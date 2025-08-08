УКР
Новини
4 209 43

Зустріч Трампа і Путіна, попередньо, запланована на наступний тиждень, - Білий дім

Білий дім підтвердив плани зустрічі Трампа і Путіна наступного тижня

Зустріч на вищому рівні між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним, попередньо, запланована на кінець наступного тижня.

Про це повідомив Sky News високопоставлений представник Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

Місце проведення зустрічі ще обговорюється, але серед можливих варіантів –– ОАЕ, Угорщина, Швейцарія і Рим.

Подальші деталі та логістика ще не визначені й можуть змінюватися, зазначили представники Білого дому.

Точна дата ще не визначена, і невідомо, чи братиме в ній участь президент України Володимир Зеленський.

Представник Білого дому заявив, що росіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників.

Зі свого боку, українці вже давно заявили, що не поступляться жодною територією, яку Росія незаконно анексувала.

Раніше американські ЗМІ писали, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.

Автор: 

Топ коментарі
+19
Яка зустрiч, навiщо, 8 число, Трумп, де санкцii ????
08.08.2025 19:42 Відповісти
+14
Трампу нравитцца быть униженным
08.08.2025 19:45 Відповісти
+14
Списание преступлений и легализация международного преступника.
08.08.2025 20:00 Відповісти
>> отсосіяни надали список вимог для можливого перемир'я, і Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців...

Оце діла. А самі Українці про ці хотєлки знають?

Чи про яких українців говорить невтомний Вашінґтон у своєму прес-релізі?
08.08.2025 19:33 Відповісти
Про тих, що в Німеччині.
08.08.2025 20:30 Відповісти
А вони думаєте змінилися? Москалі ж їх не міняють
08.08.2025 23:13 Відповісти
при ЗЄльоному

"про Україну БЕЗ українців !"

нагадати як було при Пороху ?

.
09.08.2025 00:03 Відповісти
зустріч гиндика з 3,14дором відбудеться. "дуже хороша" зустріч драпа і )(уйла. на зелю ПХ, Україну почнуть шматувати.
08.08.2025 19:34 Відповісти
Геополітика всіх часів та народів потім поставлять перед фактом.
08.08.2025 19:36 Відповісти
Ніпрощо
08.08.2025 19:37 Відповісти
Потрібно затримувати *****
08.08.2025 19:37 Відповісти
хто ?
08.08.2025 19:52 Відповісти
Вашингтон зараз намагається отримати підтримку українців та європейських союзників,на окупацію України рашистом невступ України в НАТО ,обмежену кількість армії і т.д і т.п(оманський папір )
08.08.2025 19:38 Відповісти
...читаємо лише про хотєлкі пу: застолбити все що захапав і не захапав плюс ще дюжина вимог і лише тоді пу погодиться зупинитися... на деякий час.
Так, навіщо був той Майдан і за що Україна б'ється вже 4й рік, а на справді з 2014, щоб капітулювати за посередництвом тр?
Дик, для того, щоб погодитись на капітуляцію, помічники не потрібні.
Тобто: всі вершки для пу, а розшматованій Україні ярмо і...знов війна...
Містер 47й: де зброя, де санкції, де справедливий сталий мир, якій можливий тільки через силу, а не шляхом Мюнхена зразка 1938?
08.08.2025 20:37 Відповісти
Простими словами: намагаються отримати згоду України на капітуляцію(
Не дочекаються!
08.08.2025 20:40 Відповісти
Яка зустрiч, навiщо, 8 число, Трумп, де санкцii ????
08.08.2025 19:42 Відповісти
Дід Кабаєв знову зґвалтує діда Доні, як минулого разу на фото.
08.08.2025 19:45 Відповісти
Трампу нравитцца быть униженным
08.08.2025 19:45 Відповісти
може й правда, що на нього повії сцяли.
08.08.2025 19:51 Відповісти
Мабуть, не тільки сцяли.
08.08.2025 20:48 Відповісти
@ (мова оригіналу):
"У Эфиопии яйца больше, чем у Трампа."
08.08.2025 19:54 Відповісти
Списание преступлений и легализация международного преступника.
08.08.2025 20:00 Відповісти
Красномордый эксцентричный недоумок в своём репертуаре:

