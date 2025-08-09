УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4751 відвідувач онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 977 49

Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці

трамп,путін

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!",- написав глава Білого дому.

трамп

Раніше Трамп повідомляв, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".

Читайте також: Трамп: Я зустрінусь з Путіним найближчим часом

Автор: 

путін володимир (24417) Трамп Дональд (6676) Аляска (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+12
Більшість українців а особливо влада негласно хаяли Байдена, що дає мало зброї, її не достатньо для перемоги,ітд..
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.

Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
показати весь коментар
09.08.2025 01:25 Відповісти
+10
Звучить як початок поганого анекдоту:

Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
показати весь коментар
09.08.2025 01:18 Відповісти
+9
Зрозуміло. Замість санкцій рижий обмудок зробить ***** великий відсос. Да ще й на землі на яку рашисти поклали око. Це все що потрібно знати про владу сша. Китай і його васали весело потирають руки. Розходимось
показати весь коментар
09.08.2025 01:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Звучить як початок поганого анекдоту:

Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
показати весь коментар
09.08.2025 01:18 Відповісти
...і рудий залишився без Аляски.

ну і девелопер делавер, твою дивізію !!!!

.
показати весь коментар
09.08.2025 01:30 Відповісти
схоже, буйло купив таки трампа за жирний рашиський газовий тузік.

тільки, знаючи буйла, газу трамп може навіть не понюхати, а вот тузика вже смокче

.
показати весь коментар
09.08.2025 01:47 Відповісти
Схоже трап як і путлер ******* дітей (не своїх). І у путлера є компромат і це не тільки файли Моссаду (Епштейна).
показати весь коментар
09.08.2025 01:56 Відповісти
зустріч педофілів на найвищому рівні - такого світова історія ще НЕ бачила !

.
показати весь коментар
09.08.2025 02:09 Відповісти
А що, судді США не виповнять рішення суда в Гаазі? Тобто зустрінуться два педофіла?
показати весь коментар
09.08.2025 01:19 Відповісти
Зараз судді США відіграються на Трампі і це буде сором для Трампа.
Ніякой нобілівки вже не буде
показати весь коментар
09.08.2025 01:23 Відповісти
Нинішні судді працюють на Трампа, ну....як в кацапії на *****, або в нас...господи, дай помилитись.
показати весь коментар
09.08.2025 01:31 Відповісти
Шшш, не акцентуйте, це буде невеличким аргументом на користь того, щоб пупа не сильно відмовлявся від умов припинення війни.
показати весь коментар
09.08.2025 01:23 Відповісти
США не визнають цей суд. А Трамп навіть запровадив санкції про його співробітників за ордер на арешт Нетаніягу.
показати весь коментар
09.08.2025 01:30 Відповісти
Деякі країни, такі як США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран, хоча і підписували статут, але згодом відмовилися від участі, стверджуючи, що він обмежує їх суверенітет.

.
показати весь коментар
09.08.2025 01:37 Відповісти
педофіл педофілу я..ці не відкрутить...

.
показати весь коментар
09.08.2025 01:38 Відповісти
США не являются участником Римского статута
показати весь коментар
09.08.2025 01:34 Відповісти
Більшість українців а особливо влада негласно хаяли Байдена, що дає мало зброї, її не достатньо для перемоги,ітд..
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.

Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
показати весь коментар
09.08.2025 01:25 Відповісти
Так, ти правий, безумовно
Але вибір робили не "незадоволені" українці, а незадоволені американці...
І наші проблеми вертіли вони на ...
показати весь коментар
09.08.2025 01:37 Відповісти
давно казав, що ще за життя цих двох президентів США в Києві мають бути....

проспект Байдена та
тупик Трампа

обидва мають знати як кого любить і кого ненавидит український народ - кожному своє.

.
показати весь коментар
09.08.2025 01:43 Відповісти
сцикливий путлєр на підводному човні прибуде
показати весь коментар
09.08.2025 01:27 Відповісти
Зрозуміло. Замість санкцій рижий обмудок зробить ***** великий відсос. Да ще й на землі на яку рашисти поклали око. Це все що потрібно знати про владу сша. Китай і його васали весело потирають руки. Розходимось
показати весь коментар
09.08.2025 01:29 Відповісти
після цієї зустрічі недомірок вже зможе спокійно подорожувати світом - і болотяні отримають додатковий аргумент за те, що все роблять правильно, і їх лідор - найрозумніший та найвеличніший хитромузд...
показати весь коментар
09.08.2025 01:29 Відповісти
А де санкцii, трепло Трумп ???
показати весь коментар
09.08.2025 01:30 Відповісти
Треба спитати у міндіча і Кротівні його!!
показати весь коментар
09.08.2025 01:56 Відповісти
ОООООО ШИКАРНО. Доні - так верни йому Аляску це ж колись було їх. Чекаю що буде БІГДІЛ і Аляска вернеться в РФ.

