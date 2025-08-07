РУС
Новости Встреча Трампа, Зеленского и путина
4 491 49

Трамп дал указание команде быстро готовить встречи с Путиным и Зеленским, - CNN

трамп

Президент США Дональд Трамп хочет как можно скорее встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Администрация Белого дома начала планирование встреч.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Отмечается, что Трамп сначала встретится с Путиным, а затем отдельно с Зеленским.

По информации двух представителей Белого дома, помощники Трампа немедленно приступили к планированию этих встреч. Обычно планирование поездок президента и важных встреч с двумя мировыми лидерами требует времени. Однако, как отметили чиновники Белого дома, Трамп призвал свою команду действовать быстро.

"По данным Белого дома, место проведения пока не определено, но обсуждаются несколько вариантов. В заявлении также говорится, что переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель", - добавило CNN.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что территориальные вопросы станут ключевыми в завершении войны в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе, - NYT

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132)


Топ комментарии
+16
Про санкції вже забув? - "тіньовий! флот рашки на 150 лярдів шурує по світах нафти
07.08.2025 07:26 Ответить
07.08.2025 07:26 Ответить
+16
ЧЕРГОВІ два тижні. Праві ті хто не сподівається на щось путнє від цього Трезидента Штатів для прийнятного для України припинення війни. Знов буде викручувати нам руки аби задовольнити )(уйло!!!
07.08.2025 07:30 Ответить
07.08.2025 07:30 Ответить
+13
Європейців просто викинули з переговорного процесу, залишились два ненажерливі крокодили і Україна.
07.08.2025 07:32 Ответить
07.08.2025 07:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Про санкції вже забув? - "тіньовий! флот рашки на 150 лярдів шурує по світах нафти
07.08.2025 07:26 Ответить
07.08.2025 07:26 Ответить
Морський дрон в фуру поміститься? Думаю так. Можна доставити його до берегів Балтики? Сто відсотків можна. Але для цього треба тісна співпраця на міжнародному рівні. А зелене кодло наскільки тупориле і скомпроментоване, що ніхто за кордоном не впишеться мати справу з зашквареними. Буданов вилізе з відосіками посередині спец операції, зеля назначить головним в цій операції якогось кацапа, в якого батя фсбшник. В результаті окрім скандалу нічого не буде. Ви зробили це разом.
07.08.2025 07:37 Ответить
07.08.2025 07:37 Ответить
Чого ж операція Павутина готувалася 1 р і ніяка курва не пробалакалась і не злила
07.08.2025 07:42 Ответить
07.08.2025 07:42 Ответить
Операція співпала в часі з вбивством портнова. Зелене кодло тоді було обісране і металося по вуглах, і просто не звернуло увагу на деталі тої операції. Бо інакше, був би саботаж і провал. Просто пощастило. Так, готувалася цілий рік, але зеленський з ермаком не звертали на операцію належної уваги і не заглиблювались в нюанси. Ну атака і атака. Нехай готують. Проїбали, якщо одним словом. Недооцінили. Більше такого не повториться.
07.08.2025 07:48 Ответить
07.08.2025 07:48 Ответить
є великі сумніви, що про цю операцію знали малюк з будановим, не кажучи вже про ЄрЗе
07.08.2025 07:49 Ответить
07.08.2025 07:49 Ответить
Взагалі то під керівництвом Малюка ця операція і готувалася
07.08.2025 08:21 Ответить
07.08.2025 08:21 Ответить
звідки ти це знаєш? зі слів малюка?
