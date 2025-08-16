УКР
Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території, - заява лідерів ЄС

США запитали Європу, що їй потрібно від Вашингтона в обмін на гарантії безпеки для України

Лідери ЄС готові і далі тиснути на Росію для досягнення справедливої мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, яку підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

У ній зазначено, що президент США Дональд Трамп поінформував їх та президента України Володимира Зеленського про результати зустрічі з диктатором Росії на Алясці 15 серпня 2025 року.

Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Як сказав президент Трамп: "Немає угоди, поки не буде угоди". Як і передбачає президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, з яким він зустрінеться найближчим часом.

Посли ЄС сьогодні зберуться на позачергове засідання після зустрічі Трампа з Путіним

"Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Україна сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Жодні територіальні поступки чи обмін землями не можуть бути частиною угоди про припинення вогню, - Порошенко

"Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - резюмували лідери ЄС.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.

Умили руки, короч.
Гарно бубося надипломатив - бігай далі за Трампом - він і скумбрію твою скоро цапам подарує...
Напомню еще раз. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
Гарантії безпеки від рижого підора? Сарказм? Завтра рижий дегенерат скаже, що такого не було, бо він цього не памятає.
Ох і крінжатіна.
Почему? Решение оставлено за Украиной.

... Також зазначається, що Україна сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Джерело: https://censor.net/ua/n3568965
Тому що вони мали зайвий раз нагадати: ************ має вивести війська з всієї території України, включно із Луганськом та Севастополем, сплатити 1 трлн євро компенсацію, та видати військових злочинців на чолі з Ху?лом - міжнародному трибуналові. А вони триндять про ухвалення якихось незрозумілих "рішень", які з очевидних причин незручно формулювати вголос.
И именно поэтому наше мудрое население проголосовало во время войны за "надо просто перестать стрелять", "стереть границы в своей голове", "один народ" и "сойтись посередине"? Это ведь не они так выбрали, а именно мы. Чего же теперь на них пенять?
Я вже відповів "чого": є Міжнародне право, є порушення, є порушник, то ж має бути покарання? Чи це не обов'язково? Чи всім пофіг: порушуйте скока хочете, гости дорогіє?
Я вам ответил ниже. Плодить ответы не буду.
Напомню еще раз. Территориальное устройство Украины закреплено Конституцией и никто из зеленых гельминтов не в силах этого изменить. Даже просто желание этого тянет на ст. 111 УК Украины. Не говоря уже о заключении каких-то пактов.
Тут не обговорюється зміст Конституції. Йдеться про те, що "Україна має ухвалити якісь каламутні рішення" замість "ми надаємо їй ще фальконів та міражів, а також гріпенів, тайфунів та торнадо, з комплектом ракет до них, а також літаки ДРЛО та сотні скальпів й шторм шедоу".
Ну вот смотрите как пример. А где наши приснопамятные дальнобойные ракеты, которые обещал наш президент, и которых уже должно быть произведено около 1800 штук? Где массовые удары этими ракетами по оборонке рашки, по ее энергетике и логистике? Если бы в 2019 году не были свернуты все программы, то у нас были бы, например, минимум сотни "Нептунов" и тысячи "Вильх М\М2", у нас были бы свои комплексы ЗРК малого и среднего радиуса, и т.д. И, возможно, и большого вторжения тогда бы не было.
Я ж Вас спитав: от завтра орки полізуть на Польщу. Теж спитаєте: де ваші ракети польського виробництва? Ні, вони будуть х?ярити американськими атакамсами та томагавками, французькими скальпами та британськими штормами. Може ще німецькими таурусами. І це нормально, бо Світове Зло має бути покаране Світовою Співдружністю, а більше ніхто ракет не робе. Чи маєте фінські, іспанські, болгарські ракети?
Я вам уже тоже ответил. В мире постоянно идут десятки вооруженных конфликтов, где кто-то всегда агрессор. Дальше что? Так вы покажите документ или нет?
Що тобі "показати"? Ти щось чув про міжнародні правові засади про недоторканість суверенітету держав, неприпустимість зміни кордонів у силовий спосіб, втручання у внутрішні справи, тощо? Вважаєш, що світ не має реагувати? З "десятків збройних конфликтів, що тривають" - назви хоча б ОДИН, де змінено кордони в силовий спосіб та анексовано територію іншої держави.
Понятно, показать реально нечего.
Зрозуміло що ти нічого не чув про засади міжнародного права. "Показувати" їх тобі, ну така собі ідея, наче метати бісер.
Вообще-то я с вами свиней не пас. Будете продолжать хамить - пойдете вслед за русским кораблем.
Це погроза що мене можуть забанити за твоїм доносом? Бо я ще не повністю зрозумів схему: когось банять, когось ніт, а хто сам вирішує: кого треба забанити. Здається, зараз останній варіант. На жаль, твій ник неможливо запам'ятати, щоб надалі обходити стороною цю купу 💩
Звісно сама. А ще звісно яким буде рішення якщо ви не даєте нам потужної зброї. Начебто ми самі самотужки здамося але це з вашої подачі. Що ж, чекайте того часу коли вам кожному по черзі доведеться приймати таке рішення. Після нашої гибелі вам всім недовго залишиться.
100 % геніальна цитата!!!
Що ж, чекайте того часу коли вам кожному по черзі доведеться приймати таке рішення
У нас нет ни одного реального договора о взаимопомощи и совместной обороне ни с одной из стран Европы. От договора с США мы "мудро" отказались сами руками зеленой пошести. Тож нечего теперь пенять.
В нас є Статут ООН та решта документів міжнародного права, які ************ порушила, та хтось же має усунути це порушення, не знаєте? Лише ЗСУ самотужки? Чи навіщо взагалі ота вся макулатура?
Да, ООН - это макулатура. Так было и до того. Вы только узнали? Они приняли декларацию о признании Рашки агрессором с требованием освободить наши территории. И даже не одну. Дальше что? Будем махать декларациями? У нас нет конкретных договоров с инструментами выполнения этих решений. Ни одного договора.Это наше мудрое население через раз выбирало власть, которая лобзалась с ******.
