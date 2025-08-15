США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в форме НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Да, возможно вместе с Европой и другими странами", - говорится в сообщении.

Однако он отметил, что это будет происходить не в форме НАТО.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

