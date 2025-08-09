Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п'ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска. Подальші подробиці будуть повідомлені згодом. Дякую за увагу до цього питання!",- написав глава Білого дому.

Раніше Трамп повідомляв, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".

