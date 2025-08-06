РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13873 посетителя онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Встреча Виткоффа с Путиным Заявления Трампа
5 807 35

Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

Президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников.

Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - подчеркнул Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Трамп поговорили по телефону: разговор длился час (обновлено)

Трамп о визите Виткоффа в РФ: Война в Украине должна закончиться

Автор: 

путин владимир (31797) Трамп Дональд (6132) Стив Уиткофф (113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
Після таких "продуктивних" розмов, зазвичай в ночі летять ракети...
показать весь комментарий
06.08.2025 20:15 Ответить
+13
Пуйло теж прагне, щоб війна в Україні закінчилась. Правда його варіант для нас неприйнятний.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:12 Ответить
+9
Навішали Трумпу лапші тепер зноа почнутся 2-3 тижні
показать весь комментарий
06.08.2025 20:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не того клоуна назвали Буратіной.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:12 Ответить
А я вдень рижого п.дора Донні назвав. А він знов нагадив.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:20 Ответить
Що??? Знову тижнями ???
показать весь комментарий
06.08.2025 20:12 Ответить
Пуйло теж прагне, щоб війна в Україні закінчилась. Правда його варіант для нас неприйнятний.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:12 Ответить
а зе прагне, щоб війна в Україні закінчилась?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:16 Ответить
від нього вже нічого не залежить зараз.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:20 Ответить
Я не питав, залежить щось чи ні
показать весь комментарий
06.08.2025 20:41 Ответить
та тут і питати не потрібно, все так очевидно. закінчитись війна по бажанню Зелі може тільки виключно на умовах повної капітуляції України. тому запитання твоє про прагнення виглядає дуже тупо і провокативно. доходчиво?
показать весь комментарий
06.08.2025 21:13 Ответить
Трешак
показать весь комментарий
06.08.2025 20:12 Ответить
Війна має закінчитись! - і кішка не ходи - так покажи силу! - одна потужна риторика
показать весь комментарий
06.08.2025 20:13 Ответить
жесть, тобто санкції в п"ятницю тому що "бесіда продуктивна".. а якщо б була "не продуктивна", то нічого б не ввів?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:14 Ответить
Навішали Трумпу лапші тепер зноа почнутся 2-3 тижні
показать весь комментарий
06.08.2025 20:14 Ответить
Думаю він й сам це знає, але тепер є привід не вводити санкції. Тобто, обидвох цих мудаків влаштовує цей маскарад.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:28 Ответить
Після таких "продуктивних" розмов, зазвичай в ночі летять ракети...
показать весь комментарий
06.08.2025 20:15 Ответить
Тріпло,***...
показать весь комментарий
06.08.2025 20:16 Ответить
Проблема України в тому, що Трамп і його адміністрація під мирною угодою (сіреч: завершенням війни) мають на увазі лише припинення взаємних обстрілів, і не більше того. В цій парадигмі не йдеться про припинення подальшого захоплення касапами території України будь-яким способом! Про припинення воєних дій не йдеться! Касапи знайдуть способи подальшого захоплення міст і сіл Запорізької, Херсонської і Донецької області (наприклад - посилати озброєне стрілецьке м'ясо на флаговтики) - і будуть волати, що Україна порушуватиме мирну угоду Трампа, коли ЗСУ буде знищувати смертників.
Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:16 Ответить
Наверно еще одну пафосную картину в подарок привезли. Продуктивно, да.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:19 Ответить
Вітьков майстер полірувати Путіну очко. Прогрес - це більш сяючий зад Путіна. Трамп ЗАВЖДИ каже про чудові переговори та угоди, подивимся, що він придумає для свого брата - акробата, педофіла та рюріка Путіна.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:22 Ответить
Трамп выслушал Путин хотелки и понял, что Владимир хочет мира. Теперь будет душить Зелю на уступки. Никаких санкций не будет.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:26 Ответить
There are three dilemmas that rattle each modern politician's skull: how to claim credit for success, how not to end up owning a failure, and how to know early on what will become a success, and what will fail. Oftentimes, it's best to err on the side of caution. That's why Trump, as impulsive as he is, appears in no rush to take decisive action that would make him look like he now owns the outcome of this war.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:26 Ответить
зачного прогресу? такого????????

06.‎08.‎2025

Зустріч представника президента США Стіва Віткоффа (Steven Charles Witkoff) на переговорах з якоюсь недолугою копією "Путіна" тривали майже три години. Після першої години до них долучився помічник президента РФ Микола Патрушев. Позиція озвучена представниками РФ - зупинка бойових дій на лінії теперішнього протистояння, визнання російськими захоплені регіони в яких проведені референдуми щодо приєднання до РФ, заборона вступу України в НАТО, зняття санкцій, відновлення транзиту газу через територію України і внесення Верховною Радою України змін до Конституції, щодо нового територіального устрою.

та це не прогрес - це тупо поводили тобі, Чубе, черговий раз по єпалу.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:27 Ответить
Ні-ні-ні! Тепер все по-іншому! Всі попередні розмови були просто чудові! А ця - ПРОДУКТИВНА!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:29 Ответить
Має, але на яких умовах?
показать весь комментарий
06.08.2025 20:33 Ответить
ни хрена не решили и не дали совместной прессконференции
показать весь комментарий
06.08.2025 20:33 Ответить
Эта клоунада не скоро закончится.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:37 Ответить
КЛОУН. ПРОСТО КЛОУН. Короче знову навішали лапши їм і вони такі "уря я победун"
показать весь комментарий
06.08.2025 20:44 Ответить
Прогресу було досягнуто. А щоб закріпити той прогрес восьмого серпня санкції.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:44 Ответить
Ці "продуктивні" зустрічі закінчуються певною субстанцією.
показать весь комментарий
06.08.2025 20:48 Ответить
Коли лікар каже хворому що скоро все закінчиться то це не означає що пацієнт виздоровіє і піде додому на своїх двох
показать весь комментарий
06.08.2025 20:50 Ответить
..якщо США будуть вводити санкції проти расії 8 серпня. як ось вони сказали, то мабуть перемовини пройшли не так і продуктивно!
показать весь комментарий
06.08.2025 20:58 Ответить
У команди трампона, як би там не склалося на перемовинах, завжди у резюме буде все чудово та продуктивно; тобто, гарна міна при поганій грі. Вже перевірено.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:07 Ответить
"Краснов", ти вже смішний навіть дітям у дитсадку!
показать весь комментарий
06.08.2025 21:01 Ответить
Дожить бы до утра после ваших встреч продуктивных.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:10 Ответить
А тепер почекаємо до півночі.
показать весь комментарий
06.08.2025 21:13 Ответить
ТрамПон лапшу итал снеми с ушей
показать весь комментарий
06.08.2025 21:15 Ответить
 
 