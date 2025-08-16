РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
8 309 44

Пресс-конференция Трампа и Путина завершилась. ВИДЕО (обновлено)

Пресс-конференция президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина началась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прямую трансляцию.

Обновление

Пресс-конференция Трампа и Путина длилась менее 15 минут.

Лидеры покинули зал после коротких выступлений, не отвечая на вопросы журналистов.

путин владимир Трамп Дональд
+16
ПОФІГ. 2 старі діди, які без емпатії і моралі, педофіли не можуть диктувати світу. в 21 столітті що робити. Це ЕРА АІ а не є старих педофілів
16.08.2025 02:05 Ответить
+15
Я Вам, шановні, і так скажу результат зустрічі - завтра масово Шахеди. Післязавтра - масована ракетно-дронова атака. Як тільки путлєр знову заховається в бункері, так і почнеться.
Ну а на фронті нічого і не припинялось.
Єдине чого добився Трамп - ще трохи опозорив США. Що далі? Кім з візитом в Сіетл? Сі з візитом на Гуам? Добре що Каддафі та Бен Ладен здохли, а то і для них довелось би простеляти червону доріжку.
16.08.2025 02:24 Ответить
+8
Трампло вилизало дупу пуйла за всі 3.5 роки
СОРОМ СОРОМ СОРОМ...
16.08.2025 02:08 Ответить
донні, на буя ти туди літав ?

.
16.08.2025 03:03 Ответить
Мира не будет сказали
16.08.2025 02:06 Ответить
тоді це провал для трампа !!!!

