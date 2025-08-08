РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
Встреча Трампа и Путина может состояться уже в понедельник в Риме, - Fox News

Встреча Трампа и Путина Когда состоится и где

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.

Об этом пишет Fox News, информирует Цензор.НЕТ.

Два источника, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Москвой, заявили, что встреча может состояться уже в понедельник, 11 августа.

Рим является одним из городов, который обсуждают для проведения встречи.

Кроме этого рассматриваются и другие локации - как в Европе, так и в других регионах.

Читайте: Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News

Италия (1673) путин владимир (31811) Трамп Дональд (6153)


а не брешеш? Італія - підписант Римського статуту.
08.08.2025 13:40 Ответить
Вкиди з кожної помийки набувають масового характеру.
08.08.2025 13:47 Ответить
Якщо італійці не заарештують міжнародного терориста №1, цим вони забʼють ще один жирний цвях у труну так званого "міжнародного права".
08.08.2025 14:07 Ответить
що й не дивно, бо Рим її столиця.
08.08.2025 14:02 Ответить
Можливо на це расчот. ***** прилетить і його арештують. І автоматично війні кінець
08.08.2025 14:40 Ответить
Під арешт...
08.08.2025 13:42 Ответить
Наївний...
08.08.2025 13:44 Ответить
08.08.2025 13:46 Ответить
08.08.2025 14:20 Ответить
Фокс ньюс-це руда масмедія...
08.08.2025 14:10 Ответить
Випадково не в Ватикані? Це було б досить знаково - гвалтівник зустрічається з педофілом, в осередку секти любителів маленьких хлопчиків.
Звучить ніби початок анекдоту, але на жаль це занадто реалістично навіть для чорного гумору.
08.08.2025 13:50 Ответить
Треба як можно швидше
1. знищіти усі жд вузли і підʼїзди нафти газу до Чорного моря - до зустрічі
2. знищіти усі жд вузли та під їзди з раши до білоруських кордонів- до зустрічі
3. відризати рашу від можливості підвозити війська і торгувати з цівілізованим світом
08.08.2025 13:57 Ответить
пусть два старпера встретяся где угодно и как угодно, и желательно с брежневскими поцелуями

Пусть ***** вытрет ноги об Трампа, расскажет про половцев и печенегов...
Может хоть тогда дойдет рыжего дойдет кто такое ***** ....
08.08.2025 14:03 Ответить
А може і не може
08.08.2025 14:04 Ответить
В Римі повинен відбутися арешт кримлівського загарбника ,
військового терориста і вбивці , та відправити до Гааги
на лаву підсудних злочинців !!
путлер повинен бути страченим за всі злочини проти людства 😡
08.08.2025 14:05 Ответить
У РИМІ???? ТА ВИ ЗОВСІМ *******СЬ!!!!!
08.08.2025 14:06 Ответить
верь больше журналистам
08.08.2025 14:13 Ответить
Неважливо -крим чи рим. Ця мразь повинна бути за гратами
08.08.2025 14:18 Ответить
Сомневаюсь, шо х-ло поедет к козлопасам.
08.08.2025 14:24 Ответить
Який ***** Рим? Заарештувати військового злочинця
08.08.2025 14:30 Ответить
Прийме католицизм...
08.08.2025 14:39 Ответить
наростить плоть?
08.08.2025 14:47 Ответить
Але ж якщо карабінерам накажуть арештувати військового злочинця , то Рим не зможе відмовитися від виконання положень Римського статуту . Це якась абракадабра . ***** не ризикне в таку далену рухатися . Скорійше за усе - воно погодиться лише мандрувати до Катару , чи до Дохи .
Хочу нагадати , що Верховний суд Італії нікому не підпорядковуєтся . Я й в Британії свого часу так хотів премьєр (лейборист) видати ***** БАБа , але Висший суд заборонив виконавчий владі це робити . Так , Трапм може вплинути на Сильвію Мелані -- але судді в ЕС не підпорядковуються виконавчий владі ... отож !!!
08.08.2025 14:45 Ответить
Нам злучка орків та янкі ні до чого. У нас свої інтереси, і їх потрібно відстоювати.
08.08.2025 14:45 Ответить
Знов срач понесли...
08.08.2025 14:46 Ответить
масква - Рим - Гаага..
08.08.2025 14:46 Ответить
 
 