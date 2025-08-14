Гарантії безпеки для України мають бути частиною мирних переговорів з РФ, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що він сподівається на швидкий прогрес у припиненні війни в Україні, наголосивши, що гарантії безпеки мають бути частиною мирних переговорів.

Так, напередодні саміту президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна Рубіо сказав, що "для досягнення миру, гадаю, ми всі визнаємо, що доведеться говорити про гарантії безпеки".

"Доведеться провести переговори про... територіальні суперечки та претензії, а також про те, за що вони борються", – сказав він.

Щодо майбутнього припинення вогню, Рубіо зазначив: "Побачимо, що буде завтра. Подивимося, як пройдуть переговори. Ми сповнені надії".

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Сам Трамп напередодні заявив, що для РФ будуть "дуже серйозні наслідки", якщо Путін не погодиться зупинити війну після зустрічі на Алясці.