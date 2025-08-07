Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN
Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Администрация Белого дома начала планирование встреч.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Отмечается, что Трамп сначала встретится с Путиным, а затем отдельно с Зеленским.
По информации двух представителей Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро.
"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", - добавило CNN.
Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.
от зустрінуться
ЗЕ - зупини вова війну люди вмирають
Путін - так здай 5 областей, російська державна і тд
ЗЕ - я не можу бо на майдані мені жопку на 300 частин порвуть
Путін - ну це твої проблеми
Трамп - гайс давайте жити мирно
Всі розходяться. ВСЕ. Уже і імбіцил би зрозумів що ціль рузкіх знищення нас, нашої мови, культури і держави
Думайте....😡😡😡
Класика...
Всі троє абсолютно чужі Україні, вони її не знають, не долюблюють або ненавидять