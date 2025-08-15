УКР
9 049 82

Трамп зустрів Путіна по прибуттю на Аляску. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент США Дональд Трамп особисто зустрів диктатора РФ Володимира Путіна по його прибуттю на Аляску.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пряму трансляцію зустрічі.

Американський і російський лідери вийшли зі своїх літаків та потиснули руки одне одному.

путін, трамп

Далі вони зробили спільне фото, сіли в один лімузин та попрямували на переговори.

трамп, путін

трамп, путін

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Літак Путіна приземлився на Алясці

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806)
+34
Яка гидота, хоч би хтось плюнув в нього…
15.08.2025 22:18 Відповісти
+14
вершителі судеб миру,два напіввиживших розумом старці,від тиску сечі в мозку залежать життя людей,мерзенна картина.....
15.08.2025 22:22 Відповісти
+11
Позор для штатів, потискаю руку терористу
15.08.2025 22:31 Відповісти
от молодець, в костюмі
15.08.2025 22:17 Відповісти
Значит козирі в рукавах.
15.08.2025 22:27 Відповісти
А на колінах, хто з них стояв?
15.08.2025 22:36 Відповісти
Двоє непосажених прибули на "стрєлку"(разборки).
15.08.2025 22:18 Відповісти
Це саміт педофілів
15.08.2025 23:00 Відповісти
Яка гидота, хоч би хтось плюнув в нього…
15.08.2025 22:18 Відповісти
у зе в Парижі був шанс. але ж він його просрав.
15.08.2025 22:27 Відповісти
Хріново, що російський імператор був ******* і продав Аляску за копійки. Краще б взагалі не продавав, тоді б зараз кацапи мали б кодон з Канадой, а там і до Ґамерики рукой подать
15.08.2025 22:19 Відповісти
продали США, що б не забрала Британія.
15.08.2025 22:21 Відповісти
DW

У 1725 році російський цар Петро I відправив мореплавця Вітуса Беринга в експедицію, під час якої той перетнув протоку, названу згодом його ім'ям. Протягом наступних десятиліть російські мореплавці висаджувалися у різних куточках Аляски, заснували поселення і зайнялися прибутковою торгівлею хутровими виробами. У 1799 році цар Павло I надав торговельну монополію Російсько-Американській компанії, яка відтоді виконувала і адміністративні функції у колонії.

Згодом доходи від торгівлі хутровими виробами скоротилися, оскільки російські колоністи занадто інтенсивно знищували популяцію тюленів та видр, чиє хутро використовувалося у виробництві. Крім того, Російська імперія опинилася у скрутному економічному становищі після поразки у Кримській війні і шукала можливість вигідно продати Аляску. Великобританія, під владою якої на той час ще перебувала Канада, виявила інтерес. Однак США не схотіли поступатися своєму тодішньому супернику і в 1867 році зробили Російській імперії пропозицію, від якої неможливо було відмовитися, - величезну для того часу суму у 7,2 мільйона доларів.
15.08.2025 22:23 Відповісти
Аляска тривалий час вважалася дикою пустельною місциною, аж поки в 1967 році там не були виявлені великі родовища нафти. Ця сировина досі відіграє вирішальну роль в економічному підйомі півострова. Вже за кілька годин після повторного вступу на посаду президента, 20 січня 2025 року, Трамп видав указ про розширення видобутку нафти і газу на Алясці і одночасно пом'якшив природоохоронні норми.
15.08.2025 22:24 Відповісти
Деякі сліди Росія залишила на Алясці дотепер: тут досі є близько 80 російських православних громад, які святкують Різдво за григоріанським календарем - 7 січня. Під час "холодної війни", крім "залізної завіси" в Європі, Берингове море розділяла так звана "крижана завіса". У разі можливого нападу СРСР Аляска ставала першою лінією оборони американського континенту. Армія США розмістила тут великі військові об'єкти, такі як об'єднана база Елмендорф-Річардсон, а також радіолокаційні станції (РЛС) і ракетні бази.
15.08.2025 22:25 Відповісти
Анкоридж - найбільше місто Аляски
15.08.2025 22:28 Відповісти
Зелька взагалі здав південь України на шарка. Земля безцінна такто
15.08.2025 22:25 Відповісти
а ще РЗМ віддав
показати весь коментар
15.08.2025 22:37 Відповісти
Вони, орки, з московією, ніяк віками, не можуть впоратися, без Татаро-Монгольського контролю, а тут ще і Аляска! На Чукотці, як і на всій мацковії, срач, занепад, руїна, дикість та залишки лайна, з часі, ще совдепівських гарнізонів, 15 республік савейськіх срсру!
Московія, після розпаду 15 республік=срср, це суцільна КЛОАКА!
15.08.2025 22:43 Відповісти
балллллабол
15.08.2025 23:03 Відповісти
По Брежнєвськи - в засос?
15.08.2025 22:19 Відповісти
Ані нє ґєі, ані πдари. Панетаму прі встрєчє ані парускі "аблабизалісь".
15.08.2025 22:32 Відповісти
вершителі судеб миру,два напіввиживших розумом старці,від тиску сечі в мозку залежать життя людей,мерзенна картина.....
15.08.2025 22:22 Відповісти
путлєр либу давить - все Трамп поплив!
15.08.2025 22:23 Відповісти
**** до сукі...
15.08.2025 22:24 Відповісти
А як Трамп перевірить, чи справжній пу з ним зустрівся?
А як пу - несправжній, двійник?
Чи відбудеться попередня автентифікація військового злочинця пу перед зустріччю в США з Трампом?
Якщо особа, документально ідентифікована, як пу, при автентифікації виявиться двійником, то ця особа мабуть не є військовим злочинцем, і їй можна потиснути руку?
Але, з іншого боку, як реагуватиме Трамп, якщо виявиться, що "добрий хлопак володя" - не справжній, а підробка? І який дипломатичний протокол застосовується США у випадку зустрічей з фейковими офіційними особами?
15.08.2025 22:24 Відповісти
>> який дипломатичний протокол застосовується США у випадку зустрічей з фейковими офіційними особами?

