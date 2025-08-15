УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10926 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
1 774 11

Літак Путіна приземлився на Алясці

літак путіна

Борт диктатора РФ Володимира Путіна приземлився в американському штаті Аляска.

Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Кремля прибув на Аляску пізніше, аніж президент США Дональд Трамп.

Раніше повідомлялося, що Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Трамп і Путін зустрінуться у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа, - Білий дім

Автор: 

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Аляска (35)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Це мабуть перший випадок в історії коли військового злочинця зустрічає не кат на ешафоті а президент США на червоній килимовій доріжці .
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
+7
Краще б він ********.
показати весь коментар
15.08.2025 22:07 Відповісти
+4
Сейчас бы пару фпвх с фуры)!
показати весь коментар
15.08.2025 22:09 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Краще б він ********.
показати весь коментар
15.08.2025 22:07 Відповісти
ППО промахнулось?
показати весь коментар
15.08.2025 22:08 Відповісти
Сейчас бы пару фпвх с фуры)!
показати весь коментар
15.08.2025 22:09 Відповісти
Паралельно сторони вживають заходів для запобігання шпигунству - російська делегація, ймовірно, користуватиметься одноразовими телефонами та комп'ютерами.

Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
показати весь коментар
15.08.2025 22:09 Відповісти
Якби не було "довіри", то ху**о навряд чи сів би с одне авто з Трампом...
показати весь коментар
15.08.2025 22:25 Відповісти
Буде те, що Трамп запланував десь у минулому році і до чого послідовно йошов.
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
Це мабуть перший випадок в історії коли військового злочинця зустрічає не кат на ешафоті а президент США на червоній килимовій доріжці .
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
Такий собі фінт історії, покійний Рейган , мабуть, 100 разів в гробу перевернувся, земля йому пухом…
показати весь коментар
15.08.2025 22:15 Відповісти
Головний диктатор-вбивця-кат-терорист Світу приземлився з візитом в країні яку всі вважали головним захисником прав і свобод від таких ось терористів.
показати весь коментар
15.08.2025 22:14 Відповісти
а жаль
показати весь коментар
15.08.2025 22:23 Відповісти
 
 