Новости Встреча Трампа и Путина
2 715 51

"Обмен территориями" на встрече с Путиным будет обсуждаться, но решение - за Украиной, - Трамп

Трамп об обмене территориями

Президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Так, у Трампа спросили, будет ли он обсуждать с Путиным "обмены территориями".

"Они будут обсуждаться, но я должен позволить Украине принять это решение. И я думаю, они примут правильное решение", - ответил он.

путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292)
+13
Цікаво, хто придумав цю формуліровку про обмін територіями? В України є своя територія, частину якої захопив міжнародний терорист путлер. Про який обмін цей дідуган трендить?!
15.08.2025 16:18 Ответить
+12
так казав раніше зовсім інше. во тварина
15.08.2025 16:12 Ответить
+11
Украина ничего менять не будет, это вопрос не обсуждаемый.
15.08.2025 16:14 Ответить
Українські на українські чи Аляску на українські?
15.08.2025 16:11 Ответить
так казав раніше зовсім інше. во тварина
15.08.2025 16:12 Ответить
Він нічого не пам'ятає. Деменція.
15.08.2025 17:05 Ответить
Таке враження що трампону затиснули яйця з усіх сторін, здається що розв'язка вже десь недалеко.
15.08.2025 17:23 Ответить
Вже відомо. Україні готують договір, де вона під підпис визнає поразку у війні, і зобов'язується від силового захоплення втрачених земель. Крим кацапським, окуповані території визнає перейденими під контроль Кацапії. І будемо сидіти під керівництвом Єрмака до чергового удару Кацапією.
15.08.2025 16:13 Ответить
Украина ничего менять не будет, это вопрос не обсуждаемый.
15.08.2025 16:14 Ответить
А навіщо про це взагалі говорити
?
15.08.2025 16:15 Ответить
Цікаво , ця куховарка з посольства донесла до Трампа вимоги України ?

Стало відомо, які Україна висунула умови московській федерації перед початком будь-яких переговорів про мир. Повідомляє Politico.

Тривале припинення вогню - ще до обговорення територіальних питань. Відхід з позицій у Донбасі, як вимагає Кремль, Україна відкидає.

Компенсація збитків - від $500 млрд до $1 трлн за рахунок заморожених московських активів в Європі.

Гарантії безпеки - вступ до НАТО та ЄС як запобіжник від повторної агресії.

Збереження санкцій - щоб московська федерація не змогла відновити сили.

Повернення всіх полонених та викрадених дітей - московське федерація незаконно вивезла близько 20 тис. дітей, повернуто лише 1 453.

15.08.2025 16:16 Ответить
Рудий дурень ким себе вважає?
15.08.2025 16:17 Ответить
У нього в голові білка мультики ганяє.
показать весь комментарий
Цікаво, хто придумав цю формуліровку про обмін територіями? В України є своя територія, частину якої захопив міжнародний терорист путлер. Про який обмін цей дідуган трендить?!
15.08.2025 16:18 Ответить
Всі територіальна питання між рос і Україною давно вирішені. Угоди підписані, причому з російського боку ху-йлом особисто. Якщо вони нічого не варті то який сенс підписувати ще одні?
15.08.2025 17:04 Ответить
Не можна обирати президентами старих пердунів після досягнення ними 70-ти років.
Трамп цьому беззаперечний доказ.
15.08.2025 16:18 Ответить
15.08.2025 16:21 Ответить
Не може бути президентом аморальний невіглас. Рейган був президентом у віці 70+ наприклад, але він був порядною людиною.
15.08.2025 16:53 Ответить
А вкраїнчики у крісло президента вперли майже вдвічі молодшого, зате морального ********. І до чого тут вік? Звісно, зовсім старих маразматиків до влади підпускати не можна, там вже вікові зміни саме у плані розуму і психіки, але хіба молодший вік - гарантія того, що посадовець буде вести себе адекватно? Приклад, показовий і дуже кривавий і страшний - Україна.
15.08.2025 16:59 Ответить
А ти кпцапчик?!
15.08.2025 17:09 Ответить
А в чому він неправий ?
15.08.2025 17:27 Ответить
Еще лучше до 60 лет , потом маразм крепчает …
15.08.2025 17:04 Ответить
Нічого нового - Портніков сказав шо Україну чекають погані часи і зовсім ******
15.08.2025 16:18 Ответить
Ну хуже войны уже ничего не может быть) по логике должны быть лучшее времена
15.08.2025 16:24 Ответить
Україну пошматують і не буде ніяких гарантій шо петлєр не нападе через 2 - 3 р - хто залишиться в такій країні - який бізнес буде тут працювати? - Портніков
15.08.2025 16:31 Ответить
Ну для этого надо восстановить ему экономику и снять санкции, 2-3 года это мало я думаю , в мире ни у кого нет гарантии что кто то не нападёт или умрёт
15.08.2025 16:34 Ответить
Гірше війни це її програти.
15.08.2025 17:07 Ответить
15.08.2025 16:21 Ответить
Щось за сьогодня на Flightradar24 вже третій ІЛ-62 із рашкостану приземляється в Анкорідж. Чи то запасні чемоданчики для }{уйла везуть, чи то різні клони самого }{уйла моржового доставляють? Сподіваюсь - його також поселять на стадіоні? Було б добре для всього світу, якби в лісах Аляски, біля Анкорідж вже сидів який небудь випадковий турист із парочкою "Стінгерів", щоб проводити в "останній путь" кремлівського чмурла на зворотньому шляху.
15.08.2025 16:22 Ответить
Треба збивати всі ІЛ-62, а ***** замочити в сортірі стадіону.
15.08.2025 16:39 Ответить
Воно в сортір не ходить - тільки в свій персональний чемоданчик, щоб його гімно ніхто не вкрав...
15.08.2025 16:52 Ответить
Тоді втопить у його ж чемоданчику.
15.08.2025 17:29 Ответить
Вимагаємо операцію "Павутиння 2.0 - Анкоридж".
15.08.2025 17:30 Ответить
Мой прогноз: После получения инструкций от Путина Трамп после окончания встречи на Аляске заявит, что нужно перемирие в воздухе и на участках, выгодных для рос. армии, чтобы связать ВСУ для полноценного отпора. Трамп - агент КГБ
15.08.2025 16:24 Ответить
Який обмін територіями ? Неякого обміну нема.
15.08.2025 16:25 Ответить
Азербайджан атакував дронами корабель «Оля 4» з деталями для Шахедів на борту - таку інформацію розганяє русня, що БПЛА летіли саме з того боку
15.08.2025 16:26 Ответить
Зеленський після Ставки заявив про успіхи на Покровському напряму, щодо Аляски - чекає звіту розвідки
15.08.2025 16:27 Ответить
"Обмін територіями" на зустрічі з Путіним обговорюватиметься, але рішення - за Україною, - Трамп

