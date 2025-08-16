Трамп после переговоров с Путиным позвонит по телефону Зеленскому и европейским лидерам

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции Путиным, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вскоре позвоню НАТО. Я позвоню разным людям, которым считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - сказал он.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

