Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.
Об этом он заявил после подписания мирного соглашения между лидерами Азербайджана и Армении, сообщает Цензор.НЕТ.
"Я в ближайшее время встречусь с президентом Путиным... Мы бы хотели раньше, но из-за вопросов безопасности мы должны сделать чуть позже", - сказал глава Белого дома.
Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".
"Мы объявим место позже - оно будет очень популярно по многим причинам. Я хочу сделать это позже из-за важности того, что мы только что сделали", - сказал Трамп.
Ранее в Белом доме сообщили, что встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели.
що відбудеться зустріч із серійним вбивцею і терористом
номер один в світі , пуйлом 😠
По телефону не можуть поспілкуватися чи хочется трампу особисто потримати за руку чи поцілувати у дупу ***** ?
Що буде якийсь обмін територіями.
І натякнув, що Зеленський має погодитись на це. Тоді буде мир або перемир'я.
Трамп фактично торгує територіями України.
Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити.
Репортер: Чи доведеться Україні віддати територію заради цього для нього?
Трамп: Ну, ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки, знаєте, багато росіян загинуло. Багато українців загинуло.
Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і, дещо обміняти. Це складно. Це насправді не просто.
Це дуже складно. Але, ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо, дещо буде обміняно. Буде обмін територіями, на благо обох.
Я с ним встречусь раньше, чем позже, если он выполнит то, хер знает что. Но моё терпение иссякает и если нет, то да.