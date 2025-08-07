РУС
Новости
1 752 16

Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News

Встреча Трампа и Путина: Белый дом опровергает заявление Кремля

Потенциальная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пока не была согласована, также не определено место проведения переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона.

Об этом неназванный чиновник Белого дома сообщил ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, место проведения встречи еще не определено.

Кроме того, для прямых переговоров с Трампом Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чего Кремль до сих пор не готов сделать, добавили в Белом доме.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин о встрече с Зеленским: Это возможно, но должны быть "соответствующие условия". ВИДЕО

Ранее о последнем условии писал таблоид New York Post также со ссылкой на чиновника администрации Трампа.

Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее в четверг заявил, что "встреча между Путиным и Трампом (состоится) в ближайшие дни", добавив, что "работа над саммитом уже началась".

Ушаков также сказал, что специальный посланник США Стив Уиткофф выдвинул идею трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским, но предстоящая встреча состоится только между Трампом и Путиным.

Читайте также: В Белом доме заявили, что провести встречу Трампа и Путина на следующей неделе будет сложно, - CNN

путин владимир (31811) россия (96828) США (27666) Трамп Дональд (6153)


Топ комментарии
+2
Як завжди цапорилі брешуть!
07.08.2025 20:56 Ответить
07.08.2025 20:56 Ответить
+2
По всіх стрічках цілий день оцей піздьож. От же ж хайпожери довбані...
07.08.2025 21:15 Ответить
07.08.2025 21:15 Ответить
+1
Не домовились, дива не сталося, путін втратив останній шанс. Тепер повертати путіна в стойло будуть Томагавки і Трайденти (Тризуби)
07.08.2025 21:02 Ответить
07.08.2025 21:02 Ответить
Як завжди цапорилі брешуть!
07.08.2025 20:56 Ответить
07.08.2025 20:56 Ответить
Не домовились, дива не сталося, путін втратив останній шанс. Тепер повертати путіна в стойло будуть Томагавки і Трайденти (Тризуби)
07.08.2025 21:02 Ответить
07.08.2025 21:02 Ответить
Дурень думкою багатіє.
07.08.2025 21:30 Ответить
07.08.2025 21:30 Ответить
07.08.2025 21:17 Ответить
07.08.2025 21:17 Ответить
І ще жоден кацап не здогадався - що Ореста то жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче
07.08.2025 21:26 Ответить
07.08.2025 21:26 Ответить
Кацап Стасік Кузнєцов тролить українку. Таварісчь, як там зараз погода у Вологді?
07.08.2025 21:32 Ответить
07.08.2025 21:32 Ответить
07.08.2025 20:56 Ответить
07.08.2025 20:56 Ответить
Та насипайте побільше! - неназвані джерела
07.08.2025 20:58 Ответить
07.08.2025 20:58 Ответить
а валодя вже подмился.....
07.08.2025 20:59 Ответить
07.08.2025 20:59 Ответить
Умова чисто декоративна. Вирішуватиметься все між двома. Але Трамп хоче це припудрити, аби не було критики в США. Типу, ось і Зеленський тут, теж шось там зустрівсь.
А куйло з міркувань престижу як раз і хтів би зкопіювати Сталіна та Рузвельта. Які вирішують долі рабів, і весь світ це має бачити. Тому впирається.
Нічого участь Зеленського, звісно, не вирішить і на що не вплине. Але Донні було б комфортніше. А куйлу ні. Ото і вся суперечка.
07.08.2025 21:02 Ответить
07.08.2025 21:02 Ответить
Чекаємо на зустріч трампона з сі-дзинь-дзинем. ІМХО, лише після цього піде якийсь "двіж", а до того будуть заяви/погрози/заохочення і безперестанна імітація бурхливої діяльності. Тобто не раніше початку вересня.
Але то я собі так думаю, а як воно буде насправді - ХЗ...
07.08.2025 21:08 Ответить
07.08.2025 21:08 Ответить
Публічно фраснули свинопса по писку...
07.08.2025 21:08 Ответить
07.08.2025 21:08 Ответить
дуже потужна зустріч, але не проривна, з перекладу на нормальну, **********, але не встав
07.08.2025 21:10 Ответить
07.08.2025 21:10 Ответить
По всіх стрічках цілий день оцей піздьож. От же ж хайпожери довбані...
07.08.2025 21:15 Ответить
07.08.2025 21:15 Ответить
Це ж всім здавна відомо: якщо кацап не збрехав, значить він вже помер.
07.08.2025 21:23 Ответить
07.08.2025 21:23 Ответить
 
 