США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп

Гарантії безпеки для України Що каже Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Так, можливо разом з Європою та іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Проте він зазначив, що це відбуватиметься не у формі НАТО.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

Читайте: Гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з РФ, - Рубіо

Топ коментарі
+19
Хто вакцинований Будапештом, на це американське лайно не купится. Хіба що зелене чмо.
15.08.2025 15:59 Відповісти
+17
Ура!! Перемога!! А Трамп пам'ятає,що через 3 роки він вже не буде Президентом США?? Прийде інший і скаже,що Трамп був дурень ..як зараз Трамп про Байдена
15.08.2025 15:59 Відповісти
+16
У форматі будапешту
15.08.2025 15:58 Відповісти
У форматі будапешту
15.08.2025 15:58 Відповісти
Так надавайте! - замість потужних балачок
15.08.2025 15:58 Відповісти
Хто вакцинований Будапештом, на це американське лайно не купится. Хіба що зелене чмо.
15.08.2025 15:59 Відповісти
Зє не купиться, але зробить вигляд що купився. Йому потрібні вибори щоб під час них чи відразу після втекти з країни.
15.08.2025 16:19 Відповісти
так
15.08.2025 17:02 Відповісти
Ура!! Перемога!! А Трамп пам'ятає,що через 3 роки він вже не буде Президентом США?? Прийде інший і скаже,що Трамп був дурень ..як зараз Трамп про Байдена
15.08.2025 15:59 Відповісти
Тампон, не пам'ятає ,що він говорив з ранку ,воно старе ,не мене посміховисько з деменцією.
15.08.2025 16:14 Відповісти
НАТО - формальність. Україні потрібна захисна і оборонна реальність, без зрад на кшталт будапешського меморандуму.
15.08.2025 15:59 Відповісти
ЧОМУ КУЙЛО НЕ НАПАВ НА ФОРМАЛЬНІСТЬ НАТІВСЬКУ .А ВИБРАВ УКРАЇНУ?
15.08.2025 16:01 Відповісти
Наразі вступ до НАТО неможливий. А інші оборонні угоди є цілком реальними.
15.08.2025 16:04 Відповісти
Тільки вступ в НАТО. Крапка. А всі інші 28 оборонних угод можна засунути в дупу....
15.08.2025 16:23 Відповісти
Наразі вступ до НАТО неможливий. (куйло не дозволяє).а якщо відкинути куйла Україну в НАТО МОЖНА ЗАПРОСИТИ ВЖЕ ЗАВТРА
15.08.2025 17:34 Відповісти
А в якому ще? Будапештський меморандум? І взяти сувору обіцянку з путіна не порушувати папірці?
15.08.2025 15:59 Відповісти
США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у форматі НАТО, - Трамп (((ФОМАТ ТРАМПОНА ПРО ГПРПНТІЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І ЇЇ НАРОДУ ВКАЗУЄ НА ЧЕРГОВЕ АМЕРИКАНСЬКЕ НАІПАЛОВО УКРАЇНЦІВ.
15.08.2025 15:59 Відповісти
Не може рудий блазень з Білого дурдому бути людиною. В нього завжди якісь ньюанси. ***** копіює
15.08.2025 15:59 Відповісти
Гарантии безопасности США уже давали.
Результат - ты ведешь переговоры и обсуждаешь бизнес-проекты с тем, кто нарушил безопасность и территориальную целостность Украины.
Это и есть твои гарантии?
Хочешь еще раз развести Украину в угоду пуйлу и сотрудничеству с ним?
15.08.2025 16:00 Відповісти
Цей Трамп як вуж на пательні .
А чому Україна не може бути у НАТО ? Добра навчена армія .
ЩО ? ***** не дозволяє ? Не дозволяє Америці?
15.08.2025 16:00 Відповісти
