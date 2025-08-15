Трамп прибув на Аляску для переговорів з Путіним

Президент США Дональд Трамп прибув на військову базу в місті Анкоридж, Аляска.

Літак глави Білого дому Air Force One приземлився на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Трамп прибув на місце зустрічі раніше, ніж Путін.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

