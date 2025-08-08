УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Трамп: Я зустрінусь з Путіним найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я найближчим часом зустрінуся з президентом Путіним... Ми б хотіли раніше, але через безпекові питання ми маємо зробити трохи пізніше", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".

"Ми оголосимо місце пізніше - воно буде дуже популярне із багатьох причин. Я хочу зробити це пізніше через важливість того, що ми щойно зробили", - сказав Трамп. 

Раніше у Білому домі повідомили, що зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.

Читайте також: Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім

+8
Навiщо ??? санкцii де, агов!!! 8 число !!!
08.08.2025 23:42 Відповісти
+7
Вперше у Трампа неприкрита радість від того,
що відбудеться зустріч із серійним вбивцею і терористом
номер один в світі , пуйлом 😠
08.08.2025 23:44 Відповісти
+6
Жарт про агента Краснова насправді не жарт
08.08.2025 23:44 Відповісти
Навiщо ??? санкцii де, агов!!! 8 число !!!
08.08.2025 23:42 Відповісти
секта свідків санкцій 08.08 начебто дорослі люди...
09.08.2025 00:41 Відповісти
Вперше у Трампа неприкрита радість від того,
що відбудеться зустріч із серійним вбивцею і терористом
номер один в світі , пуйлом 😠
08.08.2025 23:44 Відповісти
Жарт про агента Краснова насправді не жарт
08.08.2025 23:44 Відповісти
Це ніякий не жарт, а свідчення реального кдбшника.
08.08.2025 23:53 Відповісти
08.08.2025 23:45 Відповісти
навіщо оно буде зустрічатись, щоб що ?

По телефону не можуть поспілкуватися чи хочется трампу особисто потримати за руку чи поцілувати у дупу ***** ?
08.08.2025 23:48 Відповісти
Тут зараз в новині ще не написали головне, шо заявив Трамп по Україні.
Що буде якийсь обмін територіями.
І натякнув, що Зеленський має погодитись на це. Тоді буде мир або перемир'я.
Трамп фактично торгує територіями України.
08.08.2025 23:48 Відповісти
А де друга частина марлєзонського балєта, тобто ультиматума?
показати весь коментар
"50 днів" (с)
08.08.2025 23:50 Відповісти
Трамп: Лідери прагнуть миру. путін, гадаю, хоче миру, і Зеленський теж.

Зараз президент Зеленський має отримати все, що йому потрібно, тому що йому доведеться підготуватися до підписання чогось. І я думаю, що він наполегливо працює, щоб це зробити.

Репортер: Чи доведеться Україні віддати територію заради цього для нього?

Трамп: Ну, ви дивитеся на територію, за яку боролися три з половиною роки, знаєте, багато росіян загинуло. Багато українців загинуло.

Тож ми дивимося на це, але насправді намагаємося щось повернути і, дещо обміняти. Це складно. Це насправді не просто.

Це дуже складно. Але, ми повернемо дещо і ми отримаємо дещо, дещо буде обміняно. Буде обмін територіями, на благо обох.
08.08.2025 23:52 Відповісти
ну хто там ще з трамподрочерів продовжує вірити у казку, що Трамп таки наш слоняра? тут наспраді може бути так, що він таки дійсно Краснов, ніж наш Слоняра.
показати весь коментар
Презервативи не забудь взяти, риже. Бо ще народиш такого ж долбо як ти.
показати весь коментар
08.08.2025 23:55 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 23:59 Відповісти
Мы бы хотели раньше, но из-за вопросов безопасности мы должны сделать чуть позже"

Я с ним встречусь раньше, чем позже, если он выполнит то, хер знает что. Но моё терпение иссякает и если нет, то да.
09.08.2025 00:01 Відповісти
Зрозуміла. Трампон напередодні дня незалежності України хоче подарувати маньяку - кегебісту ***** шмат України. Воістину Краснов. Ніяких сумнівів. Ні тобі санкцій, ще й озброєння, призначене Україні парочка Гегсет- Колбі забирає. Оце тобі Будапешт, або собача буда з цепом для України. Падлюки. Але карма буде. Обов'язково.
09.08.2025 00:03 Відповісти
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хвать что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 400 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
показати весь коментар
це може бути такою величезною інвазією агентів і потенційних зрадників прямо у війську, що може серйозно вплинути на обороноздатність. Тому дякуємо, але ніт.
показати весь коментар
престарілий довбойоб заради медалі імені Нобеля може відкрити таке велике вікно Овертона, в яке легко залетить не тільки Тайвань.
показати весь коментар
Паскудні наші справи, братчики…
показати весь коментар
