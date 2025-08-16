Встреча Трампа и Путина в формате "три на три" завершилась
Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате три на три завершилась.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Переговоры лидеров длились почти три часа.
Журналистов начали пускать в зону для пресс-конференции Трампа и Путина.
Напомним, что 15 августа на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Топ комментарии
+14 Andrew Moon
показать весь комментарий16.08.2025 01:37 Ответить Ссылка
+13 Luka Lukich #363772
показать весь комментарий16.08.2025 01:27 Ответить Ссылка
+7 Ihor Ihor #577453
показать весь комментарий16.08.2025 01:25 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
пасивний той, хто до себе на побачення запросив.
пасивніпід@ри...
На цьому зустріч і закінчилася.