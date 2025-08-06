Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе, - NYT

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет издание NYT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп обнародовал свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду, сообщили два источника издания.

Во встречах будут участвовать только лидеры США, Украины и России, а представители Европы не будут присутствовать.

"Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль во встречах с целью прекращения войны между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, кажется, согласились с тем, что сказал Трамп, сообщил один из знакомых с разговором", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае

В то же время, как пишет издание, неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом, описанным Трампом.

Но Зеленский участвовал в телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами и впоследствии заявил, что имел "разговор с президентом Трампом" и что его позиция и позиция европейских лидеров заключается в том, что "война должна закончиться".

В разговоре также участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, добавляет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп