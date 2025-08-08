Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім
Зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.
Про це повідомив Sky News високопоставлений представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів –– ОАЕ, Угорщина, Швейцарія і Рим.
Подальші деталі та логістика ще не визначені й можуть змінюватися, зазначили представники Білого дому.
Точна дата ще не визначена, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський.
Представник Білого дому заявив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників.
Зі свого боку, українці вже давно заявили, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала.
Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.
Оце діла. А самі Українці про ці хотєлки знають?
Чи про яких українців говорить невтомний Вашінґтон у своєму прес-релізі?
"про Україну БЕЗ українців !"
нагадати як було при Пороху ?
.
Так, навіщо був той Майдан і за що Україна б'ється вже 4й рік, а на справді з 2014, щоб капітулювати за посередництвом тр?
Дик, для того, щоб погодитись на капітуляцію, помічники не потрібні.
Тобто: всі вершки для пу, а розшматованій Україні ярмо і...знов війна...
Містер 47й: де зброя, де санкції, де справедливий сталий мир, якій можливий тільки через силу, а не шляхом Мюнхена зразка 1938?
Не дочекаються!
"У Эфиопии яйца больше, чем у Трампа."
назначил встречу с пуйлом по проблеме крупнейшей европейской войны за 15 тысяч км от театра военных действий, на Аляске, которая в 19-ом веке принадлежала России...
...зараз же "плідні" перемовини і пу типа на побачення з тр один на один погодився... так що ще два тиждні і ще і ще більше, більше...
.
Санкції знимуть, пу зах технології і стратегічні товари отримає, продавати буле свої вуглеводороди...= капітуляція України тобто, пу отримає все...по максимуму "дипломатичним" шляхом під своє чесне слово, да ще й повністю Дон.і Луг.області...які великою кровью відстоювали + ЗАС... мрак(
А тр скаже Зе: все, зброю не продам.
А з пу домовиться про копалини на окупіров.територіях на свою користь і ...отримає вождєленного Нобеля
Так, за що Україна боролася ? Навіщо яника прогнали?
Капітулювати могли же в 2014 та і 2022 в Стамбулі.
Зветься це американська допомога
Хай горять у пеклі обидва
Парижочко ***** і вмерти від щастя