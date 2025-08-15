Трамп зустрів Путіна по прибуттю на Аляску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент США Дональд Трамп особисто зустрів диктатора РФ Володимира Путіна по його прибуттю на Аляску.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі.
Американський і російський лідери вийшли зі своїх літаків та потиснули руки одне одному.
Далі вони зробили спільне фото, сіли в один лімузин та попрямували на переговори.
Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
У 1725 році російський цар Петро I відправив мореплавця Вітуса Беринга в експедицію, під час якої той перетнув протоку, названу згодом його ім'ям. Протягом наступних десятиліть російські мореплавці висаджувалися у різних куточках Аляски, заснували поселення і зайнялися прибутковою торгівлею хутровими виробами. У 1799 році цар Павло I надав торговельну монополію Російсько-Американській компанії, яка відтоді виконувала і адміністративні функції у колонії.
Згодом доходи від торгівлі хутровими виробами скоротилися, оскільки російські колоністи занадто інтенсивно знищували популяцію тюленів та видр, чиє хутро використовувалося у виробництві. Крім того, Російська імперія опинилася у скрутному економічному становищі після поразки у Кримській війні і шукала можливість вигідно продати Аляску. Великобританія, під владою якої на той час ще перебувала Канада, виявила інтерес. Однак США не схотіли поступатися своєму тодішньому супернику і в 1867 році зробили Російській імперії пропозицію, від якої неможливо було відмовитися, - величезну для того часу суму у 7,2 мільйона доларів.
Московія, після розпаду 15 республік=срср, це суцільна КЛОАКА!
А як пу - несправжній, двійник?
Чи відбудеться попередня автентифікація військового злочинця пу перед зустріччю в США з Трампом?
Якщо особа, документально ідентифікована, як пу, при автентифікації виявиться двійником, то ця особа мабуть не є військовим злочинцем, і їй можна потиснути руку?
Але, з іншого боку, як реагуватиме Трамп, якщо виявиться, що "добрий хлопак володя" - не справжній, а підробка? І який дипломатичний протокол застосовується США у випадку зустрічей з фейковими офіційними особами?
У дипломатичному протоколі при реєстрації чи підтвердженні подібного ***здеця стається SYSTEM FAILURE
Трамп запросив путіна до своєї машини.
Саме цього не всі чекали. Разом вони розмістилися на задніх сидіннях і продовжили розмову.
За кілька хвилин до того американський президент оплесками вітав путіна на червоній доріжці.
поручкался с кровавым ПУЙЛОМ
Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.
Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.
Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.
"Діалог Трампа і путіна принесе надію, мир і глобальну безпеку. Неоконсерватори та інші розпалювачі війни будуть незадоволені", - заявив Кирило Дмитрієв, один з ключових радників Путіна.
Олександр Яковенко, колишній посол, який очолював російську академію прикордонної служби, написав, що "врегулювання війни в Україні, яку Захід давно програв, стало другорядним питанням у відносинах між Сполученими Штатами і Росією - не більше ніж перешкодою до нормалізації, яку ми повинні подолати разом".
За його словами, Кремль прагне "розвести" українське питання і відносини із США: "ідеальний сценарій" для Москви - говорити з Америкою про бізнес, Арктику і безпеку, ігноруючи Україну.
