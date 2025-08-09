Трамп заявил, что встретится с Путиным 15 августа на Аляске

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Об этом американский лидер сообщил в соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Долгожданная встреча между мной как президентом США и президентом России Владимиром Путиным состоится в следующую пятницу, 15 августа 2025 года, в большом штате Аляска. Дальнейшие подробности будут сообщены позже. Спасибо за внимание к этому вопросу!",- написал глава Белого дома.

Ранее Трамп сообщал, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".

