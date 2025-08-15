РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
2 243 37

США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в форме НАТО, - Трамп

Гарантии безопасности для Украины Что говорит Трамп

Президент США Дональд Трамп предположил, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.

"Да, возможно вместе с Европой и другими странами", - говорится в сообщении.

Однако он отметил, что это будет происходить не в форме НАТО.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.

Читайте: Гарантии безопасности для Украины должны быть частью мирных переговоров с РФ, - Рубио

США (27706) Трамп Дональд (6292) гарантии безопасности (149)
Топ комментарии
+19
Хто вакцинований Будапештом, на це американське лайно не купится. Хіба що зелене чмо.
15.08.2025 15:59 Ответить
+17
Ура!! Перемога!! А Трамп пам'ятає,що через 3 роки він вже не буде Президентом США?? Прийде інший і скаже,що Трамп був дурень ..як зараз Трамп про Байдена
15.08.2025 15:59 Ответить
+16
У форматі будапешту
15.08.2025 15:58 Ответить
У форматі будапешту
15.08.2025 15:58 Ответить
Так надавайте! - замість потужних балачок
15.08.2025 15:58 Ответить
Хто вакцинований Будапештом, на це американське лайно не купится. Хіба що зелене чмо.
15.08.2025 15:59 Ответить
Зє не купиться, але зробить вигляд що купився. Йому потрібні вибори щоб під час них чи відразу після втекти з країни.
15.08.2025 16:19 Ответить
так
15.08.2025 17:02 Ответить
Ура!! Перемога!! А Трамп пам'ятає,що через 3 роки він вже не буде Президентом США?? Прийде інший і скаже,що Трамп був дурень ..як зараз Трамп про Байдена
15.08.2025 15:59 Ответить
Тампон, не пам'ятає ,що він говорив з ранку ,воно старе ,не мене посміховисько з деменцією.
15.08.2025 16:14 Ответить
НАТО - формальність. Україні потрібна захисна і оборонна реальність, без зрад на кшталт будапешського меморандуму.
15.08.2025 15:59 Ответить
ЧОМУ КУЙЛО НЕ НАПАВ НА ФОРМАЛЬНІСТЬ НАТІВСЬКУ .А ВИБРАВ УКРАЇНУ?
15.08.2025 16:01 Ответить
Наразі вступ до НАТО неможливий. А інші оборонні угоди є цілком реальними.
15.08.2025 16:04 Ответить
Тільки вступ в НАТО. Крапка. А всі інші 28 оборонних угод можна засунути в дупу....
15.08.2025 16:23 Ответить
А в якому ще? Будапештський меморандум? І взяти сувору обіцянку з путіна не порушувати папірці?
15.08.2025 15:59 Ответить
США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у форматі НАТО, - Трамп (((ФОМАТ ТРАМПОНА ПРО ГПРПНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ВКАЗУЄ НА ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНЦІВ.
15.08.2025 15:59 Ответить
Не може рудий блазень з Білого дурдому бути людиною. В нього завжди якісь ньюанси. ***** копіює
15.08.2025 15:59 Ответить
Гарантии безопасности США уже давали.
Результат - ты ведешь переговоры и обсуждаешь бизнес-проекты с тем, кто нарушил безопасность и территориальную целостность Украины.
Это и есть твои гарантии?
Хочешь еще раз развести Украину в угоду пуйлу и сотрудничеству с ним?
15.08.2025 16:00 Ответить
Цей Трамп як вуж на пательні .
А чому Україна не може бути у НАТО ? Добра навчена армія .
ЩО ? ***** не дозволяє ? Не дозволяє Америці?
15.08.2025 16:00 Ответить
Тобто ОСЬ ЦЕ ЧМО НЕ ДОЗВОЛЯЄ АМЕРИЦІ ПУСТИТИ УКРАЇНУ ДО НАТО ????
15.08.2025 16:02 Ответить
Як Ізраїль - він не в НАТО а його прикривають
15.08.2025 16:06 Ответить
Півсотні ядерних боєголовок і питання вирішено назавжди. Дуже просто, чом у Бульбафюреру можна і всі сковтнули, а нам ні?
15.08.2025 16:07 Ответить
Ну які гарантії може надати кидАло по життю? Смішний дід.
15.08.2025 16:08 Ответить
Хотя бы как в Израиле, Тайване или южной Корее,
15.08.2025 16:08 Ответить
УЖЕ Є - Будапешт, підітріться папірцями
15.08.2025 16:08 Ответить
І жоден журналіст не запитає "ЧОМУ?"
15.08.2025 16:08 Ответить
Тому що є Орбан і Фіцо, а також й німці не у захваті від ідеї.
15.08.2025 16:11 Ответить
«Keep it simple, stupid» - «Делай проще, тупица»
КРАЩІ ПЕРЕГОВОРИ - це проста пуля . І у світі наступе мир
15.08.2025 16:09 Ответить
Больше смахивает на графоманство.
НАТО это 99% гарантия и это нужно отстаивать безапелляционно.
15.08.2025 16:11 Ответить
Не думаю что это будет очередной будапештский меморандум, но так же понятно, что скорее всего никто нам не даст юридически четко закрепленных обязательств о прямой военной помощи в с случае нападения.
15.08.2025 16:15 Ответить
Ага, ядерное оружие Украина уже отдала, второй раз нас развести пожалуй не выйдет.
15.08.2025 16:16 Ответить
З Zеленським вийде....😡
15.08.2025 16:26 Ответить
Навіщо вони нам потрібні ?
15.08.2025 16:20 Ответить
США втратили право щось комусь гарантувати ще за Барака Обами. ООН довела свою повну недієздатність значно раніше.
15.08.2025 16:23 Ответить
будапештський меморандум є настільки гнилим, що навіть цар будапешту орбан об нього витер свої мешти
15.08.2025 16:27 Ответить
Воно забуло що вчора казало старий маразматик. Гарантії воно буде давати. Да вже бачили твої гарантії. Зеленський доречі з Байденом теж підписували гарантії і співробітництво і ми дуже раділи, казали що вже війна виграна. А прийшов Тампон і в відро викинув всі гарантії.
15.08.2025 16:33 Ответить
Вже були гарантії!!! Сцить, щоб пуйло не обідилося, в то опис і ескалація
15.08.2025 16:35 Ответить
Так, Україна надала США і НАТО реальні гарантії, знищивши третій ядерний потенціал в Світі , а вони нам дали гарантії на папері, які не коштують і самого того папера на якому прописаний текст ціх гарантій, і це була найкозирніша карта України, але українськи гниди нею не зкористалися тому що для них золоті унітази важливіші ніж щиття українських захисників.
15.08.2025 16:52 Ответить
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЗРАДУ! ТІЛЬКИ ЧЛЕНСТВО В НАТО АБО ***** ПОВЕРТАЙТЕ ЯДЕРКУ!
15.08.2025 16:55 Ответить
https://x.com/ua_alex_boy

Аlexboy@ua_alex_boy



https://x.com/ua_alex_boy/status/1956260572153991484

Трамп ещё большее ***** чем Путин, просто в голове не укладывается что творит этот дегенерат, он легитимизирует Кремль, делает искусственное дыхание, реанимирует упыря и выводит плешивого на политическую арену, русня визжит от восторга..
15.08.2025 16:55 Ответить
 
 