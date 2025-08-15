РУС
Зеленский о встрече Трампа и Путина: Ставки действительно очень высоки. Время заканчивать войну

Зеленский провел заседание Ставки перед встречей Трампа и Путина

Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Рассматривали три вопроса.

"Фронт, в частности - Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области. Отдельное внимание - позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", - подчеркнул президент.

Также присутствующие рассматривали вопрос о развитии системы контрактов в Силах обороны и о финансировании Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

Читайте также: "Ставки высокие!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет - развитие именно контрактной армии", - crfpfk Зеленский.

Также глава государства ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - подытожил он.

Читайте: США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в формате НАТО, - Трамп

Зеленский Владимир (21568) Трамп Дональд (6292) Ставка (145)
Топ комментарии
+13
а ти чмо 🤡 міг мізки включити у 19р, коли казав ,шо війни не буде ? А сьогодні віддавши пів України , кажеш ,шо треба закінчувати війну ?!!! **** невдобна !!!!
15.08.2025 16:11 Ответить
+7
15.08.2025 16:07 Ответить
+6
Надо просто пєрєстать стрєлять!
15.08.2025 16:12 Ответить
15.08.2025 16:07 Ответить
а ти чмо 🤡 міг мізки включити у 19р, коли казав ,шо війни не буде ? А сьогодні віддавши пів України , кажеш ,шо треба закінчувати війну ?!!! **** невдобна !!!!
15.08.2025 16:11 Ответить
І що ви пропонуєте, окрім емоцій?
15.08.2025 16:40 Ответить
🤡 піти у відставку ,визнати неспроможність керування державою ,визнати шо пішов у президенти, як кремлівський проект ,і піти за станом здоров'я , вийти до людей ...шоб вони могли його розірвати на шматочки ,і викинути на смітник ...
15.08.2025 16:51 Ответить
Піти у відставку? Це ви не про найсміливішого незламно - потужного сонцесяйного Наполеона Бонапартовича? Та те падло буде чіплятися за крісло, поки не знищит або не видавить з України останнього українця! Не для того те обрізне чмо лізло на посаду, щоб діяти у інтересах ненависної йому країни.
15.08.2025 17:05 Ответить
Донбас Запоріжжя - ніхто не знав шо перед Трампом путлєр попре на Україну?
15.08.2025 16:11 Ответить
Трамп підбодьорює Путлера як може !
15.08.2025 16:18 Ответить
Ща путя будет говорить мы пробили первую линию обороны 20ю человеками которую годами строили , зачем нам останавливаться
15.08.2025 16:12 Ответить
Надо просто пєрєстать стрєлять!
15.08.2025 16:12 Ответить
І коли Z-непорозуміння це зрозумів! А до цього тільки викрикував пєрємога, кавування в Криму! Щоб націю згуртувати, Z-Пр влада все зробила, щоб розділити людей та погрузла в корупції! За час війни , спромоглись тільки на дрони, а де інше, навіть укриття не спромоглись побудувати, а тільки бутафорні і то на папері.
15.08.2025 16:13 Ответить
за какие укрытие можно говорить сидя на деване -- прилител каб и нет укрытия и людей ::: стратеги диванные
15.08.2025 16:21 Ответить
Для того і укриття, щоб його не могли знищити, чи розвідати , а каб має попадати в обманку! Чому кацабня може будувати , а ми ні? Мозгів мало, чи все на відкати іде?
15.08.2025 16:34 Ответить
А ви впевнені, що зрозумів?
15.08.2025 17:06 Ответить
А раньше было не время?
15.08.2025 16:13 Ответить
Зеленський ніколи не говорить правди, навіть в таку годину !
15.08.2025 16:16 Ответить
************* довбаний.
15.08.2025 16:18 Ответить
Миротворець довбаний. Ділове таке, аж страшно.
15.08.2025 16:20 Ответить
Вова від вови не далеко падає
15.08.2025 16:24 Ответить
Потужно обісрався всюди, в тебе вибору нема.
15.08.2025 16:32 Ответить
15.08.2025 16:36 Ответить
Постійно як мантру повторює про те що потрібно закінчувати війну ,про те що її треба закінчувати перемогою чи хоч приємлими для України умовами щось тиша...
15.08.2025 16:47 Ответить
А Як же кордони 91 року?
Все, забули?
15.08.2025 17:05 Ответить
 
 