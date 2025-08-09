6 525 86
Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Долгожданная встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!",- написал глава Белого дома.
Ранее Трамп сообщал, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.
Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".
Зібрались трамп і путін на аляску, міняти українські території на українські
ну і
девелоперделавер, твою дивізію !!!!
.
тільки, знаючи буйла, газу трамп може навіть не понюхати, а вот тузика вже смокче
.
.
Ніякой нобілівки вже не буде
.
.
Де ви зараз ці люди?
Байден можливо і мало на наш погляд, але давав багато зброї і фінанси.
Трамп ніхєра не дає.
Байден досяг міжнародної ізоляції пуйла.
Створив коаліцію країн на підтримку України.
Не спілкування навіть з ним.
Його гасло - нічого про Україну без України.
Трамп навпаки легітимізував пуйла.
Дзвонить, зустрічається з ним, домовляється з пуйлом без думки України.
Його гасло - про Україну без України.
Вже почав роздавати українські території пуйлу.
Через 3,5 роки цього рижого покидьками не буде у Білому Домі.
Ех, якби ми могли протриматися ці роки... то з новим президентом США можливо би і перемогли...
Але вибір робили не "незадоволені" українці, а незадоволені американці...
І наші проблеми вертіли вони на ...
проспект Байдена та
тупик Трампа
обидва мають знати як кого любить і кого ненавидит український народ - кожному своє.
.
Чи ти можеш торгувати чужими країнами БЛ? А своєю ні?
П.с. полегше там!! Суб'єкт "рф" створено у 1991 році. Аляскою там навіть з перегару не пахло
1. Підготовки ніякої до війни не було.
Хоча весь світ попереджав Зелю, ще за рік до війни, що рашисти нападуть.
Керівник ЦРУ Бернс особисто приїздив у Київ і особисто це повідомив Зеленському на зустрічі.
Що після цього зробив Зеля?
Сказав не нагнітайте, все буде чудово і шашличкі в травні. Це всі пам'ятають.
2. За роки війни, економіка так і не була переведена на військові рейки.
3. Провалена мобілізація. Заборона призову молодих чоловіків.
Вже тоді західні лідери заявляли Зелі, що стариками ти ніколи не виграєш війни. Зеля насрав на це.
4. Корупція розквітла.
Дійшло до того, що половина військових відкупилися від фронту і ні разу не були на війні.
5. Ніякого ВПК не існує. Анасована власна балістична ракета ще рік назад виявилася брехнею, її не має.
6. Зняв Залужного, при якому армія хоч якось відвойовувала території.
Поставив Сирського, який тільки постійно відступає і не в стані ефективно командувати армією...
ітд.
при ЗЄлі ганебні !
.
.
Или, даже если Трамп пережмёт Зеленского, с какого перепугу он решил, что украинский народ с этим согласится ?
ми не маємо лінії фронту, орки просочуються між рідкими опорниками, або шурують вздовж доріг та посадок.
подивіться на карту від Діп Стейта і все стане зрозумілим
винен особисто ЗЄлєнський, який саботує мобілізацію, починаючи з осені 2023 р !!!!!
.
Сама більша помилка України це віддати всю тактичну ядерну зброю в обмін на папір від США та Московії.
Тьфу, піду клаву спіртом протру,стільки нечисті згадав і це ще квіточки
.монобольшинство разом з президентом.
.
.
ИМПЕРИЯ АТАКУЕТ. Эпизод 6: ПРОКЛЯТЫЕ ВОПРОСЫ.
Пахне зрадою і гниллю , фуууу😠
.
..
..
Жест, вероятно, был рассчитан на создание неудобных вопросов в американском истеблишменте и акцентирование внимания на том, что сын сотрудницы ЦРУ воевал на стороне терористов, пишет CBS News.
без яєцьслабким, що навіть сциклива пиня не боїться їхати до США!
Щоб вони там обидва подохли в екстазі під час совокуплєнія та підписання капітуляції незалежної та вільної України.