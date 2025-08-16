Зустріч Трампа та Путіна у форматі "три на три" завершилася
Зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три" завершилася.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.
Перемовини лідерів тривали майже три години.
Журналістів почали пускати в зону для пресконференції Трампа та Путіна.
Нагадаємо,що 15 серпня на Алясці відбулися переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
До бармена.
- Бутилку водкі.
- А шо празднуєм?
- Так провьол пєрєговори, наконєц то узнал що такоє міньєт.
- О, так может шампанского по такому поводу.
- Нє, шампанскоє етот вкус не смоєт...
пасивний той, хто до себе на побачення запросив.
пасивніпід@ри...
На цьому зустріч і закінчилася.