Чи ти можеш торгувати чужими країнами БЛ? А своєю ні?
показати весь коментар
09.08.2025 01:30 Відповісти
Аляска? А скільки у неї дивізій? ©
П.с. полегше там!! Суб'єкт "рф" створено у 1991 році. Аляскою там навіть з перегару не пахло
показати весь коментар
09.08.2025 01:58 Відповісти
Аляска. Рудий навіть не розуміє путінського гумору.
показати весь коментар
09.08.2025 01:31 Відповісти
Головна біда не трамп з путлером, головна біда клоун при владі.
показати весь коментар
09.08.2025 01:32 Відповісти
Це також правда.
1. Підготовки ніякої до війни не було.
Хоча весь світ попереджав Зелю, ще за рік до війни, що рашисти нападуть.
Керівник ЦРУ Бернс особисто приїздив у Київ і особисто це повідомив Зеленському на зустрічі.
Що після цього зробив Зеля?
Сказав не нагнітайте, все буде чудово і шашличкі в травні. Це всі пам'ятають.
2. За роки війни, економіка так і не була переведена на військові рейки.
3. Провалена мобілізація. Заборона призову молодих чоловіків.
Вже тоді західні лідери заявляли Зелі, що стариками ти ніколи не виграєш війни. Зеля насрав на це.
4. Корупція розквітла.
Дійшло до того, що половина військових відкупилися від фронту і ні разу не були на війні.
5. Ніякого ВПК не існує. Анасована власна балістична ракета ще рік назад виявилася брехнею, її не має.
6. Зняв Залужного, при якому армія хоч якось відвойовувала території.
Поставив Сирського, який тільки постійно відступає і не в стані ефективно командувати армією...
ітд.
показати весь коментар
09.08.2025 01:48 Відповісти
Хай ці два тупорогі гопники у тамбурі біля сортира тусуються.
показати весь коментар
09.08.2025 01:33 Відповісти
А чого? Він же зазіхає на Гренландію, Канаду, в Газі якусь ***** планував. Йому - море по коліна і все по барабану. Він - не коронований король, як і ***** імператор.
показати весь коментар
09.08.2025 01:36 Відповісти
Не треба забувати що вони оба старі і можуть скопититись в любий момент.
показати весь коментар
09.08.2025 01:58 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 01:39 Відповісти
Невже Трамп буде жати крівави руки вбивці?
показати весь коментар
09.08.2025 01:40 Відповісти
Схоже трампутін хоче капітуляції України 24 серпня.
показати весь коментар
09.08.2025 01:49 Відповісти
да, бували тривожні та важкі Дні незалежності України, але тільки

при ЗЄлі ганебні !

.

.
показати весь коментар
09.08.2025 02:15 Відповісти
Мне интересно - а с какого перепугу Трамп решил, что Зеленский обязан согласиться со всем, что эти двое там на Аляске нарешают ?

Или, даже если Трамп пережмёт Зеленского, с какого перепугу он решил, что украинский народ с этим согласится ?
показати весь коментар
09.08.2025 01:40 Відповісти
Бо Трамп думає що у Зеленського немає карт на руках і Україна повністю залежить від поставок зброї з США.
показати весь коментар
09.08.2025 01:47 Відповісти
частково воно так і є, а ще - катастрофічна нестача ПІХОТИ !!!!!

ми не маємо лінії фронту, орки просочуються між рідкими опорниками, або шурують вздовж доріг та посадок.
подивіться на карту від Діп Стейта і все стане зрозумілим

винен особисто ЗЄлєнський, який саботує мобілізацію, починаючи з осені 2023 р !!!!!