07.08.2025 08:22 Ответить
07.08.2025 08:22 Ответить
Ти знову "пердиш в калюжу"? Для того, щоб організувать ту ж "Павутину", потрібні великі грошові кошти та задіяння розвідувальної мережі в Росії...(включаючи і підкуп працівників митної служби та прикордонників, які пропустили в Росію велику масу ударних дронів...). А це - значні ВАЛЮТНІ кошти... І ти будеш казать, що якийсь рядовий оперативник розпоряджається ними, без відома керівника служби?
07.08.2025 09:00 Ответить
07.08.2025 09:00 Ответить
Ти часом не замітив шо про операцію якось тихенько всі затихли?? Поцікався чому?
07.08.2025 08:13 Ответить
07.08.2025 08:13 Ответить
Не знаю - але після Павутини рашка почала будувати сховки- ангари для літаків
07.08.2025 08:19 Ответить
07.08.2025 08:19 Ответить
Закономірно мабуть ...ну і не для того ж металобрухту який атакували
07.08.2025 08:27 Ответить
07.08.2025 08:27 Ответить
На цьому металобрухту ми й літаєм - МІГ - 29
07.08.2025 08:31 Ответить
07.08.2025 08:31 Ответить
Навіть у США немає таких "ангарів", щоб сховать стратегічну авіацію... Це просто технічно зробить дуже важко (якщо взагалі, можливо). А це один з найважливіших елементів агресії проти України... А ми ту "стратегічну", вже "споловинили"... А частина вже "сере гайками", від старості...
07.08.2025 10:12 Ответить
07.08.2025 10:12 Ответить
А навіщо його, взагалі, пхать" у "фуру", і везти через кілька кордонів? Якщо можна його завантажить у морський контейнер, поставить на контейнеровоз, і спокійно відправить через нейтральні води, на Балтику... Тут питання в іншому: "Де базуватиметься той дрон? Для цього потрібен або спеціально пристосований корабель, або прибережна база... Хто з країн Балтії згодиться на надання своєї території? Адже тоді ця територія буде законною ціллю для кацапні... І друге (саме головне) - удар по танкерах, на Балтиці, це загроза екологічного забруднення прибережних районів та загроза рибальству... Хто на подібне погодиться?
07.08.2025 09:08 Ответить
07.08.2025 09:08 Ответить
путлєр водить Трампа за ніс і давить на Україну - Зеля скаже шо він не лох і все повернеться на круги своя - Трамп почне давити на Україну
07.08.2025 08:11 Ответить
07.08.2025 08:11 Ответить
не треба робити з нього наївного, скоріш путлєр водить його за щось інше і доволі міцно....
07.08.2025 10:12 Ответить
07.08.2025 10:12 Ответить
07.08.2025 07:30 Ответить
та тут і не могло бути ніяких сподівань. Чуб буде наполягати на припиненні війни лише на своїх умовах. Україна має в чомусь піти на поступку. так само і кацапня має піти теж на поступку. і мир через силу - це не через силу до однієї із сторін війни, а через силу до обох. це було очевидно ще з самого початку передвиборчих заяв Чуба. от тільки тутешні трампісти плекали якісь рожеві ілюзії про те, що от зараз прийде Трамп, відкриє Україні ленд-ліз, завалить її зброєю і вона пожене кацапів до кордонів 91-го року чи взагалі на кремль піде..
07.08.2025 07:40 Ответить
07.08.2025 07:40 Ответить
Тут є тільки однобічні поступки зі сторони України. Щось не видно, які поступки зі сторони росії.
07.08.2025 08:24 Ответить
07.08.2025 08:24 Ответить
ще взагалі нічого поки не видно.
07.08.2025 08:43 Ответить
07.08.2025 08:43 Ответить
тобі ж верещучка сказала готуватися до довгої війни. при чому тут трамп?
07.08.2025 08:09 Ответить
07.08.2025 08:09 Ответить
Це і була мрія Зеленського-виконати Оманські домовленності !
07.08.2025 09:18 Ответить
07.08.2025 09:18 Ответить
НІ ПРО ЩО....
от зустрінуться

