Трамп: Я зустрінусь з Путіним найближчим часом
Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.
Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я найближчим часом зустрінуся з президентом Путіним... Ми б хотіли раніше, але через безпекові питання ми маємо зробити трохи пізніше", - сказав глава Білого дому.
Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".
"Ми оголосимо місце пізніше - воно буде дуже популярне із багатьох причин. Я хочу зробити це пізніше через важливість того, що ми щойно зробили", - сказав Трамп.
Раніше у Білому домі повідомили, що зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.
що відбудеться зустріч із серійним вбивцею і терористом
номер один в світі , пуйлом 😠
По телефону не можуть поспілкуватися чи хочется трампу особисто потримати за руку чи поцілувати у дупу ***** ?
Що буде якийсь обмін територіями.
І натякнув, що Зеленський має погодитись на це. Тоді буде мир або перемир'я.
Трамп фактично торгує територіями України.
Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити.
Репортер: Чи доведеться Україні віддати територію заради цього для нього?
Трамп: Ну, ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки, знаєте, багато росіян загинуло. Багато українців загинуло.
Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і, дещо обміняти. Це складно. Це насправді не просто.
Це дуже складно. Але, ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо, дещо буде обміняно. Буде обмін територіями, на благо обох.
Я с ним встречусь раньше, чем позже, если он выполнит то, хер знает что. Но моё терпение иссякает и если нет, то да.