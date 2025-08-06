Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп

Президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.

"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников.

Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - подчеркнул Трамп.

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