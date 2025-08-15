США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп
Президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.
"Так, можливо разом з Європою та іншими країнами", - йдеться в повідомленні.
Проте він зазначив, що це відбуватиметься не у формі НАТО.
Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.
Результат - ты ведешь переговоры и обсуждаешь бизнес-проекты с тем, кто нарушил безопасность и территориальную целостность Украины.
Это и есть твои гарантии?
Хочешь еще раз развести Украину в угоду пуйлу и сотрудничеству с ним?
А чому Україна не може бути у НАТО ? Добра навчена армія .
ЩО ? ***** не дозволяє ? Не дозволяє Америці?
КРАЩІ ПЕРЕГОВОРИ - це проста пуля . І у світі наступе мир
НАТО это 99% гарантия и это нужно отстаивать безапелляционно.
Аlexboy@ua_alex_boy
https://x.com/ua_alex_boy/status/1956260572153991484
Трамп ещё большее ***** чем Путин, просто в голове не укладывается что творит этот дегенерат, он легитимизирует Кремль, делает искусственное дыхание, реанимирует упыря и выводит плешивого на политическую арену, русня визжит от восторга..