Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Администрация Белого дома начала планирование встреч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что Трамп сначала встретится с Путиным, а затем отдельно с Зеленским.

По информации двух представителей Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро.

"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", - добавило CNN.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

