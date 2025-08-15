Літак Путіна приземлився на Алясці
Борт диктатора РФ Володимира Путіна приземлився в американському штаті Аляска.
Про це повідомляють росЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.
Глава Кремля прибув на Аляску пізніше, аніж президент США Дональд Трамп.
Раніше повідомлялося, що Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.
Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.