Трамп про зустріч з Путіним: Думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я швидко повернуся додому

Президент США Дональд Трамп заявив, що у разі невдачі на переговорах із російським диктатором Володимиром Путіним він достроково завершить зустріч.

Про це американський лідер сказав телеканалу Fox News на борту Air Force One.

Глава Білого дому поділився своїми очікуваннями від саміту з Путіним.

"Ми їдемо на зустріч із Путіним на Аляску, і я думаю, що все пройде дуже добре, а якщо ні, то я дуже швидко повернуся додому",- сказав Трамп.

Він додав, що хоче швидкого припинення вогню в Україні.

"Я хочу побачити припинення вогню швидко. Я не знаю, чи це станеться сьогодні, але я не буду радий, якщо це не станеться сьогодні. Всі казали, що це не може бути сьогодні, але я просто кажу, що хочу, щоб вбивства припинилися",- заявив американський лідер.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

