Трамп зустрів Путіна по прибуттю на Аляску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп особисто зустрів диктатора РФ Володимира Путіна по його прибуттю на Аляску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі.

Американський і російський лідери вийшли зі своїх літаків та потиснули руки одне одному.

Далі вони зробили спільне фото, сіли в один лімузин та попрямували на переговори.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

