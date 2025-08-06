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Новости Встреча Трампа и Путина Встреча Трампа, Зеленского и путина
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Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе, - NYT

Трамп и Путин могут встретиться на следующей неделе,

Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет издание NYT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Трамп обнародовал свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду, сообщили два источника издания.

Во встречах будут участвовать только лидеры США, Украины и России, а представители Европы не будут присутствовать.

"Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль во встречах с целью прекращения войны между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, кажется, согласились с тем, что сказал Трамп, сообщил один из знакомых с разговором", - говорится в статье.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп допустил возможность встречи с Путиным в Китае

В то же время, как пишет издание, неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом, описанным Трампом.

Но Зеленский участвовал в телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами и впоследствии заявил, что имел "разговор с президентом Трампом" и что его позиция и позиция европейских лидеров заключается в том, что "война должна закончиться".

В разговоре также участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, добавляет NYT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132)


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Топ комментарии
+16
Рудий дурень мріє призупинити війну за рахунок України....все на це вказує...
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06.08.2025 22:21 Ответить
+12
Невже Зеленський піде на капітуляцію перед пітьмою "в ім'я миру" та на догоду Тромбу і *****?
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06.08.2025 22:17 Ответить
+9
Я не зрозумів! А як же заява до 8 серпня?
Знов зміна концепції?
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06.08.2025 22:20 Ответить
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А путлєр про цю зустріч знає???
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06.08.2025 22:16 Ответить
😅🤣😅🤣😅🤣😅🤣😅
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06.08.2025 22:26 Ответить
Невже Зеленський піде на капітуляцію перед пітьмою "в ім'я миру" та на догоду Тромбу і *****?
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06.08.2025 22:17 Ответить
Він про це мріє! От лише пуцин навряд чи захоче у нинішніх умовах.
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06.08.2025 22:29 Ответить
захоче. чому б і ні? ху йло вже саме усвідомлює, що якщо ще так повоює півроку-рік, то точно раші буде піста, гроші то закінчуються. а так є надія, шо санкції ще навіть зняти можуть. хоча би частину принаймні. або ящо не знімуть, то тоді на війну не потрібно буде бабло витрачати. і вже не своє, а віджате у свого насілєнія, бізнесу чи взагалі взяте у позику в Китаю під кабальні умови і відсотки. тому цілком логічно, що може ху йло погодитись на заморозку. для нього головне, щоб заблокувати Україні рух до НАТО. і Крим залишити за собою. ясно шо то не відповідає цілям "сво". але це краще, ніж замість досягнення тих цілей "сво" можна отримати взагалі крах і навіть розпад федерації. а якщо зетніки будуть бикувати, то їх чекає або кутузка, як гіркінса, або взагалі новічок.
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06.08.2025 23:05 Ответить
Логично но это ХУПУ непойдёт!крах всему поРашскому!сколько сдохло!!!!ни за что!!!позор будет ИСТОРИЧНЫЙ!!!ДЛЯ поРаши и темболее для ПУТИНАХУ
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06.08.2025 23:12 Ответить
цікаво, а хто тоді Чубчика висуне на Нобелівську? Зеля? чи ху йло?
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06.08.2025 22:19 Ответить
То чого ви вірите що будуть санкції 8го??
Йому ж невдобно буде з кураторами сперечатися
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06.08.2025 22:20 Ответить
Чергова сенсація - "це ж було вже". От раніше були інтриги - тауруси, НАТО, гарантії безпеки, миротворці, коаліція охочих, контингенти там всякі, закрите небо. А тепер таке вже, нічого нового в сценарії.
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06.08.2025 22:20 Ответить
Я не зрозумів! А як же заява до 8 серпня?
Знов зміна концепції?
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06.08.2025 22:20 Ответить
Это всё игра!на протягивания времени!
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06.08.2025 22:28 Ответить
Рыжий идиот скажет, как всегда "А разве я говорил что-то про 8 августа ? "
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06.08.2025 23:03 Ответить
Рудий дурень мріє призупинити війну за рахунок України....все на це вказує...
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06.08.2025 22:21 Ответить
Рижому полудурку насрати і на Україну і на Європу і даже на сша. Рижий обмудок вже мріє як воно отримує нобелівську премію миру і одягає корону. Що ж воно гірше Обами чи що. А далі хоть весь світ хай згорить
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06.08.2025 23:11 Ответить
Ніяких санкцій не буде. Тільки пшик.
