Белый дом опроверг заявления Кремля, что встреча Трампа и Путина уже согласована, - ABC News
Потенциальная встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным пока не была согласована, также не определено место проведения переговоров, как об этом ранее заявляла российская сторона.
Об этом неназванный чиновник Белого дома сообщил ABC News, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, место проведения встречи еще не определено.
Кроме того, для прямых переговоров с Трампом Путин должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чего Кремль до сих пор не готов сделать, добавили в Белом доме.
Ранее о последнем условии писал таблоид New York Post также со ссылкой на чиновника администрации Трампа.
Напомним, помощник российского диктатора Юрий Ушаков ранее в четверг заявил, что "встреча между Путиным и Трампом (состоится) в ближайшие дни", добавив, что "работа над саммитом уже началась".
Ушаков также сказал, что специальный посланник США Стив Уиткофф выдвинул идею трехсторонней встречи между Путиным, Трампом и Зеленским, но предстоящая встреча состоится только между Трампом и Путиным.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А куйло з міркувань престижу як раз і хтів би зкопіювати Сталіна та Рузвельта. Які вирішують долі рабів, і весь світ це має бачити. Тому впирається.
Нічого участь Зеленського, звісно, не вирішить і на що не вплине. Але Донні було б комфортніше. А куйлу ні. Ото і вся суперечка.
Але то я собі так думаю, а як воно буде насправді - ХЗ...