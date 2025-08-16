Трамп після переговорів з Путіним зателефонує Зеленському та європейським лідерам
Президент США Дональд Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це глава Білого дому сказав спільній пресконференції Путіним, інформує Цензор.НЕТ.
"Я незабаром зателефоную до НАТО. Я зателефоную різним людям, яким вважаю за потрібне, і, звичайно, зателефоную президенту Зеленському та розповім йому про сьогоднішню зустріч. Остаточне рішення залишається за ними", - сказав він.
Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".
Alexandr Pohosov
svojak70
Gary Grant
Трамп стелив червону дорожку пуйлу, ручкався з ним, їхав в одному авто з ним, ітд...
В підсумку пуйло послав нах.. Трампа з миром для України.
І цей рижий клоун заткався і навіть не пікнув на пуйла.
Забув про нові санкції , якими грозився пуйлу, в разі провалу перемовин, про гідність, про все забув.
***** навіть заборонив йому, щоб журналісти задали питання по підсумку перемовин.
Трамп не просто лузер, трамп на гачку у пуйла, який має на нього компромат.
Україні та Європі взагалі не треба мати справ з Трампом, агентом пуйла.
А тепер буде дзвонити європейцям та Потужному і розказувати про те, який же миролюбивий путлєр. Європейці будуть в шоці від такого абсурду, Потужний запитає в Єрмака, що це значить, а той у відповідь сплете чергову нісенітницю, бо "в нього зв'язки на Заході". Потужний щось утне відповідно до абсурдних вигадок Єрмака, і розлютить Трампа.
І результат за тиждень - Європа в ах**ї, Трамп закриє допомогу Україні, щоб примусити до
мирукапітуляції, путлєр буде сміятись і розказувати як розвів дурачків. А потім Трампону не дадуть Нобелівку з миру, і він у відповідь виведе США з НАТО.
Висновок: Трмап, скоріш за все, Нобелівську премію не отримає. ***** він не передавив. А от що робитиме надалі - питання. Бо він діє безо всякої логіки, імпульсивно.
Але - діятиме.