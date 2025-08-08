РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
1 593 20

Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время

трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил после подписания мирного соглашения между лидерами Азербайджана и Армении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я в ближайшее время встречусь с президентом Путиным... Мы бы хотели раньше, но из-за вопросов безопасности мы должны сделать чуть позже", - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".

"Мы объявим место позже - оно будет очень популярно по многим причинам. Я хочу сделать это позже из-за важности того, что мы только что сделали", - сказал Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом

Автор: 

путин владимир (31823) Трамп Дональд (6168)


+8
Навiщо ??? санкцii де, агов!!! 8 число !!!
08.08.2025 23:42 Ответить
08.08.2025 23:42 Ответить
+7
Вперше у Трампа неприкрита радість від того,
що відбудеться зустріч із серійним вбивцею і терористом
номер один в світі , пуйлом 😠
08.08.2025 23:44 Ответить
08.08.2025 23:44 Ответить
+6
Жарт про агента Краснова насправді не жарт
08.08.2025 23:44 Ответить
08.08.2025 23:44 Ответить
08.08.2025 23:42 Ответить
секта свідків санкцій 08.08 начебто дорослі люди...
09.08.2025 00:41 Ответить
09.08.2025 00:41 Ответить
08.08.2025 23:44 Ответить
Це ніякий не жарт, а свідчення реального кдбшника.
08.08.2025 23:53 Ответить
08.08.2025 23:53 Ответить
08.08.2025 23:45 Ответить
08.08.2025 23:45 Ответить
навіщо оно буде зустрічатись, щоб що ?

По телефону не можуть поспілкуватися чи хочется трампу особисто потримати за руку чи поцілувати у дупу ***** ?
08.08.2025 23:48 Ответить
08.08.2025 23:48 Ответить
Тут зараз в новині ще не написали головне, шо заявив Трамп по Україні.
Що буде якийсь обмін територіями.
І натякнув, що Зеленський має погодитись на це. Тоді буде мир або перемир'я.
Трамп фактично торгує територіями України.
08.08.2025 23:48 Ответить
08.08.2025 23:48 Ответить
А де друга частина марлєзонського балєта, тобто ультиматума?
показать весь комментарий
08.08.2025 23:48 Ответить
"50 днів" (с)
08.08.2025 23:50 Ответить
08.08.2025 23:50 Ответить
Трамп: Лідери прагнуть миру. путін, гадаю, хоче миру, і Зеленський теж.

Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити.

Репортер: Чи доведеться Україні віддати територію заради цього для нього?

Трамп: Ну, ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки, знаєте, багато росіян загинуло. Багато українців загинуло.

Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і, дещо обміняти. Це складно. Це насправді не просто.

Це дуже складно. Але, ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо, дещо буде обміняно. Буде обмін територіями, на благо обох.
08.08.2025 23:52 Ответить
08.08.2025 23:52 Ответить
ну хто там ще з трамподрочерів продовжує вірити у казку, що Трамп таки наш слоняра? тут наспраді може бути так, що він таки дійсно Краснов, ніж наш Слоняра.
08.08.2025 23:53 Ответить
08.08.2025 23:53 Ответить
Презервативи не забудь взяти, риже. Бо ще народиш такого ж долбо як ти.
08.08.2025 23:55 Ответить
08.08.2025 23:55 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 23:59 Ответить
08.08.2025 23:59 Ответить
Мы бы хотели раньше, но из-за вопросов безопасности мы должны сделать чуть позже"

Я с ним встречусь раньше, чем позже, если он выполнит то, хер знает что. Но моё терпение иссякает и если нет, то да.
09.08.2025 00:01 Ответить
09.08.2025 00:01 Ответить
Зрозуміла. Трампон напередодні дня незалежності України хоче подарувати маньяку - кегебісту ***** шмат України. Воістину Краснов. Ніяких сумнівів. Ні тобі санкцій, ще й озброєння, призначене Україні парочка Гегсет- Колбі забирає. Оце тобі Будапешт, або собача буда з цепом для України. Падлюки. Але карма буде. Обов'язково.
09.08.2025 00:03 Ответить
09.08.2025 00:03 Ответить
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
09.08.2025 00:09 Ответить
09.08.2025 00:09 Ответить
це може бути такою величезною інвазією агентів і потенційних зрадників прямо у війську, що може серйозно вплинути на обороноздатність. Тому дякуємо, але ніт.
09.08.2025 00:51 Ответить
09.08.2025 00:51 Ответить
престарілий довбойоб заради медалі імені Нобеля може відкрити таке велике вікно Овертона, в яке легко залетить не тільки Тайвань.
09.08.2025 00:46 Ответить
09.08.2025 00:46 Ответить
Паскудні наші справи, братчики…
09.08.2025 00:51 Ответить
09.08.2025 00:51 Ответить
 
 