Трамп і Путін зустрінуться у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа, - Білий дім
Формат зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатром Володимиром Путіним змінено - замість розмови тет-а-тет переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.
Про це повідомив представник Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.
У переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф.
"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три"", - повідомляє видання.
За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф".
Топ коментарі
+4 KAISERWALD
показати весь коментар15.08.2025 22:00 Відповісти Посилання
+3 Поділля16
показати весь коментар15.08.2025 22:08 Відповісти Посилання
+1 Леонід #587957
показати весь коментар15.08.2025 21:58 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Заморозка по нинішній лінії фронта (без добровільної здачі решти Донецької області) з обов`язковою умовою - окуповані землі юридично ніколи не будуть визнані російськими.
Збереження державотворчої тріади - вона стосується релігії (домінування ПЦУ), мови (ніякої російської у якості другої) та арміїї (жодного скорочення).
Коротше: армія-мова-віра.
Гарантії безпеки, які надаватимуться НЕ від блоку НАТО, а від окремих держав. Тобто, наразі ми будемо вимушені фактично заморозити свій шлях до НАТО. Чесно кажучи, дивлячись на що перетворився цей Альянс, особисто я не дуже про це шкодуватиму.
І, нарешті, Москва повинна буде відмовитись від того, щоб ставити палки у колеса нашого руху до ЄС.
Якщо хтось думає, що на даному відрізку часу є шанс виторгувати більш сприятливі для нас умови закінчення війни, то вам на телемарафон - я ж дивлюсь на це тверезо. Питання репарацій, зняття санкцій з Ерефії та можливих обмінів Покровська на окуповану частину Харківщини (як хочуть росіяни, бо про Краматорську агломерацію вони вже заткнули пельку) я зараз коментувати не буду, хоча (поки неперевірену) інформацію з цього приводу маю.
І, врешті решт - давайте просто дочекаємось завтрашнього ранку.
Олег Шарп
І вратарь".
штож ти фраєр сдал назад....
Відрий очі на демонів