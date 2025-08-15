Трамп о встрече с Путиным: Думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я быстро вернусь домой

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае неудачи на переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным он досрочно завершит встречу.

Об этом американский лидер сказал телеканалу Fox News на борту Air Force One, сообщает Цензор.НЕТ.

Глава Белого дома поделился своими ожиданиями от саммита с Путиным.

"Мы едем на встречу с Путиным на Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо, а если нет, то я очень быстро вернусь домой",- сказал Трамп.

Он добавил, что хочет быстрого прекращения огня в Украине.

"Я хочу увидеть прекращение огня быстро. Я не знаю, произойдет ли это сегодня, но я не буду рад, если это не произойдет сегодня. Все говорили, что это не может быть сегодня, но я просто говорю, что хочу, чтобы убийства прекратились",- заявил американский лидер.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