Це Ви так вважаєте. Косплеїте Ху?ло, який оголосив Україну "неіснуючою державою". Насправді: ООН ніхто не розпускав, Україну звідти не виключав, міжнародне право не скасовував. Так, є питання, щодо труднощів нейтралізації особливо небезпечного злочинця, що озброєний. Ці труднощі треба якось вирішувати - зусиллями міжнародної спільноти, а не казати "ви неправильно голосуєте". Він завтра до Польщі полізе - теж скажете "українці наголосували в 2019"?
Не передергивайте. Я сказал только то, что сказал. Тогда вы готовы мне показать обращение нашей власти с требованием о совместной обороне?
Вибачте, Ви українською розумієте? Яке ще "звернення вашої
Световой сообщество и отреагировало - признало рашку агрессором и потребовало освободить наши земли. Дальше что? У ООН своей мощной армии нет. Так вы покажите хоть один документ или так и будете "бла-бла-бла"?
В ООН є силові підрозділи - так званий міжнародний миротворчий контингент блакитних касок, який час від часу використовується для припинення збройних конфликтів. Далі: ніхто не забороняв (а ст. 51 Статуту ООН це навіть прямо заохочує) окремим членам ООН допомагати жертві агресії. Власне, це й робиться, шляхом постачання зброї до України, наразі в недостатніх для перемоги обсягах, згоден. Але я наголошую: це обов'язок ООН (а не "за бажанням") вжити заходів для забезпечення сталого миру на планеті. Саме за це їй платять гроші (внески). Чи хай поверне гроші?
Нет, голубые каски - не армия с тяжелым вооружением. Они не могут освобождать, и для их размещения по уставу ООН нужно согласие воюющих сторон. И у ООН нет своего оружия, которое оно может передать. У ООН нет своих ракет и самолётов. У вас реальная каша в голове. Так вы покажите документ в конце концов? Мне надоело отвечать на беспредметный треп.
Вам же сказали : всі документи з міжнародного права , включно із Статутом ООН, досі доступні в інтернеті. Дочекайтеся як Вас там розбанять та ознайомтеся.
Понятно, документа не будет. Дальше можете заниматься словесным онанизмом исключительно сам с собой. Меня увольте от ваших игрушек.
та буквальне звернення нашої зеленої влади. а його не було. а воно мало би бути ще 24.02.22... ну от і не рипається та коаліція "охочих" заходити в Україну зі своїми військами. от і світове співтовариство і реагує якось - надають нам зброю, гуманітарку, фінансову допомогу.. а війск не надають. бо ми навіть і не просили. хоча зелений гарант повинен був це зробити ще у перші дні вторгнення. от якби він попросив, а світове співтовариство йому би ввічливо відмовило, то тоді так, питань до нього не було би. питання були би до світової спільноти, особливо до підписантів Будапешта...
Та не треба вводити війська, дали б хоч ракети для фальконів, а краще томагавки. Так би мовити, не всі засоби ще вичерпані, щоб кидати французів та англійців у м'ясні штурми.
дальше є стаття 51 Статуту ООН про колективну оборону... Кувейт теж самотужки не зміг вигнати війська Садам із своєї країни. колективно виганяли. так само колективно виганяти кацапів потрібно і з України. от тільки наша грьобана зелена дипломатія ні слова не заікається про колективну оборону. а в нашому випадку, особливо в контексті Будапешстського меморандуму, то ми маємо не заікатися, а у набат бити. ан ніт. зелені мовчать..
Та бачу що Ви теж не читали, на відміну від підступного Ху?ла. Знайдіть її в інтернеті, це одна стаття, 51, сформульована як я сказав.
Ну, меморандум - это бумажка не о чем. И Кувейт официально запросил коалицию от ООН. И вы сами ответили за нашу дипломатию. И о чем можно говорить если мы до сих пор помогаем рашке финансировать их армию на миллиарды, качая их нефть своей территорией?
В Вас якась каша в голові. Нафту качаємо для європейських партнерів на їх прохання. Союзницькі зобов'язання. А я кажу: порушене міжнародне право, чи має світова спільнота залишатися безучасною? Навіть якщо й качають нафту.
Это у вас каша. У нас все обязательства были уже закончены, полностью, абсолютно. Мы качаем нефть Венгрии, какие у нас с ней союзнические обязательства? Документ будет?
Є договори між фізичними та юридичними особами, а є Закони держави. Якщо Вас грабують на вулиці - поліція зобов'язана втрутитися та вжити заходів, навіть якщо в Вас нема з нею договору про послуги з особистої охорони, та до того ж Ви нетверезі чи ще щось не так. Аналогічно на рівні Міжнародного права: є певні принципи, обмеження тощо, які ніхто не має порушувати, а як порушив - то буде покараний світовим співтовариством. Навіть якщо "Україна качає нафту" чи ще якісь безглузді умови. Це не звільняє ************ від зобов'язання дотримуватися міжнародного права, та нести відповідальність за його порушення, як Німеччина понесла у 1945.
Понятно, документа не будет. Будет пустое "бла-бла-бла"
Про документ відповів. Статут ООН досі доступний на сайті ООН, решта міжнародно-правової документації теж. Як Вас там забанили, то думаю правильно зробили, зважаючи на те як Ви розмовляєте.
так, це бумажка. проте згідно Віденської конвенції та бумажка вважається міжнародно-правовим документом... хоч і тупо прописаним для нас. Проте в Кувейта навіть і такої бумажки не було. а в нас вона є і вона має потужно підкріплювати цю статтю 51 Статуту ООН, особливо для підписантів цієї бумажки.
Я его перечитал, и не раз. И в во всех трех вариантах. Нету там никаких гарантий. Кравчук ****. Особенно если вспомнить, что тактическое ЯО он тупо отдал рашке задолго до 94 года, безо всяких меморандумов или договоров по устному соглашению с Ельциным. Гнида. А потом га@дон Кучма отдал и носители за искусственные долги за газ. Еще одна гнида.
там тільки гарантії ненападати на нас. а захищати нас від нападу інших, то там такого чомусь не прописали. і наші телепні підписали тоді цю бумажку.
Ну насправді вони могли б просто дати більше ракет та іншого військового майна. Що вони втім й робять, але вкрай недостатньо. Тоди б ми й сами наваляли агресору, як би було чим.
Треба конкретика!!
Кожен суб'єкт хай скаже на скільки мільонів/мільярдів гарантує фінансування цих гарантій , на скільки буде фінансування ракет, снарядів, патронів
Горді лозунги на хліб не нама..... В гармату не зарядиш, для Безпеки треба конкретика
Все! - тепер військова допомога Заходу набагато збільшиться - нє?
Дя... картинка була епічна...
Потужна побрехенька. Вдруг чего, всі потужно висруться на гарантії, як Обама та Камерон в 2014 році. Нема ніяких гарантій в природі, крім ядерної зброї чи відсутність на карті Рашки як такової.
Ґарантії безпеки - від кого?

