Встреча Трампа и Путина
6 525 86

Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске

трамп,путин

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгожданная встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!",- написал глава Белого дома.

трамп

Ранее Трамп сообщал, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".

Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время

Автор: 

путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168) Аляска (9)


+32
Звучить як початок поганого анекдоту:

Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
09.08.2025 01:18 Ответить
+26
Більшість українців а особливо влада негласно хаяли Байдена, що дає мало зброї, її не достатньо для перемоги,ітд..
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.

Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
09.08.2025 01:25 Ответить
+23
Зрозуміло. Замість санкцій рижий обмудок зробить ***** великий відсос. Да ще й на землі на яку рашисти поклали око. Це все що потрібно знати про владу сша. Китай і його васали весело потирають руки. Розходимось
09.08.2025 01:29 Ответить
Звучить як початок поганого анекдоту:

Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
09.08.2025 01:18 Ответить
...і рудий залишився без Аляски.

ну і девелопер делавер, твою дивізію !!!!

.
09.08.2025 01:30 Ответить
схоже, буйло купив таки трампа за жирний рашиський газовий тузік.

тільки, знаючи буйла, газу трамп може навіть не понюхати, а вот тузика вже смокче

.
09.08.2025 01:47 Ответить
Схоже трап як і путлер ******* дітей (не своїх). І у путлера є компромат і це не тільки файли Моссаду (Епштейна).
09.08.2025 01:56 Ответить
зустріч педофілів на найвищому рівні - такого світова історія ще НЕ бачила !

.
09.08.2025 02:09 Ответить
А що, судді США не виповнять рішення суда в Гаазі? Тобто зустрінуться два педофіла?
09.08.2025 01:19 Ответить
Зараз судді США відіграються на Трампі і це буде сором для Трампа.
Ніякой нобілівки вже не буде
09.08.2025 01:23 Ответить
Нинішні судді працюють на Трампа, ну....як в кацапії на *****, або в нас...господи, дай помилитись.
09.08.2025 01:31 Ответить
Шшш, не акцентуйте, це буде невеличким аргументом на користь того, щоб пупа не сильно відмовлявся від умов припинення війни.
показать весь комментарий
США не визнають цей суд. А Трамп навіть запровадив санкції про його співробітників за ордер на арешт Нетаніягу.
показать весь комментарий
09.08.2025 01:30 Ответить
Деякі країни, такі як США, Китай, Індія, Ізраїль та Іран, хоча і підписували статут, але згодом відмовилися від участі, стверджуючи, що він обмежує їх суверенітет.

.
09.08.2025 01:37 Ответить
педофіл педофілу я..ці не відкрутить...

.
09.08.2025 01:38 Ответить
США не являются участником Римского статута
09.08.2025 01:34 Ответить
Більшість українців а особливо влада негласно хаяли Байдена, що дає мало зброї, її не достатньо для перемоги,ітд..
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.

Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
09.08.2025 01:25 Ответить
Так, ти правий, безумовно
Але вибір робили не "незадоволені" українці, а незадоволені американці...
І наші проблеми вертіли вони на ...
09.08.2025 01:37 Ответить
давно казав, що ще за життя цих двох президентів США в Києві мають бути....

проспект Байдена та
тупик Трампа

обидва мають знати як кого любить і кого ненавидит український народ - кожному своє.

.
09.08.2025 01:43 Ответить
Майже з усім згодний, крім тези, що більшість українців хаяли Байдена, навпаки, після того як Трамп через підконтрольну більшість у Конгресі заблокував у жовтні 2023 р. допомогу Україні, більшості українців стало зрозуміло, що Україні ще пощастило, що після нападу Х-уйла на Україну президентом США був Байден, а не Трамп.
показать весь комментарий
09.08.2025 07:30 Ответить
сцикливий путлєр на підводному човні прибуде
09.08.2025 01:27 Ответить
Зрозуміло. Замість санкцій рижий обмудок зробить ***** великий відсос. Да ще й на землі на яку рашисти поклали око. Це все що потрібно знати про владу сша. Китай і його васали весело потирають руки. Розходимось
09.08.2025 01:29 Ответить
після цієї зустрічі недомірок вже зможе спокійно подорожувати світом - і болотяні отримають додатковий аргумент за те, що все роблять правильно, і їх лідор - найрозумніший та найвеличніший хитромузд...
09.08.2025 01:29 Ответить
А де санкцii, трепло Трумп ???
09.08.2025 01:30 Ответить
Треба спитати у міндіча і Кротівні його!!
показать весь комментарий
ОООООО ШИКАРНО. Доні - так верни йому Аляску це ж колись було їх. Чекаю що буде БІГДІЛ і Аляска вернеться в РФ.