назначил встречу с пуйлом по проблеме крупнейшей европейской войны за 15 тысяч км от театра военных действий, на Аляске, которая в 19-ом веке принадлежала России...
09.08.2025 01:39 Відповісти
це восьме число настало, тепер ця корова бронзоморда казатиме дайте мені тиждень і я їм впаяю, ви шо не бачите що байден з обамою наробили, до чого тут взагалі пуйло
08.08.2025 20:05 Відповісти
Канада, Гренландія, ісконно американскіє землі, любов до дітей (не своїх), движуха, вєлічіє, тєм багато спільних.
08.08.2025 20:14 Відповісти
Завтра если верить трампу США введут пекельные санкции против кремля!
08.08.2025 20:34 Відповісти
О аш дважди санкції введуть
...зараз же "плідні" перемовини і пу типа на побачення з тр один на один погодився... так що ще два тиждні і ще і ще більше, більше...
08.08.2025 22:47 Відповісти
чергове садомазо. трамбон ти хто?
08.08.2025 20:39 Відповісти
Він просто довбойб.
08.08.2025 20:49 Відповісти
Трамп - кончений дурень. Заради якоїсь примарної угоди з путлером та нікчемної премії мира він ганьбитися, як тільки може. В нього радники є?
08.08.2025 20:57 Відповісти
премії НЕ буде !

.
09.08.2025 00:05 Відповісти
Трампон (схоже ?) лоханувся тому , що після його ультіматума путіну, не можно пропанувати зустрічатися - це явний прогіб, тобто він всрався, або прогнувся .Він дуже самонадіяний, саме тому така х#йня.
08.08.2025 21:01 Відповісти
В Європі не можна, діє міжнародний арешт, трампу аби не знати!!! Не буде ніяких переговорів, будуть " посиделки"!!! 99% що московити мають проти трампа щось чого воно трамп боїться!!!
08.08.2025 21:05 Відповісти
Два підара. От вам і санкції від Тамппакса. Замість санкцій Тампон вирішив полизати ***** очко
08.08.2025 21:11 Відповісти
КУКОЛД. Від любить смоктати на публіці, просто найбільше нічтожество в історії США
08.08.2025 21:12 Відповісти
Їбанько з села Їбаньки.
08.08.2025 21:13 Відповісти
Трамп-куколд ,недолугий.
08.08.2025 21:15 Відповісти
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
08.08.2025 21:16 Відповісти
Максимум 3,5 , а ні 5 і ні 7...до закінчення каденції тр...
Санкції знимуть, пу зах технології і стратегічні товари отримає, продавати буле свої вуглеводороди...= капітуляція України тобто, пу отримає все...по максимуму "дипломатичним" шляхом під своє чесне слово, да ще й повністю Дон.і Луг.області...які великою кровью відстоювали + ЗАС... мрак(
А тр скаже Зе: все, зброю не продам.
А з пу домовиться про копалини на окупіров.територіях на свою користь і ...отримає вождєленного Нобеля
Так, за що Україна боролася ? Навіщо яника прогнали?
Капітулювати могли же в 2014 та і 2022 в Стамбулі.
Зветься це американська допомога
08.08.2025 22:43 Відповісти
Україну ніхто не питає. Домовляться і поставлять перед фактом
Хай горять у пеклі обидва
08.08.2025 23:20 Відповісти
Побачити Париж очко ***** і вмерти від щастя
08.08.2025 21:22 Відповісти
Предполагаю речь будет идти о заморозке по линии фронта на 5-20-50 лет без признания территорий . Звучать будет так ***** останавливает войну территорий остаются в серой зоне (юридически за Украиной но фактически в составе параши и конечно снятие всех санкций с параши.
08.08.2025 21:29 Відповісти
Хай домовляються про зустріч з )(уйлом прямо в Гаазі.
08.08.2025 21:31 Відповісти
Зе,мабудь,радіє,що без нього домовлятимуться за Україну. Йому ця країна тільки годуватися. Це не його країна.Йому байдужи закатовані люди,покалічені діти,яких він дарує чи то трампу что путіну...
08.08.2025 23:25 Відповісти
Отакої, а як же присутність голів молодих суверенних республік ЛНР і ДНР які визнали навіть Нікарагуа і Ангола?
09.08.2025 00:35 Відповісти
 
 