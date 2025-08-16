УКР
Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам

Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це глава Білого дому сказав спільній пресконференції Путіним, інформує Цензор.НЕТ.

"Я незабаром зателефоную до НАТО. Я зателефоную різним людям, яким вважаю за потрібне, і, звичайно, зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення залишається за ними", - сказав він.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Зеленський Володимир Трамп Дональд
Та це вже якось взападло,по-суті,з ним говорити,він с апущєним ручкався.Тепер він пітушиної масті.Не беріть слухавку бо законтачітєсь
16.08.2025 02:30 Відповісти
+13
Трамп реально опущєний, після сьогоднішньої зустрічі з пуйлом.
Трамп стелив червону дорожку пуйлу, ручкався з ним, їхав в одному авто з ним, ітд...
В підсумку пуйло послав нах.. Трампа з миром для України.
І цей рижий клоун заткався і навіть не пікнув на пуйла.
Забув про нові санкції , якими грозився пуйлу, в разі провалу перемовин, про гідність, про все забув.
***** навіть заборонив йому, щоб журналісти задали питання по підсумку перемовин.
Трамп не просто лузер, трамп на гачку у пуйла, який має на нього компромат.
Україні та Європі взагалі не треба мати справ з Трампом, агентом пуйла.
16.08.2025 02:41 Відповісти
+9
Психіатру нехай зателефонує, придурок.
16.08.2025 02:44 Відповісти
Мабуть пуйло показало цікаве кіно з малолітніми хвойдами
16.08.2025 03:07 Відповісти
я думаю він показав мультік як єдрьоні ракети летять над атлантикою
показати весь коментар
16.08.2025 07:06 Відповісти
Взагалі-то, ЗЄ теж.
показати весь коментар
16.08.2025 03:04 Відповісти
Проблема в тому, що зе законтачився набагато раніше, в Парижі, тому все норм буде.
показати весь коментар
16.08.2025 05:52 Відповісти
Ну судячи зі слів та з "пустоти" в них, нічого "талановитий переговірник", вже в котрий раз не добився - посидів, послухав розповіді педофіла про якийсь 1620 рік, та про адін народ, СРСР, та мальчиков в трусіках, і послухав про обіцянки економ співвідносини, за якими США має дати багато мільярдів рабсеї, а рабсея подарує у позолочену матрьошку з лайном всередині.
А тепер буде дзвонити європейцям та Потужному і розказувати про те, який же миролюбивий путлєр. Європейці будуть в шоці від такого абсурду, Потужний запитає в Єрмака, що це значить, а той у відповідь сплете чергову нісенітницю, бо "в нього зв'язки на Заході". Потужний щось утне відповідно до абсурдних вигадок Єрмака, і розлютить Трампа.
І результат за тиждень - Європа в ах**ї, Трамп закриє допомогу Україні, щоб примусити до мирукапітуляції, путлєр буде сміятись і розказувати як розвів дурачків. А потім Трампону не дадуть Нобелівку з миру, і він у відповідь виведе США з НАТО.
16.08.2025 02:36 Відповісти
Це реалістичний сценарій. Особисто я готуюсь до такого розвитку подій.
16.08.2025 05:55 Відповісти
І шо? переказав розповіді путіна про пєчєнєгів і про лєніна, який придумав Україну?
16.08.2025 02:44 Відповісти
Психіатру нехай зателефонує, придурок.
16.08.2025 02:44 Відповісти
Эта дораха!
16.08.2025 03:27 Відповісти
" та шо казать... як воно Канєшно..."
16.08.2025 03:04 Відповісти
Переглянув всіх адекватних блогерів, послухав адекватних Димова, Парнаса, Лонга, Рибачука, і не тільки.
Висновок: Трмап, скоріш за все, Нобелівську премію не отримає. ***** він не передавив. А от що робитиме надалі - питання. Бо він діє безо всякої логіки, імпульсивно.
Але - діятиме.
16.08.2025 03:33 Відповісти
щось то виглядає так ніби свати приїхали
16.08.2025 07:03 Відповісти
 
 