Україна має отримати гарантії безпеки і сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території, - заява лідерів ЄС

Лідери ЄС готові і далі тиснути на Росію для досягнення справедливої мирної угоди, яка покладе край війні в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві, яку підписали президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, президент Фінляндії Александр Стубб, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск та президент Європейської Ради Антоніу Кошта.

У ній зазначено, що президент США Дональд Трамп поінформував їх та президента України Володимира Зеленського про результати зустрічі з диктатором Росії на Алясці 15 серпня 2025 року.

Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру.

Як сказав президент Трамп: "Немає угоди, поки не буде угоди". Як і передбачає президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, з яким він зустрінеться найближчим часом.

"Ми також готові співпрацювати з президентом Трампом і президентом Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

Ми чітко розуміємо, що Україна повинна мати незмінні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. Коаліція охочих готова відігравати активну роль. Жодних обмежень не повинно бути накладено на збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що Україна сама ухвалюватиме рішення щодо своєї території. Міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

"Наша підтримка України продовжуватиметься. Ми сповнені рішучості зробити більше, щоб Україна залишалася сильною, щоб досягти припинення бойових дій та встановлення справедливого та тривалого миру.

Доки в Україні тривають вбивства, ми готові підтримувати тиск на Росію. Ми продовжуватимемо посилювати санкції та ширші економічні заходи, щоб чинити тиск на воєнну економіку Росії, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир.

Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", - резюмували лідери ЄС.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Раніше повідомлялося, що Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором. Також Трамп заявив, що укладення угоди про припинення війни залежить від Зеленського.