Чи ти можеш торгувати чужими країнами БЛ? А своєю ні?
09.08.2025 01:30 Ответить
Аляска? А скільки у неї дивізій? ©
П.с. полегше там!! Суб'єкт "рф" створено у 1991 році. Аляскою там навіть з перегару не пахло
09.08.2025 01:58 Ответить
Аляска. Рудий навіть не розуміє путінського гумору.
09.08.2025 01:31 Ответить
Головна біда не трамп з путлером, головна біда клоун при владі.
09.08.2025 01:32 Ответить
Це також правда.
1. Підготовки ніякої до війни не було.
Хоча весь світ попереджав Зелю, ще за рік до війни, що рашисти нападуть.
Керівник ЦРУ Бернс особисто приїздив у Київ і особисто це повідомив Зеленському на зустрічі.
Що після цього зробив Зеля?
Сказав не нагнітайте, все буде чудово і шашличкі в травні. Це всі пам'ятають.
2. За роки війни, економіка так і не була переведена на військові рейки.
3. Провалена мобілізація. Заборона призову молодих чоловіків.
Вже тоді західні лідери заявляли Зелі, що стариками ти ніколи не виграєш війни. Зеля насрав на це.
4. Корупція розквітла.
Дійшло до того, що половина військових відкупилися від фронту і ні разу не були на війні.
5. Ніякого ВПК не існує. Анасована власна балістична ракета ще рік назад виявилася брехнею, її не має.
6. Зняв Залужного, при якому армія хоч якось відвойовувала території.
Поставив Сирського, який тільки постійно відступає і не в стані ефективно командувати армією...
ітд.
09.08.2025 01:48 Ответить
Хай ці два тупорогі гопники у тамбурі біля сортира тусуються.
09.08.2025 01:33 Ответить
А чого? Він же зазіхає на Гренландію, Канаду, в Газі якусь ***** планував. Йому - море по коліна і все по барабану. Він - не коронований король, як і ***** імператор.
09.08.2025 01:36 Ответить
Не треба забувати що вони оба старі і можуть скопититись в любий момент.
09.08.2025 01:58 Ответить
09.08.2025 01:39 Ответить
Невже Трамп буде жати крівави руки вбивці?
09.08.2025 01:40 Ответить
Схоже трампутін хоче капітуляції України 24 серпня.
09.08.2025 01:49 Ответить
да, бували тривожні та важкі Дні незалежності України, але тільки

при ЗЄлі ганебні !

.

.
09.08.2025 02:15 Ответить
Так, навіть обійми будуть. А до Трампа з пуйлом ніхто не хотів мати справи.
09.08.2025 08:24 Ответить
Мне интересно - а с какого перепугу Трамп решил, что Зеленский обязан согласиться со всем, что эти двое там на Аляске нарешают ?

Или, даже если Трамп пережмёт Зеленского, с какого перепугу он решил, что украинский народ с этим согласится ?
09.08.2025 01:40 Ответить
Бо Трамп думає що у Зеленського немає карт на руках і Україна повністю залежить від поставок зброї з США.
09.08.2025 01:47 Ответить
частково воно так і є, а ще - катастрофічна нестача ПІХОТИ !!!!!

