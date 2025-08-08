Встреча Трампа и Путина может состояться уже в понедельник в Риме, - Fox News

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.

Об этом пишет Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Два источника, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Москвой, заявили, что встреча может состояться уже в понедельник, 11 августа.

Рим является одним из городов, который обсуждают для проведения встречи.

Кроме этого рассматриваются и другие локации - как в Европе, так и в других регионах.

Читайте: Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News