.
показати весь коментар
09.08.2025 02:21 Відповісти
рудий п-----р
показати весь коментар
09.08.2025 01:41 Відповісти
показати весь коментар
09.08.2025 01:43 Відповісти
Ну що ж, дуже символічно і з подвійним сенсом, ніби запрошує руський мир до США.
показати весь коментар
09.08.2025 01:45 Відповісти
Символічно.
показати весь коментар
09.08.2025 01:55 Відповісти
Якщо Зеленський віддасть хоть щось то це стане прецедентом. Навіть Угорщина чи Польща можуть заявить претензії. Бо в кордонах 2013 Україну визнають сусіди.
показати весь коментар
09.08.2025 01:47 Відповісти
Европа юридично не визнає окуповані землі російськими бо це буде смерть ЄС. Після такого преценденту втрачати сенс будь які міжнародні закони. Хто сильніший той і правий.
показати весь коментар
09.08.2025 01:55 Відповісти
Хто сильніший той і правий так було і буде завжди. Де зараз Південний В'єтнам, чому Китайську республіку (Тайвань) виключили з ООН, що там з уйгурами в Китаї та багато іншого.

Сама більша помилка України це віддати всю тактичну ядерну зброю в обмін на папір від США та Московії.
показати весь коментар
09.08.2025 02:12 Відповісти
Приймати на своїй землі террориста і маньяка. США загнані трампоном під шконку. Це ганьба на віки.
показати весь коментар
09.08.2025 01:48 Відповісти
Там ху-ло треба затримати і етапувати в Гаагу і тут же війна закінчиться.
показати весь коментар
09.08.2025 01:54 Відповісти
Сподіваюся, Конгрес погидує цією копрофілією.
показати весь коментар
09.08.2025 02:04 Відповісти
з'їдять обидві палати на Капітолійському пагорбі - респи....

.монобольшинство разом з президентом.

.

.
показати весь коментар
09.08.2025 02:25 Відповісти
минулого року тут агітували за агента кгба "Краснова": 1 1 4c20e8b3, Aleera Frost, Alex Zverev 46d6768b, Anatoliy likhtser, Andrii 8ca0fba5, Andry Asmodeus, And_alos, annaera, astor-27, August Sd, Basil Cook, Bob East, Brandon Lamar, Breezg, Calvados, Bubble Zoner, der MaiStier, Djohn Vendetta, Djavelina Victoria, Dmitriy Dzhilay, DoomPWNZ, Dr. Andris Avots, Greg Point, Flying Eagle, Jolly Roger 0a3736d9, Jack Bo, Konstantin Maxatov, Kravchenko Igor, Max Simple, Mod Dom, Myroslav Hrabovsky 9c770479, Ne On b16724a5, Nestor Nen, oleh biluy, Oleksiy Burkovskyy f4da03d1, Olga Strong, Olish O, Pavlo Bubenko, PREDATOR PREDATOR, Randall Flag da70119e, ro mb 7302609e, Second First, sky hawkA4, Smith Wesson, Svetlana Bylgakova, tanya brus, Tanya ff9faa61, The Fifth Third, Trevo Trow, V 2af7597c, Valery Koulga, Victarion Greyjoy, Victor Bilousenko, Victor Elkun d8d06a32, Viktor Mozhaiev, VinsenTuaVega, https://censor.net.ua/user/179977 vit603, vit iwit, Volodymyr Pinchuk 98f07805, Wrgg, Yakov Nemo, YukonUA ., Yuriy Kundin 685c06ac, Zom Jl, Александр Мовчан 521c9775, Александр Р 5690b569, амфаш, Андрей Максименко 90b2b0ad, Антон Антонов 91a68123, Бандерівець, Володимир Краснобокий 59efa79a, Владимир Ивлев 3934a215, Дефіцит Потужності, Дмитрий Selftravel, ЕЛЕНА ПЕЧЕРОВА, Життя Буде Папізже, Комік Прикольний - новеньк трампіст, Марта Шепель fda0629b, Михайло Коротков, Олег Попович, Олександр Гуменюк 62b65d4d, Петро Авраменко 74094edc, Підлога Маккартні, Ри Лайли, Светлана Круп, Стас 9b2ad865, Татьяна da1a7c70, Тренболон, ЭндиСтар, Юрій 82781515
показати весь коментар
09.08.2025 02:08 Відповісти
Mod Dom цей організм з піною у рота мені доказував, що Чуб запропонує спецом ху йлу Кримі і -ху йло відмовиться, бо йому потрібна вся Україна і тоді Чуб розчеше свого Чуба і засипле Україну поставками зброї, щоб та погнала ху йла до кордонів 91-го року як мінімум. перед виборами цей організм писав тут кожного дня. а тепер воно десь забилось і вже не відсвічує. так само та п*зда Джавеліна Вікторія.
показати весь коментар
09.08.2025 03:04 Відповісти
 
 