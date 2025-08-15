США можуть надати Україні гарантії безпеки разом з Європою, але не у формі НАТО, - Трамп

Президент США Дональд Трамп припустив, що США можуть надати гарантії безпеки Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Clash Report.

"Так, можливо разом з Європою та іншими країнами", - йдеться в повідомленні.

Проте він зазначив, що це відбуватиметься не у формі НАТО.

Раніше повідомлялось, що Дональд Трамп заявив, що Америка готова надавати гарантії безпеки для України.

