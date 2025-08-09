1 977 49
Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!",- написав глава Білого дому.
Раніше Трамп повідомляв, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.
Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".
Топ коментарі
+12 svojak70
показати весь коментар09.08.2025 01:25 Відповісти Посилання
+10 Redcar Ukraine
показати весь коментар09.08.2025 01:18 Відповісти Посилання
+9 ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар09.08.2025 01:29 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
ну і
девелоперделавер, твою дивізію !!!!
.
тільки, знаючи буйла, газу трамп може навіть не понюхати, а вот тузика вже смокче
.
.
Ніякой нобілівки вже не буде
.
.
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.
Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
Але вибір робили не "незадоволені" українці, а незадоволені американці...
І наші проблеми вертіли вони на ...
проспект Байдена та
тупик Трампа
обидва мають знати як кого любить і кого ненавидит український народ - кожному своє.
.
Чи ти можеш торгувати чужими країнами БЛ? А своєю ні?
П.с. полегше там!! Суб'єкт "рф" створено у 1991 році. Аляскою там навіть з перегару не пахло
1. Підготовки ніякої до війни не було.
Хоча весь світ попереджав Зелю, ще за рік до війни, що рашисти нападуть.
Керівник ЦРУ Бернс особисто приїздив у Київ і особисто це повідомив Зеленському на зустрічі.
Що після цього зробив Зеля?
Сказав не нагнітайте, все буде чудово і шашличкі в травні. Це всі пам'ятають.
2. За роки війни, економіка так і не була переведена на військові рейки.
3. Провалена мобілізація. Заборона призову молодих чоловіків.
Вже тоді західні лідери заявляли Зелі, що стариками ти ніколи не виграєш війни. Зеля насрав на це.
4. Корупція розквітла.
Дійшло до того, що половина військових відкупилися від фронту і ні разу не були на війні.
5. Ніякого ВПК не існує. Анасована власна балістична ракета ще рік назад виявилася брехнею, її не має.
6. Зняв Залужного, при якому армія хоч якось відвойовувала території.
Поставив Сирського, який тільки постійно відступає і не в стані ефективно командувати армією...
ітд.
при ЗЄлі ганебні !
.
.
Или, даже если Трамп пережмёт Зеленского, с какого перепугу он решил, что украинский народ с этим согласится ?
ми не маємо лінії фронту, орки просочуються між рідкими опорниками, або шурують вздовж доріг та посадок.
подивіться на карту від Діп Стейта і все стане зрозумілим
винен особисто ЗЄлєнський, який саботує мобілізацію, починаючи з осені 2023 р !!!!!
.
Сама більша помилка України це віддати всю тактичну ядерну зброю в обмін на папір від США та Московії.
.монобольшинство разом з президентом.
.
.