ЗЕ - зупини вова війну люди вмирають
Путін - так здай 5 областей, російська державна і тд
ЗЕ - я не можу бо на майдані мені жопку на 300 частин порвуть
Путін - ну це твої проблеми
Трамп - гайс давайте жити мирно

Всі розходяться. ВСЕ. Уже і імбіцил би зрозумів що ціль рузкіх знищення нас, нашої мови, культури і держави
07.08.2025 07:34 Ответить
07.08.2025 07:34 Ответить
ну виходить що ти ще не зрозумів. ти ж не мобілізувався, навіть курси такмеда не пройшов. чекаєш дива?
07.08.2025 07:45 Ответить
07.08.2025 07:45 Ответить
У ху#ла на тампакса компромат.....
Думайте....😡😡😡
07.08.2025 07:34 Ответить
07.08.2025 07:34 Ответить
Блазень-пісюніст, патлатий довбой@б, ботоксний шизофренік на ходулях....Ото зустічанти-переговорщики.
07.08.2025 07:46 Ответить
07.08.2025 07:46 Ответить
або протягом наступних двох тижнів

Класика...
07.08.2025 07:53 Ответить
07.08.2025 07:53 Ответить
Будуть ділити Україну. Торгувати нашим майбутнім.
Всі троє абсолютно чужі Україні, вони її не знають, не долюблюють або ненавидять
07.08.2025 07:55 Ответить
07.08.2025 07:55 Ответить
зеля готовий віддати кусень України путіну.
07.08.2025 08:00 Ответить
07.08.2025 08:00 Ответить
зеля це всього лиш одна недолюдина, якщо народ буде проти то як він зможе щось віддати? конкретно ти здасишся?
07.08.2025 08:11 Ответить
07.08.2025 08:11 Ответить
так я ненавчений, і взагалі після тебе піду.
07.08.2025 08:19 Ответить
07.08.2025 08:19 Ответить
Можливо сплутав тебе з обісцянтами, які непридатні, недіяздатні, заброньовані тощо, але іншим активно розповідають про ухилянтів.
07.08.2025 08:39 Ответить
07.08.2025 08:39 Ответить
нікого нікуди не посилаю. просто поцікавився у людини чи вона здасться по наказу зелі, чи ні.
07.08.2025 08:42 Ответить
07.08.2025 08:42 Ответить
Не забувайте про це ублюдочне населення даунбасу. Вони зараз пишуть раболіпні звернення до путіна "дайте водички", ватні тьотки кажуть "готовы потерпеть, но только бы без Украины". Причому до 2022 року донецьк був з водою, Україна забезпечувала окуповані території водою і вони нічого за це платили. Це доречі до того, що "8 лет бомбили донбасс".
07.08.2025 08:36 Ответить
07.08.2025 08:36 Ответить
Два недоумки будуть легалізовувати воєного злочинця світового терориста,а як же санкції 8- го серпня, чи це повна фігня . Можливо що б Черчиль вів переговори з Гітлером ?
07.08.2025 08:04 Ответить
07.08.2025 08:04 Ответить
Це нелегка робота !
07.08.2025 09:15 Ответить
07.08.2025 09:15 Ответить
Треба сподіватися на краще,але готуватися до гіршого....Все можливо...Сили та мужності нашим захисникам!
07.08.2025 08:16 Ответить
07.08.2025 08:16 Ответить
От вам і страшні санкції. Тампон готується продати Україну ще й обставити це як велике досягнення
07.08.2025 08:23 Ответить
07.08.2025 08:23 Ответить
Він тільки виконує забаганки Зеленського та Путлера.
07.08.2025 09:14 Ответить
07.08.2025 09:14 Ответить
В цьому Білому дурдомі нічого не змінилось
07.08.2025 08:38 Ответить
07.08.2025 08:38 Ответить
Трамп зустрінеться з військовим злочинцем, буде тиснути йому руку, тим самим відбілює його. Цей тупий рудий дебіл навіть не розуміє, що це те саме якби Рузвельт і Черчиль тиснули руку гітлеру.
07.08.2025 08:40 Ответить
07.08.2025 08:40 Ответить
У Трампа "підгоряє"? "Обісрався" сам - та ще й Путін компроматом погрожує...
07.08.2025 08:54 Ответить
07.08.2025 08:54 Ответить
Про спливаючий завтра ультиматум путіну трамп вже забув? Покидьок путін робить з дурником трампом і його шизофренічною командою все, що забажає! Сумно...
07.08.2025 08:55 Ответить
07.08.2025 08:55 Ответить
Треба не тільки швидко але і потужно ! Зеленський може його навчити !
07.08.2025 09:01 Ответить
07.08.2025 09:01 Ответить
07.08.2025 09:30 Ответить
07.08.2025 09:30 Ответить
... і Трамп і ***** на зустрічі просто заженуть нашого дурника у куток!! Зажене його туди *****..а Трамп просто буде спостерігати..як буде пручатися наш найвеличнійший. Ця зустріч нічого доброго для України не принесе.... враховуючі те...що наш блазень відверто не здатний вести перемовини апріорі. Позиція Трампа очевидна. Я дивлюся на Вас двох..і зроблю висновок... хто розумнійший !! Тому і викинули європейців з переговорного процесу...бо вони не дали б нашому дурню щось витворити.
07.08.2025 09:47 Ответить
07.08.2025 09:47 Ответить
Які зустрічі з виродком плєшивим.Терориста світу цього до гільйотини.
07.08.2025 09:52 Ответить
07.08.2025 09:52 Ответить
 
 