Тобто ОСЬ ЦЕ ЧМО НЕ ДОЗВОЛЯЄ АМЕРИЦІ ПУСТИТИ УКРАЇНУ ДО НАТО ????
15.08.2025 16:02 Відповісти
Як Ізраїль - він не в НАТО а його прикривають
15.08.2025 16:06 Відповісти
Півсотні ядерних боєголовок і питання вирішено назавжди. Дуже просто, чом у Бульбафюреру можна і всі сковтнули, а нам ні?
15.08.2025 16:07 Відповісти
Ну які гарантії може надати кидАло по життю? Смішний дід.
15.08.2025 16:08 Відповісти
Хотя бы как в Израиле, Тайване или южной Корее,
15.08.2025 16:08 Відповісти
УЖЕ Є - Будапешт, підітріться папірцями
15.08.2025 16:08 Відповісти
І жоден журналіст не запитає "ЧОМУ?"
15.08.2025 16:08 Відповісти
Тому що є Орбан і Фіцо, а також й німці не у захваті від ідеї.
15.08.2025 16:11 Відповісти
«Keep it simple, stupid» - «Делай проще, тупица»
КРАЩІ ПЕРЕГОВОРИ - це проста пуля . І у світі наступе мир
15.08.2025 16:09 Відповісти
Больше смахивает на графоманство.
НАТО это 99% гарантия и это нужно отстаивать безапелляционно.
15.08.2025 16:11 Відповісти
Не думаю что это будет очередной будапештский меморандум, но так же понятно, что скорее всего никто нам не даст юридически четко закрепленных обязательств о прямой военной помощи в с случае нападения.
15.08.2025 16:15 Відповісти
Ага, ядерное оружие Украина уже отдала, второй раз нас развести пожалуй не выйдет.
15.08.2025 16:16 Відповісти
З Zеленським вийде....😡
15.08.2025 16:26 Відповісти
Навіщо вони нам потрібні ?
15.08.2025 16:20 Відповісти
США втратили право щось комусь гарантувати ще за Барака Обами. ООН довела свою повну недієздатність значно раніше.
15.08.2025 16:23 Відповісти
будапештський меморандум є настільки гнилим, що навіть цар будапешту орбан об нього витер свої мешти
15.08.2025 16:27 Відповісти
Воно забуло що вчора казало старий маразматик. Гарантії воно буде давати. Да вже бачили твої гарантії. Зеленський доречі з Байденом теж підписували гарантії і співробітництво і ми дуже раділи, казали що вже війна виграна. А прийшов Тампон і в відро викинув всі гарантії.
15.08.2025 16:33 Відповісти
Вже були гарантії!!! Сцить, щоб пуйло не обідилося, в то опис і ескалація
15.08.2025 16:35 Відповісти
Так, Україна надала США і НАТО реальні гарантії, знищивши третій ядерний потенціал в Світі , а вони нам дали гарантії на папері, які не коштують і самого того папера на якому прописаний текст ціх гарантій, і це була найкозирніша карта України, але українськи гниди нею не зкористалися тому що для них золоті унітази важливіші ніж щиття українських захисників.
15.08.2025 16:52 Відповісти
ЦЕ ОЗНАЧАЄ ЗРАДУ! ТІЛЬКИ ЧЛЕНСТВО В НАТО АБО ***** ПОВЕРТАЙТЕ ЯДЕРКУ!
15.08.2025 16:55 Відповісти
https://x.com/ua_alex_boy

Аlexboy@ua_alex_boy



https://x.com/ua_alex_boy/status/1956260572153991484

Трамп ещё большее ***** чем Путин, просто в голове не укладывается что творит этот дегенерат, он легитимизирует Кремль, делает искусственное дыхание, реанимирует упыря и выводит плешивого на политическую арену, русня визжит от восторга..
15.08.2025 16:55 Відповісти
Цікаво, тампон херовий, а зевлада яка кончила Україну, зашибісь. Це тільки зебарани які вибрали блазня за керманича можуть так міркувати.
15.08.2025 17:36 Відповісти
 
 