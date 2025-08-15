Трамп прибув на Аляску для переговорів з Путіним
Президент США Дональд Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.
Літак глави Білого дому Air Force One приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.
Трамп прибув на місце зустрічі раніше, ніж Путін.
Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
І в повітрі, і на землі F-35 не віддаляються від борту №1.
Друга його фраза: " Це тут Україна втратила 1000 миль океану?"
Третя фраза: "що я тут роблю?"
Наступні його висловлювання будутьв стилі: "це хто?", "а чого?", "я так казав?", "Якби я був тоді Президентом...", "то все Обама, Байден, а я миротворець" і т.д. в тому ж стилі....
Нє, ну хтось реально чекає результатів цих перемовин? Проксі Китаю буде домовлятися про щось з переможним "обісрантом" торгівельної війни? Вангую/будангую результат: дадаткові санкції введені не будуть, Україна повинна буде ще щось виконати, тиск буде на московію потім (після завершення літніх наступальних дій), якщо трампон нарешті побачить реальність, а не мрії про "нобелівку" (хоча це не точно)...
Ну і т.д. і т.п.