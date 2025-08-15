Літак Путіна приземлився на Алясці

Борт диктатора РФ Володимира Путіна приземлився в американському штаті Аляска.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Кремля прибув на Аляску пізніше, аніж президент США Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