ми не маємо лінії фронту, орки просочуються між рідкими опорниками, або шурують вздовж доріг та посадок.
подивіться на карту від Діп Стейта і все стане зрозумілим

винен особисто ЗЄлєнський, який саботує мобілізацію, починаючи з осені 2023 р !!!!!

.
09.08.2025 02:21 Ответить
А ти не є пенс військовий совковий? От якраз і немає піхоти, коли такі "сРатеги" керують піхотою. Сумно звичайно, але яким треба бути недолугим, щоб не розуміти від чого таке відбувається. Війна вже не та, при чому тут піхота. По перше, видно що непрацює авіація,напевно там і ППО в дефіциті,тому і не працює. Видно що і артилерія не працює,тому що "боги війни" , таке на раз усувають. Також, напевно, немає достатньо ударних дронів.... Проблема в озброєнні. А дебілам подавай піхоту, яка не є безлімітна і не є ефективна,коли не прикрита з неба, з землі.
09.08.2025 06:36 Ответить
рудий п-----р
09.08.2025 01:41 Ответить
09.08.2025 01:43 Ответить
Ну що ж, дуже символічно і з подвійним сенсом, ніби запрошує руський мир до США.
09.08.2025 01:45 Ответить
Символічно.
09.08.2025 01:55 Ответить
Якщо Зеленський віддасть хоть щось то це стане прецедентом. Навіть Угорщина чи Польща можуть заявить претензії. Бо в кордонах 2013 Україну визнають сусіди.
09.08.2025 01:47 Ответить
Европа юридично не визнає окуповані землі російськими бо це буде смерть ЄС. Після такого преценденту втрачати сенс будь які міжнародні закони. Хто сильніший той і правий.
09.08.2025 01:55 Ответить
Хто сильніший той і правий так було і буде завжди. Де зараз Південний В'єтнам, чому Китайську республіку (Тайвань) виключили з ООН, що там з уйгурами в Китаї та багато іншого.

Сама більша помилка України це віддати всю тактичну ядерну зброю в обмін на папір від США та Московії.
09.08.2025 02:12 Ответить
Приймати на своїй землі террориста і маньяка. США загнані трампоном під шконку. Це ганьба на віки.
09.08.2025 01:48 Ответить
Там ху-ло треба затримати і етапувати в Гаагу і тут же війна закінчиться.
09.08.2025 01:54 Ответить
Аххахх, як би ж то все було так просто) Але ж всі розуміють що це не так. Ну стане замісь **** Дімон алкаш і що? А ще на кацапії хватає відморозків похлєще ****. Один карлік там кровожадний,а всі інші паїнькі і зразу ж приїдуть цілуватися в десна? Ще невідомо,якщо Хло закобздониця, чи не стане на його місце більш кровожадна потвора. Взяти Жиріка,той би вже ядеркою давно пуляв. А Соловьйова....
Тьфу, піду клаву спіртом протру,стільки нечисті згадав і це ще квіточки
09.08.2025 03:53 Ответить
більш вірогідна ситуація, коли не стане ху йла, то не стане і його режиму разом з медведем, патрушевим та іншими пенсами совковими імперськими маразматиками. все там посиплеться і по новій реально почнуть там гризтися за владу. як в 1917-му.. після сраліна то там хоча би була комуністична партія, якісь ідеї комунізму.. а зараз ніякої ідеї там немає, а ті всі чини при владі, то найбільші корупціонери. і як тільки ху йло закобзониться, то там вмить почнеться дільожка - менші корупціонери будуть вважати, шо вони обділені і захочуть сатисфавкції, більші корупціонери будуть думати шо для них буде ліпше чи валити остаточно з боліт в Дубай з тим всім награбованим чи битися до кінця за владу, де реально можна програти ту боротьбу і навіть втратити життя. а оскільки втрачати награбоване і ризикувати життям такі органіхми не збираються, то вони будуть намагатися чим пошвидше звалити з боліт. а таких як медвед, соловйов, симонянша то їх просто будуть там лінчувати. переважна більшість насілєнія боліт люто ненавидить соловйова, *********, медведа і прочих упоротих зетників, які штурмовиків називають реально расходніками. от ці расходнікі, загартовані в боях першими і прийдуть їх лінчувати.
09.08.2025 05:53 Ответить
Сподіваюся, Конгрес погидує цією копрофілією.
09.08.2025 02:04 Ответить
з'їдять обидві палати на Капітолійському пагорбі - респи....

