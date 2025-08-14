УКР
Гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з РФ, - Рубіо

Рубіо про гарантії безпеки для України

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни в Україні, наголосивши, що гарантії безпеки мають бути частиною мирних переговорів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian.

Так, напередодні саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Рубіо сказав, що "для досягнення миру, гадаю, ми всі визнаємо, що доведеться говорити про гарантії безпеки".

"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", – сказав він.

Щодо майбутнього припинення вогню, Рубіо зазначив: "Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії".

Також читайте: Путін "хоче вирішити питання" на саміті на Алясці, якщо буде досягнуто прогресу, я негайно зателефоную Зеленському, - Трамп

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.

путін володимир (24502) Трамп Дональд (6788) Рубіо Марко (264) гарантії безпеки (146)
Топ коментарі
+5
пане Рубіо..так ми вже маємо гарантії безпеки, і від рашки, і від вас, і від бритів.. все в будапештському меморандумі.
ви там обережніше якось, а то переберете з тими гарантіями, нам ще гірше буде
14.08.2025 19:39 Відповісти
+1
Якшо політик шось не заявив, у нього починється "ломка".
14.08.2025 19:35 Відповісти
+1
В сраку ваші «гарантії». Ви, паскуди, разом з путіним все поділили! Європа і ми поки що боїмося в це повірити. Але час прозріння настав.
14.08.2025 19:36 Відповісти
Якшо політик шось не заявив, у нього починється "ломка".
14.08.2025 19:35 Відповісти
ломка саме того ломаного гроша, якого НЕ коштують гарантії США

.
14.08.2025 20:39 Відповісти
В сраку ваші «гарантії». Ви, паскуди, разом з путіним все поділили! Європа і ми поки що боїмося в це повірити. Але час прозріння настав.
14.08.2025 19:36 Відповісти
Іди назуй
14.08.2025 20:23 Відповісти
Трамп телефонував міністру фінансів Норвегії, щоб обговорити Нобелівську премію миру
14.08.2025 19:38 Відповісти
просить авансом
14.08.2025 19:39 Відповісти
підгорає - "цігель, цігель, а лю-лю ! Максім Горькій тю-тю !"

.
14.08.2025 20:41 Відповісти
Якшо він "краснова" найух послав, то тоді його підтримає пів світу. "Миротворець", блть, котрий покушається на сусідні території (і не тільки).
14.08.2025 20:24 Відповісти
пане Рубіо..так ми вже маємо гарантії безпеки, і від рашки, і від вас, і від бритів.. все в будапештському меморандумі.
ви там обережніше якось, а то переберете з тими гарантіями, нам ще гірше буде
14.08.2025 19:39 Відповісти
Бріти і США із дотримали.
14.08.2025 20:25 Відповісти
Брити так. США злилися як лайно в сортирі...
14.08.2025 20:44 Відповісти
Ну других вариантов к сожалению нет и не предлагают. Брать что дают а самим строить третью и пятую линию обороны. Нам бы еще руководителей страны нормальных.
14.08.2025 19:42 Відповісти
Штати пропонують відтерміновану на місяць капітуляцію. І з керівництвом вони не допоможуть. У них такі самі клоуни, але ще із деменцією.
показати весь коментар
Штати пропонують раціональний на даний момент варіант.
показати весь коментар
14.08.2025 20:26 Відповісти
Ну вообще то серьезные переговоры команды рыжего дятла с европейскими союзниками обязаны означать что на Аляске будет ***** высказана более менее общая позиция. Насчет капитуляции - ну тут все зависит и от условий и от точки зрения. Если допустим - чисто гипотетически - заморозка боевых действий по линии фронта при имеющейся задаче выход на границы 1991 - да, это капитуляция. Если исходить из того что 24.02.22 орки имели задачу оккупировать Киев, Житомир, Винницу, Кривой Рог, Николаев и Одессу - естественно включая в себя и всю Левобережную Украину - то заморозка по текущей линии фронта - ну это не капитуляция, ну никак нет. Про то что у американцев на складах лежат несколько тысяч томагавков, стоят тысячи танков, что они могли бы при желании выпускать тысячу ракет к Хаймарсу в день - предлагаю забыть. Джон МакКейн умер, потому приходится иметь дело с теми кто есть, других американских - партнеров - все таки какая то помощь от них идет - у нас нет. Другое дело что это работа дипломатов. Но у нас все дипломаты считая самого главное - выпуска ТПДИ`2019 - Трускавецкого Политико-Дипломатического Института.
14.08.2025 20:34 Відповісти
❗️Ого! Розбився російський літак Су-30СМ, який виконував завдання південно-східніше острова Зміїний - ВМС ЗСУ

Причини, чому вороже корито впало - не відомі. Є інформація, що на поверхні моря знайдено уламки літака. Пілота наразі не виявлено.
показати весь коментар
шукайте пілота у Кабзона
показати весь коментар
Знаємо ми вже ваші, херантії! Відчули сповна!
показати весь коментар
https://ua.korrespondent.net/world/4807565-avtobus-z-rosiianamy-potrapyv-u-dtp-v-yehypti-hospitalizovano-30-luidei Автобус з росіянами потрапив у ДТП в Єгипті, госпіталізовано 30 людей
показати весь коментар
Буде ще один документ до попередніх потужних безпекових угод?
показати весь коментар
Сторінок тількі побільше в "гарантіях". Якраз на макулатуру вистачить.
показати весь коментар
Гадаю, там буде більше про надра України, а не про гарантії; "краснов" же не політик, а звичайний ділок.
показати весь коментар
Україна вже стільки тих ґарантій має, що половину сміливо й продати б можна. От тільки, боюся, ніхто не купить.
показати весь коментар
америкоси уже давали гарантії.
Ну взамін на ядерні боєголовки.
У Будапешті.
Чого варті ці гарантії показали президенти юса:
Обама,
Трамп,
Байден,
Трамп.
Це для не навчаємих.
14.08.2025 20:03 Відповісти
Гарантії-не гарантії, а обамка за Сакартвело Нобеля миру отримав... а тепер "краснов" ночами не спить--заздрощі не дають.
показати весь коментар
Ну а хто ж винен що люди просто лицемірні?
показати весь коментар
Рубіо ти знаєш скільки "zeлупа" безпекових угод уклав? нє...?...........

то нам ваші гарантії безпеки пох...
показати весь коментар
Тепер "zeлупа" сильний, як гімно вчетверо!
показати весь коментар
Не треба Україні жодних гарантій безпеки. Просто дайте в їб@ло пуйлові усією силою вашої фінансової системи та військової (руками ЗСУ). Цього буде вельми досить, аби пуйло поперхнувся Україною. Але це буде не за часів агента "краснова"...
показати весь коментар
Ще один будапештський меморандум намалюєте на коліні? В жопу їх засуньте. Вже побачили не один десяток разів які в сша сидять ******* не гірші московських. Краще віддайте нашу ЯЗ а ми пообіцяємо нею не бити
показати весь коментар
