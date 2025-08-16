Орбан про зустріч Трампа та Путіна: Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж учора
Після вчорашньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним світ став "безпечнішим".
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив на своїй сторінці в Х прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Роками ми спостерігали, як дві найбільші ядерні держави руйнують структуру своєї співпраці та обмінюються недружніми повідомленнями. Цьому тепер настав кінець. Сьогодні світ - безпечніше місце, ніж був учора", - запевнив Орбан та висловив бажання, щоб кожні вихідні були "такими ж гарними".
Раніше лідери ЄС виступили з заявою, у якій заявили, що Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.
Нащо цитувати путлєрівських агентів, витрачаючи ресурси ЗМІ, час і увагу читачів? Яка нам користь від цього? Давайте забанимо згадки про цих явних ворогів України у ЗМІ.
По-італійськи ти так само пишеш? Бідні італійці... Як вони мучаться, читаючи твою писанину...
При Байдені і Обамі, та і Буші, такої херні не було. Чи орбан в очі довбиться? підр угорський
Марна справа дивитися на це чуже шоу в очікуванні реальних дій в інтересах України. Шоу - одна з улюблених розваг Донні з часів торгівлі нерухомістю, з часів, коли він ще рухався до посади POTUS. У його шоу можливо все, бо шоу маст гоу он. Мені особисто більше до вподоби старовинні шоу Бенні Хіла, Мапет шоу, та інші, більш нові.
