Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Зустріч Трампа та Путіна у форматі "три на три" завершилася

трамп, путін

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три" завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Перемовини лідерів тривали майже три години.

Журналістів почали пускати в зону для пресконференції Трампа та Путіна.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Путін проігнорував запитання журналістів про вбивства цивільних в Україні.

Автор: 

путін володимир (24566) Трамп Дональд (6858)
Топ коментарі
+14
Заходить Трамп в бар на Алясці.
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
16.08.2025 01:37 Відповісти
+13
Трампон тепер законтачений, як і хотів.
16.08.2025 01:27 Відповісти
+7
А піськофф казав, що акт триватиме 6-7 годин.
16.08.2025 01:25 Відповісти
Хух...
16.08.2025 01:24 Відповісти
А піськофф казав, що акт триватиме 6-7 годин.
16.08.2025 01:25 Відповісти
За 70 уже, пол часика и отдых
16.08.2025 01:26 Відповісти
старість не радість
16.08.2025 01:26 Відповісти
Да по-быстрячку...
16.08.2025 01:27 Відповісти
Для цього потрібно БАГАТО Віагри 😁
16.08.2025 01:30 Відповісти
У плешивого давно не было, поэтому акт быстро закончился... скоро Трамп сообщит разочарован он или нет
16.08.2025 01:41 Відповісти
Трампон тепер законтачений, як і хотів.
16.08.2025 01:27 Відповісти
Казали, що зустріч триватиме 5-6 годин. Щось пішло не так
16.08.2025 01:31 Відповісти
Поміняли Аляску на захоплені території України і розійшлись).
16.08.2025 01:34 Відповісти
Заходить Трамп в бар на Алясці.
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
16.08.2025 01:37 Відповісти
пекельні санкйції на кацапію вже до якого дедлайну?
16.08.2025 01:37 Відповісти
Дубль-пусто.
16.08.2025 01:39 Відповісти
Груповуха. Цікаво хто з них сьогодні був активний, і хто пасивний.
16.08.2025 01:43 Відповісти
це ж очевидно.
пасивний той, хто до себе на побачення запросив.
16.08.2025 02:10 Відповісти
Та всі там пасивні під@ри...
16.08.2025 08:08 Відповісти
Будемо надіятись, що оголосять перемирʼя, а там і до миру не далеко.
16.08.2025 01:53 Відповісти
Думкою багатіїте?
16.08.2025 02:38 Відповісти
И шо??
16.08.2025 01:59 Відповісти
морди обличча невдалі ,вимушені , у всіх , здається шо кремлівська груповуха, несправила враження на трампа ...може у ху* ла обличча сповзло ,і трамп побачів підвох
16.08.2025 02:02 Відповісти
***** висловив свої хотілки на що Трумп йому відповів: я йо#нутий, але до тебе мені далеко.
На цьому зустріч і закінчилася.
16.08.2025 02:03 Відповісти
Як i передбачалось - нi про що.
16.08.2025 02:05 Відповісти
Коли журналісти вийшли старі сідори пестилися 🤣
16.08.2025 02:21 Відповісти
davai davai alasku obratno urod
16.08.2025 03:23 Відповісти
2 starix pirduna
16.08.2025 03:24 Відповісти
 
 