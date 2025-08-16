Зустріч Трампа та Путіна у форматі "три на три" завершилася

Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три" завершилася.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

Перемовини лідерів тривали майже три години.

Журналістів почали пускати в зону для пресконференції Трампа та Путіна.

Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

