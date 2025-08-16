Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це глава Білого дому сказав спільній пресконференції Путіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Я незабаром зателефоную до НАТО. Я зателефоную різним людям, яким вважаю за потрібне, і, звичайно, зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення залишається за ними", - сказав він.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Дивіться також: Пресконференція Трампа та Путіна завершилася. ВІДЕО (оновлено)