей король Гунганів вже реально посміховисько
показати весь коментар
16.08.2025 17:55 Відповісти
А це чмо як завжди сере ротом. Як і наш зелайно
показати весь коментар
16.08.2025 18:13 Відповісти
 
 