Тобто, лаври миротворця - Трумпові, а вирішення проблем - Україні.
15.08.2025 16:29 Ответить
ЗМІ: Трамп телефонував Столтенбергу, щоб обговорити Нобелівську премію миру
15.08.2025 16:33 Ответить
просить авансом
15.08.2025 16:34 Ответить
15.08.2025 16:32 Ответить
...а громадян України тр на територіях "обміну" тр запитав? Чи хоче міняти їх разом з землею, як крипаків?!
Чому громадяни України мусять залишити свої домівки пуйлу і стати біженцями...в кращому випадку пасинками в своєму рідному домі, якщо поталанить остаться живими після фільтрації і не бути депортованими кудись в тайгу, як носії укр мови і менталітету?!
15.08.2025 16:37 Ответить
кацапня їх вижене і бурятів завезе
15.08.2025 16:38 Ответить
Багато хто соромиться сказати це в слух, але я це зроблю.
Трамп - *****!
15.08.2025 16:40 Ответить
****** може бути тільки один, *************** - безліч.
15.08.2025 16:54 Ответить
...в Анкориджи за головування 47го відбудеться похорон міжн права, статуту оон, женевских конвенцій і ще купи договорів, які можна сдати в макулатуру.
...коняка ж не просто так вдяглася в білу кохту з принтом ссср...
...типа не віноватиє вони, вони білі і пухнасті, вони вимушени повернути своє... Україну створив членін... Ганьба!
15.08.2025 16:42 Ответить
А еще кажись вчера говорил, что территориальные вопросы обсуждается не будут... давно уже подметили, что Трамп на любое резкое недовольство, может сказать то чего хотят возмущающиеся что бы их немного успокоить, а на следующий день ровно противоположное, что называется, и вашим и нашим, дальше можно еще раз повторить, после чего получаем ситуацию, где многие уже запутались и не понимают наверняка что на самом деле думает Трамп и его намерениях.
15.08.2025 16:43 Ответить
https://x.com/prof_preobr

Проф. Преображенский@prof_preobr



"Печальный день для демократического мира", говорят сегодня. Да где вы все были последние лет минимум 15? А день, когда Россия оккупировала Крым, не был печальным днём демократического мира? А когда демократический мир утёрся после того, как Россия сбила Боинг - это были радостные дни демократического мира? А когда Россия оккупировала Донецк и Луганск? А когда в самой России убивали политиков прямо у Кремля и рядовых людей в тюрьмах? Ну да, "демократический мир" устроил Путину небольшую выволочку на саммите G-20 в Брисбене в 2014. Ну ввёл какие-то санкции. Но продолжал торговать, продолжал обсуждать совместные проекты, продолжал разговаривать, ездить в Москву, приглашать к себе. И даже после начала полномасштабной войны "демократический мир" главным образом выражал "глубокую озабоченность" и "решительное осуждение". Я ни разу не поклонник Трампа, но кто там на Западе так уж отличается от него в смысле отношения к фашистской диктатуре, которой стала Россия? Я про реальное отношение, а не про слова. Ну стала бы президентом США Харрис - что изменилось бы? Да, встречи на Аляске не было бы. А по сути? Ничего. "Печальные дни демократического мира" давно уже сложились в годы, и даже в десятилетия. Потому что демократический мир забыл, что с фашистской диктатурой можно только драться. Сегодня в мире драться готова только Украина. Вот это печально, и даже более того - это страшно.
15.08.2025 16:48 Ответить
" я повинен дозволити Україні ухвалити це рішення"

Хто ти такий, щоб дозволяти чи не дозволяти Україні щось, що стосується території України?
15.08.2025 16:53 Ответить
Цей придурок трамп, після зустічі просто озвучить пуйловські хотєлки про капітуляцію України, скаже що зробив велику справу, і тепер Україна вирішує чи хоче вона припинення війни.
15.08.2025 17:07 Ответить
Обсуждать надо не обмен территориями, а их освобождение от кацапов.
15.08.2025 17:07 Ответить
Півторюю 9 рік: трампло путлерська *****.
15.08.2025 17:09 Ответить
але рішення - за Україною, - Трамп
---------------------------------------------------
Так решение Зеленский уже неоднократно сказал лично - никаких уступок территорий.
Дидусь-трампусь, ты чего дурником прикидываешься?
15.08.2025 17:10 Ответить
українські території на українські території міняти?? Ідіть всі в Трампа з трампом і всі каца..и з хкуйлом на куй
15.08.2025 17:24 Ответить
 
 