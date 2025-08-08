Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім

Зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.

Про це повідомив Sky News високопоставлений представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів –– ОАЕ, Угорщина, Швейцарія і Рим.

Подальші деталі та логістика ще не визначені й можуть змінюватися, зазначили представники Білого дому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп особисто запитав Мелоні щодо можливості зустрічі з Путіним у Римі або Ватикані, - Sky News

Точна дата ще не визначена, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський.

Представник Білого дому заявив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників.

Зі свого боку, українці вже давно заявили, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала.

Також читайте: Зустріч Трампа та Путіна не обов’язково означає припинення вогню в Україні, - Sky News

Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.