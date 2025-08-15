Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Рассматривали три вопроса.

"Фронт, в частности - Покровское направление. Противодействуем попыткам российских сил закрепиться и увеличиваем давление наших подразделений на оккупанта. Имеем успехи. Очень результативно действуют подразделения 79-й и 82-й десантно-штурмовых бригад на направлении Доброполья. Сегодня есть решение о дополнительном укреплении этого и других направлений в Донецкой области. Отдельное внимание - позициям в Запорожской области. Спасибо всем нашим воинам за стойкость. Российская армия продолжает нести значительные потери, пытаясь обеспечить для российского руководства более выгодные политические позиции на встрече на Аляске. Понимаем этот замысел, информируем партнеров о реальной ситуации", - подчеркнул президент.

Также присутствующие рассматривали вопрос о развитии системы контрактов в Силах обороны и о финансировании Сил обороны и безопасности Украины в 2025-2026 годах.

Читайте также: "Ставки высокие!": Трамп обнародовал сообщение перед вылетом на Аляску

"При любых обстоятельствах наша армия будет готова эффективно и быстро отвечать на угрозы украинской государственности. Приоритет - развитие именно контрактной армии", - crfpfk Зеленский.

Также глава государства ожидает доклада разведки об актуальных намерениях российской стороны и ее подготовке к встрече на Аляске.

"Действительно высокие ставки. Главное, чтобы эта встреча открыла возможность реального пути к честному миру и сущностного разговора лидеров в трехстороннем формате: Украина, Соединенные Штаты, российская сторона. Время завершать войну, и соответствующие шаги должны быть сделаны Россией. Надеемся на Америку. Готовы, как и всегда, работать максимально продуктивно", - подытожил он.

Читайте: США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в формате НАТО, - Трамп