немає миру - немає Нобеля

ба більше !!! "трамп - лузер !!!!" - кричить весь світ

.
16.08.2025 02:11 Ответить
Это все понятно, ну есть шанс на Зелю давить и получить премию, но Зеля тоже в позу встанет
16.08.2025 02:13 Ответить
можно ще спробувать давити на Конституцію України. Але якщо вона у твердій обкладинці, то легко витримає декілька тон, так що навіть якщо увесь апарат Білого дому всядеться на Конституцію України, то все одно ніхєра не вийде.
16.08.2025 02:26 Ответить
Тогда война продолжается , все просто, по Трампу видно что Зеленский на это не пойдёт что путя предложил
16.08.2025 02:29 Ответить
тю! а як зустріч агресора з президентом іншої країни, яка знаходиться на протилежному боці земної кулі могла привести до зупинки війни? Чи вони там у аляскінському селі перепишуть нам конституцію?
16.08.2025 02:40 Ответить
Легко,путя сказал бы,я готов остановить боевые действия и начать переговоры, при чем тут конституция ? явно он хочет продолжать воевать и на нашу конституцию ему насрать как и Трампу
16.08.2025 02:45 Ответить
Ба більше, Трампу насрати на всі конституції Всесвіту, і на конституцію США також.
Бо Трамп - сам собі конституція. Бо він - Трамп, альфа і омега, початок і кінець.
16.08.2025 02:56 Ответить
конгруентно, як і нам насрати на трампа.
16.08.2025 03:00 Ответить
ви фантазьор. Ну або теж хочете Нобелівську премію миру. Річ у тому, що путін вже не може зупинити бойові дії, але більшість людей чомусь ніяк не можуть цього зрозуміти.
16.08.2025 02:59 Ответить
Такі перемовини проводять, коли клєрки вже все порішали, а боси тільки підписали та скорчили либи. Трамп в котрий раз довів всім, що уйло його на ую вертить. Хоча, може хоч в цей раз він вспомнить, що якщо не в шестикратного банкрута, так хоча б у президента великої країни має бути гонор.
16.08.2025 02:33 Ответить
У ******, ще від кувалди пригожина, не вивітрився сморід, а тут Аляска!!
16.08.2025 02:07 Ответить
Ні про що триндеж.
І що далі??
16.08.2025 02:07 Ответить
Трампло вилизало дупу пуйла за всі 3.5 роки
СОРОМ СОРОМ СОРОМ...
16.08.2025 02:08 Ответить
так де peace, руда курво ?
16.08.2025 02:08 Ответить
його оПІСцяли
16.08.2025 02:12 Ответить
16.08.2025 03:05 Ответить
он его s-peace-deal
показать весь комментарий
16.08.2025 03:06 Ответить
Два кота - Роз'їб@й і Х¥їта.
16.08.2025 02:08 Ответить
пресуха ніпрощо. ніяких домовленостей.
16.08.2025 02:10 Ответить
Домовилися і далі не накладати на роССію санкції.
16.08.2025 08:58 Ответить
пресуха ні прошо і це добре для України та ЄС , залишиться тільки дати зеленському, під ср* ку мішалкою , і Україна швидко прийде до пам'яті, тепер зелю 🤡, Геть !!! ...
16.08.2025 02:15 Ответить
А как это геть Зелю, если война будет продолжаться ?)
16.08.2025 02:17 Ответить
питання до свідомих журналістів , владних інстітуцій , та тих хто його вибрав , як шо хочуть жити зі своїми дітьми , принаймі як при Порошенко ...
16.08.2025 10:49 Ответить
Тепер пуйла обіжати не можна- бо тромб каже, що Вуладімір фантастична людина, він мій друх і партнер. Як же ж тепер Україні зброю продавати? І санкції теж не можна… тільки зняти можна. У нас була грейт плодовита розмова. Я це завтра поясню європейським партнерам, що путіна треба поважати і прислухатись. Бо мені треба бізнес на Далекому Сході, космос, техноложіі.
16.08.2025 02:17 Ответить
НІ. ПРО. ЩО.
16.08.2025 02:18 Ответить
И это хорошо. Не думаю что Путин уступил бы.
Теперь Трампу чтобы выглядеть сильным лидером, надо усилить давление на РФ.
16.08.2025 02:27 Ответить
як би я був президетом тоді в 2014му і 4 рази не ухилився?
ми би всі померли в тому Криму, але не ухилися б... 🤣
16.08.2025 02:22 Ответить
далі - зустріч з лукашенком. На нього ж ордера МКС нема, тому можно і у Женеві зустрітись. Якщо не вдалось відірвати росію від Китаю, то можно спробувати відірвати білорусію від росії.
16.08.2025 02:32 Ответить
Відірвати Білоруську автономну область РФ, від ерефії? Це так же малоймовірно, як і повне захоплення Курської області під командуванням Сирського.
На сьогодні можна сміливо казати про знищення Білорусії. Як в політичному так і в культурному плані. Там лише імітація держави. Щось на кшталт лденеерії, де всі знають, що всі оті Пушиліни та Пасічники лише імітують якусь формальну незалежність, а фактично їх максимум - складення плану робіт для місцевих асенізаторів.
Як тільки існування цієї торгової прокладки перестане бути хоч трохи вигідним, так відразу цей фарс і припиниться. А ще 10-20 років, і вже і в самій, колишній Білорусії не залишиться тих, хто буде ідентифікувати себе як білорус. Там вже навіть власну мову знають фактично одиниці.
16.08.2025 02:48 Ответить
вибачаюсь що примусив вас писати такий довгий текст. Мабуть занадто тонко у мене вийшло, а емодзі я принципово не користуюсь, бо прирівнюю їх до закадрового сміху.
16.08.2025 02:55 Ответить
дітей ховайте - ці дві потвори вже домовилися...
16.08.2025 02:29 Ответить
Shame! No ceasefire, no deal, nothing at all. Awaiting for 500 shaheds and 100 missiles tomorrow. The Art of the Deal.
16.08.2025 02:45 Ответить
скоро він напише "the art of the dill" - "як мати справу з укропами"
16.08.2025 03:08 Ответить
Нобеля за це не дадуть, але почесне звання Князь Миру: PeaceDuke заслужив.
16.08.2025 02:55 Ответить
Пісдільник Світу.
16.08.2025 03:11 Ответить
в схваткє гєнєраліссімуса з трильйонєром переміг тєлєвізор
16.08.2025 03:13 Ответить
 
 