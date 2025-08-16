Трамп после переговоров с Путиным позвонит по телефону Зеленскому и европейским лидерам
Президент США Дональд Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом глава Белого дома сказал на совместной пресс-конференции Путиным, информирует Цензор.НЕТ.
"Я вскоре позвоню НАТО. Я позвоню разным людям, которым считаю нужным, и, конечно, позвоню президенту Зеленскому и расскажу ему о сегодняшней встрече. Окончательное решение остается за ними", - сказал он.
Напомним, что 15 августа на Аляске прошли переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".
+15 Alexandr Pohosov
показать весь комментарий16.08.2025 02:30 Ответить Ссылка
+13 svojak70
показать весь комментарий16.08.2025 02:41 Ответить Ссылка
+9 Gary Grant
показать весь комментарий16.08.2025 02:44 Ответить Ссылка
Трамп стелив червону дорожку пуйлу, ручкався з ним, їхав в одному авто з ним, ітд...
В підсумку пуйло послав нах.. Трампа з миром для України.
І цей рижий клоун заткався і навіть не пікнув на пуйла.
Забув про нові санкції , якими грозився пуйлу, в разі провалу перемовин, про гідність, про все забув.
***** навіть заборонив йому, щоб журналісти задали питання по підсумку перемовин.
Трамп не просто лузер, трамп на гачку у пуйла, який має на нього компромат.
Україні та Європі взагалі не треба мати справ з Трампом, агентом пуйла.
А тепер буде дзвонити європейцям та Потужному і розказувати про те, який же миролюбивий путлєр. Європейці будуть в шоці від такого абсурду, Потужний запитає в Єрмака, що це значить, а той у відповідь сплете чергову нісенітницю, бо "в нього зв'язки на Заході". Потужний щось утне відповідно до абсурдних вигадок Єрмака, і розлютить Трампа.
І результат за тиждень - Європа в ах**ї, Трамп закриє допомогу Україні, щоб примусити до
мирукапітуляції, путлєр буде сміятись і розказувати як розвів дурачків. А потім Трампону не дадуть Нобелівку з миру, і він у відповідь виведе США з НАТО.
Висновок: Трмап, скоріш за все, Нобелівську премію не отримає. ***** він не передавив. А от що робитиме надалі - питання. Бо він діє безо всякої логіки, імпульсивно.
Але - діятиме.