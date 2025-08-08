2 552 27
Встреча Трампа и Путина может состояться уже в понедельник в Риме, - Fox News
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина может состояться уже на следующей неделе.
Об этом пишет Fox News, информирует Цензор.НЕТ.
Два источника, знакомые с переговорами между Вашингтоном и Москвой, заявили, что встреча может состояться уже в понедельник, 11 августа.
Рим является одним из городов, который обсуждают для проведения встречи.
Кроме этого рассматриваются и другие локации - как в Европе, так и в других регионах.
Топ комментарии
+14 Ан Мур
показать весь комментарий08.08.2025 13:40 Ответить Ссылка
+7 Gary Grant
показать весь комментарий08.08.2025 13:47 Ответить Ссылка
+6 George Highbaud
показать весь комментарий08.08.2025 14:07 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Звучить ніби початок анекдоту, але на жаль це занадто реалістично навіть для чорного гумору.
1. знищіти усі жд вузли і підʼїзди нафти газу до Чорного моря - до зустрічі
2. знищіти усі жд вузли та під їзди з раши до білоруських кордонів- до зустрічі
3. відризати рашу від можливості підвозити війська і торгувати з цівілізованим світом
Пусть ***** вытрет ноги об Трампа, расскажет про половцев и печенегов...
Может хоть тогда дойдет рыжего дойдет кто такое ***** ....
військового терориста і вбивці , та відправити до Гааги
на лаву підсудних злочинців !!
путлер повинен бути страченим за всі злочини проти людства 😡
Хочу нагадати , що Верховний суд Італії нікому не підпорядковуєтся . Я й в Британії свого часу так хотів премьєр (лейборист) видати ***** БАБа , але Висший суд заборонив виконавчий владі це робити . Так , Трапм може вплинути на Сильвію Мелані -- але судді в ЕС не підпорядковуються виконавчий владі ... отож !!!