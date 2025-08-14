Гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з РФ, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни в Україні, наголосивши, що гарантії безпеки мають бути частиною мирних переговорів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.
Так, напередодні саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Рубіо сказав, що "для досягнення миру, гадаю, ми всі визнаємо, що доведеться говорити про гарантії безпеки".
"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", – сказав він.
Щодо майбутнього припинення вогню, Рубіо зазначив: "Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії".
Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
.
.
ви там обережніше якось, а то переберете з тими гарантіями, нам ще гірше буде
Причини, чому вороже корито впало - не відомі. Є інформація, що на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілота наразі не виявлено.
Ну взамін на ядерні боєголовки.
У Будапешті.
Чого варті ці гарантії показали президенти юса:
Обама,
Трамп,
Байден,
Трамп.
Це для не навчаємих.
то нам ваші гарантії безпеки пох...