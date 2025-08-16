Встреча Трампа и Путина в формате "три на три" завершилась

Встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате три на три завершилась.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Переговоры лидеров длились почти три часа.

Журналистов начали пускать в зону для пресс-конференции Трампа и Путина.

Напомним, что 15 августа на Аляске состоялись переговоры президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным в формате "три на три".

Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Уиткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.

