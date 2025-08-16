РУС
Встреча Трампа и Путина на Аляске
Трамп после переговоров с Путиным позвонит по телефону Зеленскому и европейским лидерам

Президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции Путиным, информирует Цензор.НЕТ.

"Я вскоре позвоню НАТО. Я позвоню разным людям, которым считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - сказал он.

Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Смотрите: Пресс-конференция Трампа и Путина завершилась. ВИДЕО (обновлено)

Та це вже якось взападло,по-суті,з ним говорити,він с апущєним ручкався.Тепер він пітушиної масті.Не беріть слухавку бо законтачітєсь
Трамп реально опущєний, після сьогоднішньої зустрічі з пуйлом.
Трамп стелив червону дорожку пуйлу, ручкався з ним, їхав в одному авто з ним, ітд...
В підсумку пуйло послав нах.. Трампа з миром для України.
І цей рижий клоун заткався і навіть не пікнув на пуйла.
Забув про нові санкції , якими грозився пуйлу, в разі провалу перемовин, про гідність, про все забув.
***** навіть заборонив йому, щоб журналісти задали питання по підсумку перемовин.
Трамп не просто лузер, трамп на гачку у пуйла, який має на нього компромат.
Україні та Європі взагалі не треба мати справ з Трампом, агентом пуйла.
Мабуть пуйло показало цікаве кіно з малолітніми хвойдами
я думаю він показав мультік як єдрьоні ракети летять над атлантикою
Взагалі-то, ЗЄ теж.
Проблема в тому, що зе законтачився набагато раніше, в Парижі, тому все норм буде.
Ну судячи зі слів та з "пустоти" в них, нічого "талановитий переговірник", вже в котрий раз не добився - посидів, послухав розповіді педофіла про якийсь 1620 рік, та про адін народ, СРСР, та мальчиков в трусіках, і послухав про обіцянки економ співвідносини, за якими США має дати багато мільярдів рабсеї, а рабсея подарує у позолочену матрьошку з лайном всередині.
А тепер буде дзвонити європейцям та Потужному і розказувати про те, який же миролюбивий путлєр. Європейці будуть в шоці від такого абсурду, Потужний запитає в Єрмака, що це значить, а той у відповідь сплете чергову нісенітницю, бо "в нього зв'язки на Заході". Потужний щось утне відповідно до абсурдних вигадок Єрмака, і розлютить Трампа.
І результат за тиждень - Європа в ах**ї, Трамп закриє допомогу Україні, щоб примусити до мирукапітуляції, путлєр буде сміятись і розказувати як розвів дурачків. А потім Трампону не дадуть Нобелівку з миру, і він у відповідь виведе США з НАТО.
Це реалістичний сценарій. Особисто я готуюсь до такого розвитку подій.
І шо? переказав розповіді путіна про пєчєнєгів і про лєніна, який придумав Україну?
Психіатру нехай зателефонує, придурок.
Эта дораха!
" та шо казать... як воно Канєшно..."
Переглянув всіх адекватних блогерів, послухав адекватних Димова, Парнаса, Лонга, Рибачука, і не тільки.
Висновок: Трмап, скоріш за все, Нобелівську премію не отримає. ***** він не передавив. А от що робитиме надалі - питання. Бо він діє безо всякої логіки, імпульсивно.
Але - діятиме.
щось то виглядає так ніби свати приїхали
