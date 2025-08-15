"Обмен территориями" на встрече с Путиным будет обсуждаться, но решение - за Украиной, - Трамп

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Так, у Трампа спросили, будет ли он обсуждать с Путиным "обмены территориями".

"Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, они примут правильное решение", - ответил он.

