РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
5 861 25

Встреча Трампа и Путина в формате "три на три" завершилась

трамп, путін

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате три на три завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Переговоры лидеров длились почти три часа.

Журналистов начали пускать в зону для пресс-конференции Трампа и Путина.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

Автор: 

путин владимир (31964) Трамп Дональд (6342)
Топ комментарии
+14
Заходить Трамп в бар на Алясці.
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
16.08.2025 01:37 Ответить
+13
Трампон тепер законтачений, як і хотів.
16.08.2025 01:27 Ответить
+7
А піськофф казав, що акт триватиме 6-7 годин.
16.08.2025 01:25 Ответить
Хух...
16.08.2025 01:24 Ответить
А піськофф казав, що акт триватиме 6-7 годин.
16.08.2025 01:25 Ответить
За 70 уже, пол часика и отдых
16.08.2025 01:26 Ответить
старість не радість
16.08.2025 01:26 Ответить
Да по-быстрячку...
16.08.2025 01:27 Ответить
Для цього потрібно БАГАТО Віагри 😁
16.08.2025 01:30 Ответить
У плешивого давно не было, поэтому акт быстро закончился... скоро Трамп сообщит разочарован он или нет
16.08.2025 01:41 Ответить
Трампон тепер законтачений, як і хотів.
16.08.2025 01:27 Ответить
Казали, що зустріч триватиме 5-6 годин. Щось пішло не так
16.08.2025 01:31 Ответить
Поміняли Аляску на захоплені території України і розійшлись).
16.08.2025 01:34 Ответить
Заходить Трамп в бар на Алясці.
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
16.08.2025 01:37 Ответить
пекельні санкйції на кацапію вже до якого дедлайну?
16.08.2025 01:37 Ответить
Дубль-пусто.
16.08.2025 01:39 Ответить
Груповуха. Цікаво хто з них сьогодні був активний, і хто пасивний.
16.08.2025 01:43 Ответить
це ж очевидно.
пасивний той, хто до себе на побачення запросив.
16.08.2025 02:10 Ответить
Та всі там пасивні під@ри...
16.08.2025 08:08 Ответить
Будемо надіятись, що оголосять перемирʼя, а там і до миру не далеко.
16.08.2025 01:53 Ответить
Думкою багатіїте?
16.08.2025 02:38 Ответить
И шо??
16.08.2025 01:59 Ответить
морди обличча невдалі ,вимушені , у всіх , здається шо кремлівська груповуха, несправила враження на трампа ...може у ху* ла обличча сповзло ,і трамп побачів підвох
16.08.2025 02:02 Ответить
***** висловив свої хотілки на що Трумп йому відповів: я йо#нутий, але до тебе мені далеко.
На цьому зустріч і закінчилася.
16.08.2025 02:03 Ответить
Як i передбачалось - нi про що.
16.08.2025 02:05 Ответить
Коли журналісти вийшли старі сідори пестилися 🤣
16.08.2025 02:21 Ответить
davai davai alasku obratno urod
16.08.2025 03:23 Ответить
2 starix pirduna
16.08.2025 03:24 Ответить
 
 