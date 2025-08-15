Путін проігнорував запитання журналістів про вбивства цивільних в Україні. ВIДЕО

Диктатор РФ Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про вбивства цивільних в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на трансляцію зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом на Алясці.

Після того, як Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі на злітно-посадковій смузі, потиснули один одному руки, вони підійшли трохи ближче до журналістів.

Одна із журналісток запитала у глави Кремля: "Президент Путін, чи ви припините вбивати цивільних?".

У відповідь він зробив жест, що нібито не почув запитання.

Нагадаємо, що на Алясці стартували переговори президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним у форматі "три на три".

