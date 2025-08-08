Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже в понеділок у Римі, - Fox News

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.

Про це пише Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела, знайомі з перемовинами між Вашингтоном і Москвою, заявили, що зустріч може відбутися вже в понеділок, 11 серпня.

Рим є одним із міст, яке обговорюють для проведення зустрічі.

Крім цього розглядаються й інші локації - як у Європі, так і в інших регіонах.

