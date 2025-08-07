РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, - Ушаков
Россия и Соединенные Штаты согласовали договоренность о встрече диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни
Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ.
"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны начали ее проработку", - сказал он.
Также, по словам Ушакова, было согласовано место проведения встречи. О нем сообщат позже.
Помощник диктатора заявил, что Уиткофф поднимал тему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.
Ушаков также добавил, что следующая неделя была "обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно".
Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.
"Заява Президента США про можливу зустріч з путіним на наступному тижні була "Спонтаною та такою, яка була викликана бажанням скоріше реалізувати попередні домовленості Уіткоффа у москві". Це від куратора. Станом на зараз існує пояснення Держсекретаря США на цю тему - "Коли небудь, можливо, у майбутньому, можливо поговорять по телефону наступного тижня, можливо ні"."
як реалізувати пакт молотова-ріббентр..,
пардон: пакт хло-трумпа..
Варіант 2 - зустріч буде приблизно така ж змістовна, як стамбульські лекції про половців, тому танці продовжаться.
але інтуіція підказує, що зустрічі не буде ніколи.
Просто тому, що путін так не працює:
чекіст слідує практикам срср - спочатку клерки все узгоджують між собою (в даному випадку путін вимагає повну капітуляцію), а зустріч президентів - в кінці, на якій символічно підписується раньше узгоджене. На такій зустрічі вже нічого не змінюється в документах. Ось такий підхід пуйла.
p.s. але що трамп, що зе, чомусь вірять, що треба сісти з путіним, вмовити. Ніхера, цей чекіст взагалі так ніколи не працює. Тим більше, коли на кону його мрія про Україну (але чекіст скоріше здохне від старості, ніж його мрія здійсниться)
2. Зняття санкцій.
3. Заморозка війни.
За те, що зеленскій під підпис, як представник громадян України, погодиться відтермінувати питання територій на 25-35 років, та не буде заважати кацапам перегрупуватись для наступного удару, з Кацапії знімають санкції.