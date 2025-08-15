УКР
Трамп і Путін зустрінуться у форматі "три на три" за участю Рубіо і Віткоффа, - Білий дім

Формат зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатром Володимиром Путіним змінено - замість розмови тет-а-тет переговори пройдуть у складі трьох представників з кожного боку.

Про це повідомив представник Білого дому, передає Sky News, інформує Цензор.НЕТ.

У переговорах братимуть участь державний секретар США Марко Рубіо та головний переговірник Трампа Стів Віткофф.

"Високопоставлений чиновник Білого дому повідомив, що раніше запланована зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна тет-а-тет тепер відбудеться у форматі "три на три"", - повідомляє видання.

За словами чиновника, у переговорах візьмуть участь держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф".

Найкращі умови, які Київ зможе отримати після сьогоднішньої зустрічі, це:

Заморозка по нинішній лінії фронта (без добровільної здачі решти Донецької області) з обов`язковою умовою - окуповані землі юридично ніколи не будуть визнані російськими.

Збереження державотворчої тріади - вона стосується релігії (домінування ПЦУ), мови (ніякої російської у якості другої) та арміїї (жодного скорочення).

Коротше: армія-мова-віра.

Гарантії безпеки, які надаватимуться НЕ від блоку НАТО, а від окремих держав. Тобто, наразі ми будемо вимушені фактично заморозити свій шлях до НАТО. Чесно кажучи, дивлячись на що перетворився цей Альянс, особисто я не дуже про це шкодуватиму.

І, нарешті, Москва повинна буде відмовитись від того, щоб ставити палки у колеса нашого руху до ЄС.

Якщо хтось думає, що на даному відрізку часу є шанс виторгувати більш сприятливі для нас умови закінчення війни, то вам на телемарафон - я ж дивлюсь на це тверезо. Питання репарацій, зняття санкцій з Ерефії та можливих обмінів Покровська на окуповану частину Харківщини (як хочуть росіяни, бо про Краматорську агломерацію вони вже заткнули пельку) я зараз коментувати не буду, хоча (поки неперевірену) інформацію з цього приводу маю.

І, врешті решт - давайте просто дочекаємось завтрашнього ранку.

Олег Шарп
15.08.2025 22:00
+3
Виходить, що я тут один, хто хоче наголосити, що Трамп не наш президент, а президент США. Що не він винен у тому, до чого довели нас Боневтік і його 6 менеджерів. Команда Трампа - також не наша команда, а США, яких вибрав 400 мільйонний народ. На голови США бомби не падають, ракети не трощать їх інфрастуктуру, школи і лікарні. Наша команда - Боневтік Брехливий, що обіцяв мир, допоміг ворогу, послабивши нашу армію, знищивши ракетні програми, мінні поля, відкрив ворота ворогу і до цього часу не створив жодної ракети, гальмує дії України по її створенню - бреше , бреше і ще раз бреше. Оточив себе антимайданівцями, корупціонерами, які накрали в армії мільярди і їм не вигідно, щоб Україна залишилася, бо вона буде шукати їх по всьому світу.
15.08.2025 22:08
+1
"Вілікалєпная пітьорка
І вратарь".
15.08.2025 21:58
Надо было Трамп Венс и Грин вот это было бы трио
15.08.2025 21:52
15.08.2025 22:00
Та договорятся о воздушном перемирие в лучшем случаи, никакой заморозки не будет пока они продвигаются, это бессмысленно, если только реально плохо с экономикой в рашке
15.08.2025 22:11
Много раз печатал, именно эта война и показала истинные возможности НАТО---нет у них возможностей! Как оказалось производство оружия и снарядов и прочего давно дежурное. На Балканах 20 лет назад всё порешали американцы в основном. И благодаря флоту и авиации. Похоже сухопутные войска вообще на сегодня врядли способны что либо держать более месяца войны. Если и правда возможен мир в ближайшее время, то половину ЗСУ можно отправлять в НАТО во все страны инструкторами всех уровней, включая генералитет. В сухопутные войска так точно.
15.08.2025 22:13
"Саабразім на траіх?"
15.08.2025 21:53
Скільки б п.дори не випили, крайньою буде Ненька.
15.08.2025 22:02
а на воротах хто стояти буде,пушкин?
15.08.2025 21:53
Віткофф ше той зух! - як жеж без нього
15.08.2025 21:54
Марко Рубіо це добре. Хоть одна людина з здоровим глуздом там буде.
15.08.2025 21:55
В п'ятьох точно заговорят Трампа
15.08.2025 21:56
"Вілікалєпная пітьорка
І вратарь".
15.08.2025 21:58
пісня для хЙла

штож ти фраєр сдал назад....
15.08.2025 21:57
Голосом митця "******** всі"
15.08.2025 22:02
Подвійний трійничок збоченців.
15.08.2025 22:06
Віткоф буде на вухо Трампону шепотіти :"Бачиш,вони і з тебе сміятимуться,як з мене")))
15.08.2025 22:06
15.08.2025 22:08
згодна з Вами на 100% ...але якраз політика США і довела Україну до сьогоднішнього стану ,починаючи з 1991р...а українці сьогтдні ,це 40 % ждунів ,які і вибрали кремлівський проект 🤡 голобородько ...
15.08.2025 22:21
И это все сделал Зеля ?) Ппц ты фанатик
15.08.2025 22:44
И кто забоялся встречается тет-а-тет
15.08.2025 22:17
Боже, дай їм здорового глузду!
Відрий очі на демонів
15.08.2025 22:22
Портніков говорив, якщо Вітькофф буде на зустрічі, то це зустріч про бізнес-інтереси, словом, щоб "тємки" різні перетерти свої, де і на чому Трампу капусти нарубити. А Україна - це просто привід для цієї зустрічі.
15.08.2025 22:23
Як американці впевнені, що прилетів саме путін, а не його двійник чи трійник…, може про це говорив Трамп, типу гляну й вирішу…, він його, мабуть пам´ятає, що в нього і як там
15.08.2025 22:27
 
 