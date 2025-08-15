США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, но не в форме НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп предположил, что США могут предоставить гарантии безопасности Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Clash Report.
"Да, возможно вместе с Европой и другими странами", - говорится в сообщении.
Однако он отметил, что это будет происходить не в форме НАТО.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что Америка готова предоставлять гарантии безопасности для Украины.
Результат - ты ведешь переговоры и обсуждаешь бизнес-проекты с тем, кто нарушил безопасность и территориальную целостность Украины.
Это и есть твои гарантии?
Хочешь еще раз развести Украину в угоду пуйлу и сотрудничеству с ним?
А чому Україна не може бути у НАТО ? Добра навчена армія .
ЩО ? ***** не дозволяє ? Не дозволяє Америці?
КРАЩІ ПЕРЕГОВОРИ - це проста пуля . І у світі наступе мир
НАТО это 99% гарантия и это нужно отстаивать безапелляционно.
Аlexboy@ua_alex_boy
https://x.com/ua_alex_boy/status/1956260572153991484
Трамп ещё большее ***** чем Путин, просто в голове не укладывается что творит этот дегенерат, он легитимизирует Кремль, делает искусственное дыхание, реанимирует упыря и выводит плешивого на политическую арену, русня визжит от восторга..