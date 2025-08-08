Трамп: Я зустрінусь з Путіним найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з диктатором РФ Володимиром Путіним відбудеться найближчим часом.

Про це він заявив після підписання мирної угоди між з лідерами Азербайджану та Вірменії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я найближчим часом зустрінуся з президентом Путіним... Ми б хотіли раніше, але через безпекові питання ми маємо зробити трохи пізніше", - сказав глава Білого дому.

Він зазначив, що місце проведення зустрічі "буде дуже популярним з багатьох причин".

"Ми оголосимо місце пізніше - воно буде дуже популярне із багатьох причин. Я хочу зробити це пізніше через важливість того, що ми щойно зробили", - сказав Трамп.

Раніше у Білому домі повідомили, що зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.

