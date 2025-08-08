УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
2 157 20

Зустріч Трампа та Путіна може відбутися вже в понеділок у Римі, - Fox News

Зустріч Трампа та Путіна Коли відбудеться та де

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися вже наступного тижня.

Про це пише Fox News, інформує Цензор.НЕТ.

Два джерела, знайомі з перемовинами між Вашингтоном і Москвою, заявили, що зустріч може відбутися вже в понеділок, 11 серпня.

Рим є одним із міст, яке обговорюють для проведення зустрічі.

Крім цього розглядаються й інші локації - як у Європі, так і в інших регіонах.

Читайте: Білий дім спростував заяви Кремля, що зустріч Трампа і Путіна вже узгоджена, - ABC News

Автор: 

Італія (1607) путін володимир (24404) Трамп Дональд (6661)


+14
а не брешеш? Італія - підписант Римського статуту.
показати весь коментар
08.08.2025 13:40
+6
Вкиди з кожної помийки набувають масового характеру.
показати весь коментар
08.08.2025 13:47
+5
Під арешт...
показати весь коментар
08.08.2025 13:42
08.08.2025 13:40
08.08.2025 13:40 Відповісти
що й не дивно, бо Рим її столиця.
показати весь коментар
08.08.2025 14:02
Якщо італійці не заарештують міжнародного терориста №1, цим вони забʼють ще один жирний цвях у труну так званого "міжнародного права".
показати весь коментар
08.08.2025 14:07
показати весь коментар
08.08.2025 13:42
Наївний...
показати весь коментар
08.08.2025 13:44
показати весь коментар
08.08.2025 13:46
показати весь коментар
08.08.2025 14:20
показати весь коментар
08.08.2025 13:47
Фокс ньюс-це руда масмедія...
показати весь коментар
08.08.2025 14:10
Випадково не в Ватикані? Це було б досить знаково - гвалтівник зустрічається з педофілом, в осередку секти любителів маленьких хлопчиків.
Звучить ніби початок анекдоту, але на жаль це занадто реалістично навіть для чорного гумору.
показати весь коментар
08.08.2025 13:50
Треба як можно швидше
1. знищіти усі жд вузли і підʼїзди нафти газу до Чорного моря - до зустрічі
2. знищіти усі жд вузли та під їзди з раши до білоруських кордонів- до зустрічі
3. відризати рашу від можливості підвозити війська і торгувати з цівілізованим світом
показати весь коментар
08.08.2025 13:57
пусть два старпера встретяся где угодно и как угодно, и желательно с брежневскими поцелуями

Пусть ***** вытрет ноги об Трампа, расскажет про половцев и печенегов...
Может хоть тогда дойдет рыжего дойдет кто такое ***** ....
показати весь коментар
08.08.2025 14:03
А може і не може
показати весь коментар
08.08.2025 14:04
В Римі повинен відбутися арешт кримлівського загарбника ,
військового терориста і вбивці , та відправити до Гааги
на лаву підсудних злочинців !!
путлер повинен бути страченим за всі злочини проти людства 😡
показати весь коментар
08.08.2025 14:05
У РИМІ???? ТА ВИ ЗОВСІМ *******СЬ!!!!!
показати весь коментар
08.08.2025 14:06
верь больше журналистам
показати весь коментар
08.08.2025 14:13
Неважливо -крим чи рим. Ця мразь повинна бути за гратами
показати весь коментар
08.08.2025 14:18
Сомневаюсь, шо х-ло поедет к козлопасам.
показати весь коментар
08.08.2025 14:24
Який ***** Рим? Заарештувати військового злочинця
показати весь коментар
08.08.2025 14:30
 
 