У дипломатичному протоколі при реєстрації чи підтвердженні подібного ***здеця стається SYSTEM FAILURE
15.08.2025 22:38 Відповісти
А як Трамп перевірить, чи справжній пу з ним зустрівся?НА СМАК!
15.08.2025 22:40 Відповісти
Гидота..
15.08.2025 22:24 Відповісти
Куй зустрів буя.
15.08.2025 22:24 Відповісти
какоє жалкає зрєліщє...
15.08.2025 22:25 Відповісти
Жалюгідна Америка . На фіга її Колумб відкрив
15.08.2025 23:01 Відповісти
Плешива москальска воша та руда підкацаплена гнида.
15.08.2025 22:26 Відповісти
поговорять про дівчатак та хлопчиків ...кому шо більше подобається ,шкода ,тільки сі не вистачає , може один одному зроблять ...світу легше буде ...
15.08.2025 22:26 Відповісти
"одне одному" - оце правильно написано 😄
15.08.2025 22:26 Відповісти
І від цих 2х старпьоров залежить, без перебільшення, доля людства?! Жах...
15.08.2025 22:27 Відповісти
Ні, не залежить.
15.08.2025 22:31 Відповісти
BBC

Трамп запросив путіна до своєї машини.

Саме цього не всі чекали. Разом вони розмістилися на задніх сидіннях і продовжили розмову.

За кілька хвилин до того американський президент оплесками вітав путіна на червоній доріжці.
15.08.2025 22:31 Відповісти
"Стрєлка" без свідків?
15.08.2025 22:32 Відповісти
путін памагі......
15.08.2025 22:31 Відповісти
Позор для штатів, потискаю руку терористу
15.08.2025 22:31 Відповісти
А якщо це двійник терориста - військового злочинця путлєра, то потиснути можна? Бо двійник - не терорист? Як розібратися? Узяти в ЦРУ зразки ДНК путлєра та порівняти з прибульцем, схожим на Пу?
15.08.2025 22:55 Відповісти
Ви з цімі зразками вже дістали. Нехай буде хоч 10 негритят - усі вони негритята
15.08.2025 23:03 Відповісти
Фу блт. Мені здається чи то двійник прилетів?
15.08.2025 22:31 Відповісти
Епштейновський педофіл тисне руку викрадачу дітей. Все логічно.
15.08.2025 22:32 Відповісти
це яке дніше для сша, якию приймаж терориста
15.08.2025 22:32 Відповісти
На видео }{уйло примерно на 20 см ниже Трампона. На самом деле разница намного больше. На видео фигура }{уйла смотрится пропорционально. На самом деле из-за высоких лабутенов ноги у него визуально намного длиннее туловища. }{уйло в последнее время безвылазно сидело в бункере на Алтае, а его самолёт вчера и сегодня летел курсом мааацква-Магадан-Анкоридж. Кто прилетел к Трампону?
15.08.2025 22:34 Відповісти
Прилетв тройник хутіна...
15.08.2025 22:34 Відповісти
Пролетів літак і )(уйло аж присів - ссикотнопдру!
15.08.2025 22:35 Відповісти
Піченеги раніше прилетіли?
15.08.2025 22:35 Відповісти
Трампон Трампакс, отправляй ***** с Аляски в Гаагу!!!🫡🇺🇦
15.08.2025 22:38 Відповісти
У 1943 році Рузвельт зустрів на червоній доріжці Гітлера й вони пішли обговорювати питання припинення війни, закриття Освенциму тощо. Представників Імперського Міністерства пропаганди та громадської просвіти поселили на розкладачках, що дуже обурило рейхсміністра Геббельса. Також Рузвельт прийняв запрошення Муссоліні відвідати разом з сім'єю Італію.
15.08.2025 22:38 Відповісти
15.08.2025 22:40 Відповісти
два ******
15.08.2025 22:38 Відповісти
поцілунки у засос залишаться поза кадром
15.08.2025 22:39 Відповісти
дайте им селедки...
15.08.2025 22:40 Відповісти
Урочистий ганебний мінет.
15.08.2025 22:40 Відповісти
Поляки провтикали шанс поквитатись за загибель Качинського...
15.08.2025 22:41 Відповісти
Як мінімум дивуюсь, чому ніхто не подзвонив в Магадан та не сказав, що бачив поруч з аеропортом фуру з мобільним будиночком Це пройоб Буданги
15.08.2025 22:43 Відповісти
ТАМПОН и должен быть в крови -
поручкался с кровавым ПУЙЛОМ
15.08.2025 22:43 Відповісти
Два виродки і диктатори. Хтось вірить що вони про мир в Україні будуть терти?
15.08.2025 22:43 Відповісти
Трумп теперь зашкварен
15.08.2025 22:43 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GDngmBDV4vA&ab_channel=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D0%BA Володя Монгол про Януковича ! Як законтачили Януковича
15.08.2025 22:45 Відповісти
Два кремлёвских п и4 дараса!!!
15.08.2025 22:45 Відповісти
трамп зустрів тройника чи четверника *****
15.08.2025 22:45 Відповісти
BBC

