2 157 20
Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже в понеділок у Римі, - Fox News
Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.
Про це пише Fox News, інформує Цензор.НЕТ.
Два джерела, знайомі з перемовинами між Вашингтоном і Москвою, заявили, що зустріч може відбутися вже в понеділок, 11 серпня.
Рим є одним із міст, яке обговорюють для проведення зустрічі.
Крім цього розглядаються й інші локації - як у Європі, так і в інших регіонах.
Топ коментарі
+14 Ан Мур
показати весь коментар08.08.2025 13:40 Відповісти Посилання
+6 Gary Grant
показати весь коментар08.08.2025 13:47 Відповісти Посилання
+5 Moshe_Dayan
показати весь коментар08.08.2025 13:42 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Звучить ніби початок анекдоту, але на жаль це занадто реалістично навіть для чорного гумору.
1. знищіти усі жд вузли і підʼїзди нафти газу до Чорного моря - до зустрічі
2. знищіти усі жд вузли та під їзди з раши до білоруських кордонів- до зустрічі
3. відризати рашу від можливості підвозити війська і торгувати з цівілізованим світом
Пусть ***** вытрет ноги об Трампа, расскажет про половцев и печенегов...
Может хоть тогда дойдет рыжего дойдет кто такое ***** ....
військового терориста і вбивці , та відправити до Гааги
на лаву підсудних злочинців !!
путлер повинен бути страченим за всі злочини проти людства 😡