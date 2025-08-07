РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
3 805 33

РФ и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, - Ушаков

Встреча Трампа и Путина Что говорят в Кремле

Россия и Соединенные Штаты согласовали договоренность о встрече диктатора Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни

Об этом заявил помощник главы Кремля Юрий Ушаков, передает Цензор.НЕТ.

"Согласована договоренность о проведении в ближайшие дни встречи Путина и Трампа, стороны начали ее проработку", - сказал он.

Также, по словам Ушакова, было согласовано место проведения встречи. О нем сообщат позже.

Помощник диктатора заявил, что Уиткофф поднимал тему трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского, но Москва это оставила без комментариев.

Ушаков также добавил, что следующая неделя была "обозначена как ориентир для встречи Путина и Трампа, но сколько дней займет подготовка, пока сказать трудно".

Ранее СМИ сообщали, что Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским.

Читайте: Встреча Трампа, Зеленского и Путина зависит от того, удастся ли сблизить позиции Украины и РФ, - Рубио

Автор: 

путин владимир (31797) россия (96812) Трамп Дональд (6132)


Топ комментарии
+7
Спішать суки врятувати Сосію від економічного краху.
07.08.2025 11:22 Ответить
07.08.2025 11:22 Ответить
+6
Це погано.
07.08.2025 11:10 Ответить
07.08.2025 11:10 Ответить
+5
а у випадку з сосією взагалі від Трампа не варто очікувати введення санкцій
07.08.2025 11:11 Ответить
07.08.2025 11:11 Ответить
Перед зустрічами санкцій не вводять.
07.08.2025 11:09 Ответить
07.08.2025 11:09 Ответить
а у випадку з сосією взагалі від Трампа не варто очікувати введення санкцій
07.08.2025 11:11 Ответить
07.08.2025 11:11 Ответить
https://t.me/Mccartneyser68/1495 ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ

"Заява Президента США про можливу зустріч з путіним на наступному тижні була "Спонтаною та такою, яка була викликана бажанням скоріше реалізувати попередні домовленості Уіткоффа у москві". Це від куратора. Станом на зараз існує пояснення Держсекретаря США на цю тему - "Коли небудь, можливо, у майбутньому, можливо поговорять по телефону наступного тижня, можливо ні"."
07.08.2025 11:09 Ответить
07.08.2025 11:09 Ответить
Це погано.
07.08.2025 11:10 Ответить
07.08.2025 11:10 Ответить
Трамп рішив все порішати? - будем побачити
07.08.2025 11:10 Ответить
07.08.2025 11:10 Ответить
ти ще виріш що воно щось порішає ?
07.08.2025 11:12 Ответить
07.08.2025 11:12 Ответить
Так більше нема кому - як казав колись один дядько - маємо те шо маємо
07.08.2025 11:15 Ответить
07.08.2025 11:15 Ответить
І дай Бог Трампу сил і терпіння це закінчити війну..тому шо мабуть тільки він зацікавлений в цьому
07.08.2025 11:17 Ответить
07.08.2025 11:17 Ответить
Трамп побачив гешефт а на Україну йому все рівно. Хоть усю віддати рф -даже він думає що це і краще. Трамп це наш ворог
07.08.2025 11:13 Ответить
07.08.2025 11:13 Ответить
многоходовочку обговорюватимуть..
як реалізувати пакт молотова-ріббентр..,
пардон: пакт хло-трумпа..
07.08.2025 11:15 Ответить
07.08.2025 11:15 Ответить
Варіант 1 - в останній момент зустріч скасують і танці продовжаться.
Варіант 2 - зустріч буде приблизно така ж змістовна, як стамбульські лекції про половців, тому танці продовжаться.
07.08.2025 11:17 Ответить
07.08.2025 11:17 Ответить
Варіант 3. Зустріч відбудеться
07.08.2025 12:08 Ответить
07.08.2025 12:08 Ответить
віслючку трампу сують моркву .

але інтуіція підказує, що зустрічі не буде ніколи.

