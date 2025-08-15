УКР
Новини Зустріч Трампа і Путіна на Алясці
Трамп прибув на Аляску для переговорів з Путіним

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Associated Press.

Літак глави Білого дому Air Force One приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Трамп прибув на місце зустрічі раніше, ніж Путін.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я швидко повернуся додому

путін володимир (24521) Трамп Дональд (6806) Аляска (35)
Топ коментарі
+1
Тцар, як завжди, затримається?
показати весь коментар
15.08.2025 21:38 Відповісти
+1
Щоб вас там обох "грізлі" загризли
показати весь коментар
15.08.2025 21:39 Відповісти
+1
показати весь коментар
15.08.2025 21:41 Відповісти
З гармат били?
показати весь коментар
15.08.2025 21:37 Відповісти
Трампон сойдя с самолёта: где мои пингвины, которых я пошлинами обложил?
показати весь коментар
15.08.2025 21:40 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 21:41 Відповісти
"...Виведіть результати голосування по фракціям!" (с)
показати весь коментар
15.08.2025 22:12 Відповісти
Паралельно сторони вживають заходів для запобігання шпигунству - російська делегація, ймовірно, користуватиметься одноразовими телефонами та комп'ютерами.

Джерела зазначають, що між спецслужбами США та РФ немає довіри, а путін, як колишній офіцер КДБ, добре знає, як уникати прослуховування.
показати весь коментар
15.08.2025 21:40 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 21:41 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2025 21:43 Відповісти
Оце ескорт в першого літака ПС США!
І в повітрі, і на землі F-35 не віддаляються від борту №1.
показати весь коментар
15.08.2025 22:00 Відповісти
руде підрило мріє відсмоктати у *****.
показати весь коментар
15.08.2025 21:40 Відповісти
Писали, що сталін приїхав у Тегеран у цистерні.
показати весь коментар
15.08.2025 21:44 Відповісти
🤣
показати весь коментар
15.08.2025 21:48 Відповісти
Які нахрен переговори якщо ***** даже складав список делегації від Тампона. Тупо Тампон приїхав щоб отримати ультиматум і може гроші від *****.
показати весь коментар
15.08.2025 21:48 Відповісти
Перша фраза трампона: "це наша Гренландія?"
Друга його фраза: " Це тут Україна втратила 1000 миль океану?"
Третя фраза: "що я тут роблю?"
Наступні його висловлювання будутьв стилі: "це хто?", "а чого?", "я так казав?", "Якби я був тоді Президентом...", "то все Обама, Байден, а я миротворець" і т.д. в тому ж стилі....

Нє, ну хтось реально чекає результатів цих перемовин? Проксі Китаю буде домовлятися про щось з переможним "обісрантом" торгівельної війни? Вангую/будангую результат: дадаткові санкції введені не будуть, Україна повинна буде ще щось виконати, тиск буде на московію потім (після завершення літніх наступальних дій), якщо трампон нарешті побачить реальність, а не мрії про "нобелівку" (хоча це не точно)...
Ну і т.д. і т.п.
показати весь коментар
15.08.2025 21:51 Відповісти
 
 