Трамп планирует встретиться с Путиным уже на следующей неделе, - NYT
Президент США Дональд Трамп намерен лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным уже на следующей неделе, а вскоре после этого - провести трехстороннюю встречу с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом пишет издание NYT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Трамп обнародовал свои планы во время телефонного разговора с европейскими лидерами в среду, сообщили два источника издания.
Во встречах будут участвовать только лидеры США, Украины и России, а представители Европы не будут присутствовать.
"Европейские лидеры, которые пытались играть координирующую роль во встречах с целью прекращения войны между Россией и Украиной, одновременно поддерживая своего европейского соседа, кажется, согласились с тем, что сказал Трамп, сообщил один из знакомых с разговором", - говорится в статье.
В то же время, как пишет издание, неизвестно, согласились ли Путин и Зеленский с планом, описанным Трампом.
Но Зеленский участвовал в телефонном разговоре Трампа с европейскими лидерами и впоследствии заявил, что имел "разговор с президентом Трампом" и что его позиция и позиция европейских лидеров заключается в том, что "война должна закончиться".
В разговоре также участвовали премьер Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стив Уиткофф, добавляет NYT.
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Йому ж невдобно буде з кураторами сперечатися
Знов зміна концепції?
Переводчика взять не забудьте ,мистер президент !!!
Все буде Україна!
Трамп рассказал об этом Владимиру Зеленскому и европейским лидерам. Мы не знаем, где это могло бы произойти: в Белом доме, в нейтральной стране, по типу Катара или Швейцарии, где обычно проходят такие встречи.
И у меня есть заявление от пресс-секретаря Кэролайн Левитт:
"Как ранее президент Трамп написал в Truth Social, был достигнут большой прогресс на встрече Путина и Уиткоффа. Россияне выразили своё желание встретиться с Трампом, и президент открыт ко встрече с обоими президентами".
То есть акцент на том, что именно россияне сделали такой запрос, а Трамп, очевидно, открыт к этому. Это мог бы быть глобальный саммит между Путиным, Трампом и Зеленским уже на следующей неделе.
Но точно так же есть возможность, что он будет отложен.
Но точно так же есть возможность, что этого никогда не произойдёт», - корреспондент Fox News Питер Дуси.
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Ну... здесь ещё такой момент, что может быть испорченный телефон между Путиным - Уиткоффом - Трампом. Путин предложил встретиться "в какой-то момент", а Трамп подумал, что он хочет уже сейчас. Ну и ключевое: Трамп готов, если результатом этой встречи будет окончание войны в Украине. Путин точно не намерен оканчивать войну.