.монобольшинство разом з президентом.

.

.
09.08.2025 02:25 Ответить
Mod Dom цей організм з піною у рота мені доказував, що Чуб запропонує спецом ху йлу Кримі і -ху йло відмовиться, бо йому потрібна вся Україна і тоді Чуб розчеше свого Чуба і засипле Україну поставками зброї, щоб та погнала ху йла до кордонів 91-го року як мінімум. перед виборами цей організм писав тут кожного дня. а тепер воно десь забилось і вже не відсвічує. так само та п*зда Джавеліна Вікторія.
09.08.2025 03:04 Ответить
У пелоткі джавеліни є "падельник" East Clintwood
09.08.2025 04:22 Ответить
а де зараз сама та пєлотка?
09.08.2025 05:35 Ответить
Іноді заходить на гілку

ИМПЕРИЯ АТАКУЕТ. Эпизод 6: ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ.

Автор: East Clintwood Джерело: https://censor.net/ua/f2694099
09.08.2025 06:19 Ответить
о, дякую. написав щойно тій трамподрочерці пару ласкавих. )
09.08.2025 06:43 Ответить
Побіжить скіглити до Адмінів..
09.08.2025 06:52 Ответить
та пофіг. ) а що, вона ******** скіглити адмінам? )
09.08.2025 07:20 Ответить
Це її кредо сектантки.
09.08.2025 10:10 Ответить
09.08.2025 10:08 Ответить
09.08.2025 10:18 Ответить
Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

Djavelina Victoria

Вже президент !!!

06.11.2024 09:20 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

East Clintwood

Вступает в должность on Mon, Jan 20, 2025

06.11.2024 09:25 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

Djavelina Victoria

Это ,конечно ,но думаю ,что ,как президент ,
проявит себя намного раньше .

06.11.2024 09:41 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

Djavelina Victoria

Республиканцы в большинстве в обеих
палатах Сената .

06.11.2024 09:44 Відповісти Керування спамом Мені подобається Посилання

East Clintwood

В обеих палатах Конгресса -- Палате представителей и Сенате.

06.11.2024 09:57 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

Djavelina Victoria

Да ,конечно ,Конгресса ,это я ,волнуясь ,ошиблась .

06.11.2024 10:05 Відповісти Керування спамом Мені подобається Посилання

East Clintwood

https://www.youtube.com/watch?v=uT9s4BXcv6w WATCH LIVE: Donald Trump speaks after winning the 2024 Presidential Election

06.11.2024 09:26 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1 Посилання

Djavelina Victoria

Заслуженная ,справедливая победа !

Поздравляю!!!

06.11.2024 09:49 Відповісти Керування спамом Мені подобається 1
09.08.2025 06:48 Ответить
вона українка? чи підкацапська манкуртка? бо під новинами в коментарях українською писала, а тут на кацапській шпарила. чи вже маску зняла відразу після виборів і вмить забула українську мову?
09.08.2025 07:24 Ответить
Я на цю мадам не звертав уваги,допоки вона не почала шліфувати рудому капелюха...
09.08.2025 07:36 Ответить
та й зараз не потрібно звертати увагу на цю звізду. )
09.08.2025 08:09 Ответить
А как же ордер на арест плешивого чекиста? На Аляске он не действует?
09.08.2025 03:39 Ответить
Чтобы их там обоих белые медведи съели на завтрак без соли!
09.08.2025 03:46 Ответить
Такої ганьби не очікував від американського Президента
Трампа !!
Пахне зрадою і гниллю , фуууу😠
09.08.2025 04:08 Ответить
Обміняти на повне виведення наших військ з донецької області, а їхніх військ з херсонської і запорізької це був би найкращий варіант
09.08.2025 04:24 Ответить
Не буде ніяких обмінів,свинособаки будуть лізти по своїм трупакам вперед..
09.08.2025 04:35 Ответить
В цивілізації іншого виходу немає, як на цій зустрічі Путіна........
.

