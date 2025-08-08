Трамп: Я встречусь с Путиным в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с диктатором РФ Владимиром Путиным состоится в ближайшее время.

Об этом он заявил после подписания мирного соглашения между лидерами Азербайджана и Армении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Я в ближайшее время встречусь с президентом Путиным... Мы бы хотели раньше, но из-за вопросов безопасности мы должны сделать чуть позже", - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что место проведения встречи "будет очень популярным по многим причинам".

"Мы объявим место позже - оно будет очень популярно по многим причинам. Я хочу сделать это позже из-за важности того, что мы только что сделали", - сказал Трамп.

Ранее в Белом доме сообщили, что встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным предварительно запланирована на конец следующей недели.

Читайте также: Встреча Трампа и Путина, предварительно, запланирована на следующую неделю, - Белый дом