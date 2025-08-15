Трамп і Путін зустрінуться у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа, - Білий дім

Формат зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатром Володимиром Путіним змінено - замість розмови тет-а-тет переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

У переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф.

"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три"", - повідомляє видання.

За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф".

Читайте також: Трамп прибув на Аляску для переговорів з Путіним