От від кого ми маємо ґарантовану небезпеку - відомо добре.
та не сама... а колективно. згідно статті 51 Статуту ООН про право країни, яка зазнала агресії, на колективну оборону. тим більше ще й в контексті Будапешстського меморандуму. чому зелена дипломатія на четвертому році війни жодного заклику про колективну оборону так і не зробила? хоча зобов'язана була це зробити ще 24.02.22..
Зеленая пошесть сама отказалась обратиться к США о признании нас основным союзником вне НАТО когда возник такой вариант. Сказали что такое признание нам только навредит. Вот така херня.
так отож. і це ще було перед повномасштабним вторгненням. і на той момент у Конгресі уже лежав внесений закон про надання Україні такого статусу. от тільки наша зелена влада так і не спромоглася тоді проголосувати за звернення до Конгресу. був би у нас цей статус, то і нападу повномасштабного точно не було би. каци засцяли би полізти відкрито.
Да, если бы был договор, если бы были все запланированные ракеты и ЗРК, если бы дипломатией занимался профи, а не ларечник ... Остается только и вспоминать про "если".
Ну шо дядьку? Як тобі вчорашнє?
Продовжуєш топити за Трампушу який "хоче припинити війну"? Чи трохи смальцю в голову попало?
я ніколи за нього не топив. я тільки тебе вичитував за те, що ти сильно перекручуєш і занадто вже його куєсосиш.
Важливе зауваження (в Вас помилка): про право Члена ООН, що зазнав нападу, на самооборону. (А інших Членів ООН - допомагати йому). Ху?ло ж бреше, що так звані ЛНР-ДНР захищаються за ст. 51, але ж вони не є членами ООН, ця стаття не має до них жодного стосунку. Але ніхто йому про це не сказав, бо: а) бояцца, б) сами не читали ту статтю. Взяв на понт.
Гарантією буде звільнення усіх українських територій та знищенням кількох мільйонів кацапів!
Україна вже прийняла рішення - усі українські території будуть визволені, а кілька мільйонів кацапів будуть знищені!
Дай Боже !!!
Ти з Польщі знищувати будеш?
Гарантії безпеки? YES!!! Серія - 2! Гарантуючі - ті самі...