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06.08.2025 22:21 Ответить
If this is true, this is the homestretch to a ceasefire. If such meeting takes place, they will sign it.
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06.08.2025 22:23 Ответить
Європа самоусунулась. Ми залишились наодинці з двома ворогами. Трампу вдалося розколоти і залякати Європу.
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06.08.2025 22:26 Ответить
Зеленському Макрон і Стармер посовітували лягли під Трампа і після цього Европа також лягла. Тепер Трамп привів Україну за руку до мсковії - для капітуляції. ВИКОНАВ ЗАМОВЛЕННЯ *****. Многоходовочка
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06.08.2025 22:50 Ответить
Це Зеля не бажає мати Європу як посередника. Йому краще США, тоді він підпише капітуляцію згідно з Оманськими домовленностями
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06.08.2025 22:59 Ответить
Ниякой зустричи не буде, вин же балабол, чи ни?
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06.08.2025 22:26 Ответить
кизда мети🤣🤣це не Трамп сказав а джерело
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06.08.2025 22:33 Ответить
Особливої довіри до ЗМІ не має... Вони вже писали, що на днях Ердоган приїде. Почекаємо офіційно інформації.
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06.08.2025 22:34 Ответить
Три 🤡🤠💀 клована ,три фсбешника трамп ,ху* ло та зеленський ,не можуть домовитися ,як українцям втюхать капітуляцію , як завжди в останню хвилину , зеленський зас*ить ...
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06.08.2025 22:36 Ответить
в смысле втюхивать? украинцы и так понимают какие условия
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06.08.2025 22:44 Ответить
Трамп зараз дізнається про рейтинг Зе у Америці і подохне від заздрощів, а перед смертю дозволить ***** стерти нас з мапи разом із своїм конкурентом.
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06.08.2025 22:46 Ответить
Останні дні головного зрадника України - зеленого підара.
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06.08.2025 22:46 Ответить
мене не хвилює Зеленський - мене хвилює капітуляція яку навязує Трамп Україні. вТрамп повністю легалізує свого друзяку *****- звстріччею
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06.08.2025 22:52 Ответить
Значить це всіх влаштовує, бо обурення серед народу капітуляцією не має
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06.08.2025 22:58 Ответить
он потом свалит, куда только. в принципе ему Пу. пообещал принять, если попросит. рядом с Яныком
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06.08.2025 22:55 Ответить
Идиот.
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06.08.2025 22:53 Ответить
Давно не сидели на краешке стула, мистер президент ?
Переводчика взять не забудьте ,мистер президент !!!
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06.08.2025 22:54 Ответить
оце такі страшні сцик нціі
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06.08.2025 23:01 Ответить
Пздц. Віткоф лизав сраку ***** тепер Тампон вирішив вже сам без посередників вилизати
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06.08.2025 23:02 Ответить
Ще й **** хоче без Європи провести договорнячок щоб бува Зеленського не відмовили від чергових стамбульських капітуляцій
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06.08.2025 23:06 Ответить
А Єрмак брав участь?? Бо якщо не брав, то нічого не вийде з той зустрічі....не надасть сценарій...або перепише репліки...короче зірве спектакль
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06.08.2025 23:09 Ответить
Черговий фейк від якись чиновників!
Все буде Україна!
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06.08.2025 23:09 Ответить
«Итак, что произошло. Сегодня в Москве Владимир Путин сказал Стиву Уиткоффу, что он в какой-то момент хотел бы встретиться с Трампом. Уиткофф передал это сообщение Трампу, который открыт к этому, возможно даже уже на следующей неделе, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине.

Трамп рассказал об этом Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Мы не знаем, где это могло бы произойти: в Белом доме, в нейтральной стране, по типу Катара или Швейцарии, где обычно проходят такие встречи.

И у меня есть заявление от пресс-секретаря Кэролайн Левитт:

"Как ранее президент Трамп написал в Truth Social, был достигнут большой прогресс на встрече Путина и Уиткоффа. Россияне выразили своё желание встретиться с Трампом, и президент открыт ко встрече с обоими президентами".

То есть акцент на том, что именно россияне сделали такой запрос, а Трамп, очевидно, открыт к этому. Это мог бы быть глобальный саммит между Путиным, Трампом и Зеленским уже на следующей неделе.

Но точно так же есть возможность, что он будет отложен.

Но точно так же есть возможность, что этого никогда не произойдёт», - корреспондент Fox News Питер Дуси.

__
Ну... здесь ещё такой момент, что может быть испорченный телефон между Путиным - Уиткоффом - Трампом. Путин предложил встретиться "в какой-то момент", а Трамп подумал, что он хочет уже сейчас. Ну и ключевое: Трамп готов, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине. Путин точно не намерен оканчивать войну.
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06.08.2025 23:13 Ответить
 
 