Просто тому, що путін так не працює:

чекіст слідує практикам срср - спочатку клерки все узгоджують між собою (в даному випадку путін вимагає повну капітуляцію), а зустріч президентів - в кінці, на якій символічно підписується раньше узгоджене. На такій зустрічі вже нічого не змінюється в документах. Ось такий підхід пуйла.

p.s. але що трамп, що зе, чомусь вірять, що треба сісти з путіним, вмовити. Ніхера, цей чекіст взагалі так ніколи не працює. Тим більше, коли на кону його мрія про Україну (але чекіст скоріше здохне від старості, ніж його мрія здійсниться)
07.08.2025 11:19 Ответить
07.08.2025 11:19 Ответить
путін і трамп розвели всіх і таки увійшли до вирішальної фази ліквідації України. Той, хто на щось сподівався від трампа - шо діти недорозвинуті. Зєля, не виключаю, в долі. Чи йому трамп пообіцяв притулок - хто зна
07.08.2025 11:20 Ответить
07.08.2025 11:20 Ответить
Спішать суки врятувати Сосію від економічного краху.
07.08.2025 11:22 Ответить
07.08.2025 11:22 Ответить
А разве не твой кумир вчера сказал, что московии открыта для переговоров и она их очень сильно хочет?
07.08.2025 12:12 Ответить
07.08.2025 12:12 Ответить
в Гааги
07.08.2025 11:22 Ответить
07.08.2025 11:22 Ответить
1. Поступки територією.
2. Зняття санкцій.
3. Заморозка війни.
За те, що зеленскій під підпис, як представник громадян України, погодиться відтермінувати питання територій на 25-35 років, та не буде заважати кацапам перегрупуватись для наступного удару, з Кацапії знімають санкції.
07.08.2025 11:38 Ответить
07.08.2025 11:38 Ответить
Два крокодили будуть жерти нас.
07.08.2025 11:39 Ответить
07.08.2025 11:39 Ответить
Стільки розмов було про санкції і що ? зустріч Трампа і кривавого злочинця , а що трамп невже ти вбиці кривавому терористу будеш пожимати руку. Чи можна таке уявити що б Черчель зустрічався з Гітлером ?
07.08.2025 11:42 Ответить
07.08.2025 11:42 Ответить
З такою пропутінською позицією, як зараз у трампа і його команди, ми б мали просто відмовитись від посередництва американців. Це не посередництво!
07.08.2025 11:43 Ответить
07.08.2025 11:43 Ответить
І що б ми робили самі? Імпотентну сс*ву Європу ви бачили. Забуваємо. У нас жодного союзника. У росії Корея, Китай і Іран. Некисло.
07.08.2025 12:09 Ответить
07.08.2025 12:09 Ответить
Допоміг Трампон?(((
07.08.2025 11:43 Ответить
07.08.2025 11:43 Ответить
Трампона вже і купівля зброї Україною не влаштовує((Лиш поразка України і ***** гут френд((
07.08.2025 11:46 Ответить
07.08.2025 11:46 Ответить
Незнаю что и сказать?!а стоит ли это того?!Опозорится?!комуто из них!я сно кому!
07.08.2025 11:49 Ответить
07.08.2025 11:49 Ответить
Якщо зустрічаються- то все домовлено. Залишилось додовити нас. Європейці мали б вже заявити, що не підуть цим шляхом і закрити дорогу американським сраколизам до кремля. Але ж по Європі чути запах поносу.
07.08.2025 11:50 Ответить
07.08.2025 11:50 Ответить
Двом педофілам є про що перетерти...
07.08.2025 12:01 Ответить
07.08.2025 12:01 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
07.08.2025 12:12 Ответить
07.08.2025 12:12 Ответить
На Трампа знову чекає довга лекція на тему половців і печенігів , а також розповідь про лєніна і австрійський генштаб .
07.08.2025 12:21 Ответить
07.08.2025 12:21 Ответить
07.08.2025 12:22 Ответить
07.08.2025 12:22 Ответить
 
 