Головною темою зустрічі має стати війна в Україні.

Однак, як пише Wall Street Journal, надії Кремля пов'язані не з миром в Україні, а зі спробою вийти з міжнародної ізоляції та "перезавантажити" російсько-американські відносини.

Російські високопосадовці говорять про перспективи спільних проєктів із США в Арктиці, енергетиці та інфраструктурі.

"Діалог Трампа і путіна принесе надію, мир і глобальну безпеку. Неоконсерватори та інші розпалювачі війни будуть незадоволені", - заявив Кирило Дмитрієв, один з ключових радників Путіна.

Олександр Яковенко, колишній посол, який очолював російську академію прикордонної служби, написав, що "врегулювання війни в Україні, яку Захід давно програв, стало другорядним питанням у відносинах між Сполученими Штатами і Росією - не більше ніж перешкодою до нормалізації, яку ми повинні подолати разом".
15.08.2025 22:45 Відповісти
"Щоб уникнути конфлікту з Трампом, путін може погодитися на другорядні поступки. Але завершувати війну він не має наміру", - вважає політолог Аббас Галлямов, колишній спічрайтер путіна.

За його словами, Кремль прагне "розвести" українське питання і відносини із США: "ідеальний сценарій" для Москви - говорити з Америкою про бізнес, Арктику і безпеку, ігноруючи Україну.
15.08.2025 22:47 Відповісти
Хтось може собі уявити, що свого часу Рузвельт міг потиснути руку Гітлеру?
15.08.2025 22:46 Відповісти
Особливо паршиво потискання рук виглядає! Зверніть увагу: долоня )(уйла лежить зверху долоні трумпа. Згідно класики невербаліки, з боку останнього це є жест підлеглості та повної залежності! Америка,Америка, до чого дійшла тупість... Рональд Рейган в могилі перевертається...
15.08.2025 22:46 Відповісти
Це армія США.
15.08.2025 22:46 Відповісти
15.08.2025 22:47 Відповісти
А ****** реально серонув, коли почув винищувач над головою!
15.08.2025 22:48 Відповісти
Винищувачі -- то фігня, там "Дух" над головами пролетів....
15.08.2025 22:55 Відповісти
у нiх там свая атмосфєра
15.08.2025 22:59 Відповісти
Два Кирилла, два Кирилла
Два дебила, два дебила
15.08.2025 22:50 Відповісти
🤢🤮
15.08.2025 22:51 Відповісти
А поцеловать?
15.08.2025 22:53 Відповісти

15.08.2025 22:56 Відповісти
ОСЬ І КРІВАВУ ДОРІЖКУ ПОКЛАЛИ ДЛЯ ВБИВЦІ
15.08.2025 22:57 Відповісти
Два пІнгвіна.
15.08.2025 22:57 Відповісти
У кремлемолі очко не зазізне... Озираеться гнойний...
15.08.2025 23:00 Відповісти
Are you, guys, thinking what I am thinking?
15.08.2025 23:04 Відповісти
і це щястя що буби там не було - він би ***** теж руку потиснув...
15.08.2025 23:05 Відповісти
 
 