..
..
09.08.2025 05:46 Ответить
Питання лише в "нашій згоді" на будь яку оборудку двох "гарантів" територіальної цілісності України. Згода "зеленого блазня оманського" означатиме порушення Конституції. Точніше припиняє її дію. Далі якщо Конституція не діє то "все дозволено". Громадянської війни в України не буде, бо презирство до корумпованого зєлєнского і його корумпованих призначенців стримується лише дією Конституції. Іншими словами ми їх просто порвемо на дрантя. Почнеться новий етап і яким він буде залежить від того хто очолить зачистку влади від корумпованої мразоти.
09.08.2025 06:17 Ответить
Статю 103 читав?
09.08.2025 07:17 Ответить
Де саме? В Криміналному кодексі це стаття про призначення покарання неповнолітнім з урахуванням умов виховання правопорушника.
09.08.2025 08:58 Ответить
Moscow news. "*****" вручил специальному посланнику президента США Стиву Уиткоффу Орден Ленина, предназначенный для заместителя директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулианы Галлины. Ее 21-летний сын Майкл Глосс, страдавший психическим расстройством, погиб в 2024 году, воюя в Украине на стороне российских войск. Об этом сообщили источники https://www.cbsnews.com/news/putin-award-order-of-lenin-american-ukraine CBS News, знакомые с ситуацией. Орден был передан Уиткоффу во время его последнего визита в Москву 6 августа. Дальнейшая судьба награды остается неизвестной.
Жест, вероятно, был рассчитан на создание неудобных вопросов в американском истеблишменте и акцентирование внимания на том, что сын сотрудницы ЦРУ воевал на стороне терористов, пишет CBS News.
09.08.2025 07:16 Ответить
Быстрее уже решайте и замораживайте войну. Главное чтоб козлина зеленая еще границы открыла
09.08.2025 07:29 Ответить
про ультиматум Трампа пуйлу до 8 сентября , американцы уже благополучно забыли ....
09.08.2025 07:32 Ответить
Треба триматись. Трамп не вічний, а ось просрати все на віки вперед Зелька може. Він талановитий діяч,, але російської культури. Він сдристне в Ізраїль або Лондон, наша культура нічого не втратить, а от території да.
09.08.2025 08:07 Ответить
Наскільки ж Додік виглядає без яєць слабким, що навіть сциклива пиня не боїться їхати до США!
09.08.2025 08:19 Ответить
А як це ордер, виданий на арешт Путіна? В Україні ж так раділи йому. Чергова пєрємога була.
09.08.2025 08:40 Ответить
Давно ще до війни з Україною кацапи кричали про повернення пляшки в родную гавань тож треба США пам'ятати -покладите палець до рота кацапу він руку відкусить. Тож ідея віддати Крим і Донбас замість того щоб вигнати їх з України і поставити на місце це дуже погана ідея.
09.08.2025 08:47 Ответить
Виявляється, що у ***** гарне почуття гумору. Так рудого ще ніхто не тролив.
Щоб вони там обидва подохли в екстазі під час совокуплєнія та підписання капітуляції незалежної та вільної України.
09.08.2025 09:11 Ответить
Що, зелені вкраїнчики, поганий Мінськ вам був? Обрали потужного, зараз все подобається, "не барига" нормально накерував? "А ваш Порошенко все би здав, а цей не втік", ага? Це - ваш був вибір. Ваша галочка, і ваша відповідальність. Поставити президентом країни під час війни коміка без досвіду у політиці - це не путін, це ви зробили. Зробили себе разом, не чуючи крики притомних українців. Як воно відчувається, щось клацнуло в голові, чи і досі вірете у казки квартально-кацапські про ліпецькі фабрики та свинарчуків?
09.08.2025 09:52 Ответить
 
 