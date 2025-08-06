Уиткофф провел "очень продуктивную" встречу с Путиным. Война в Украине должна закончиться, - Трамп
Президент США Дональд Трампа назвал "очень продуктивной" встречу своего спецпосланника Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным в России 6 августа, на которой обсуждалось завершение войны РФ против Украины.
Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, информирует Цензор.НЕТ.
"Мой специальный посланник Стив Уиткофф только что провел очень продуктивную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Был достигнут значительный прогресс! После этого я проинформировал некоторых наших европейских союзников.
Все согласны, что эта война должна закончиться, и мы будем работать над этим в ближайшие дни и недели", - подчеркнул Трамп.
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+17 Виталий #548501
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+13 CrossFirenko
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+9 andriy niki1
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Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
06.08.2025
Зустріч представника президента США Стіва Віткоффа (Steven Charles Witkoff) на переговорах з якоюсь недолугою копією "Путіна" тривали майже три години. Після першої години до них долучився помічник президента РФ Микола Патрушев. Позиція озвучена представниками РФ - зупинка бойових дій на лінії теперішнього протистояння, визнання російськими захоплені регіони в яких проведені референдуми щодо приєднання до РФ, заборона вступу України в НАТО, зняття санкцій, відновлення транзиту газу через територію України і внесення Верховною Радою України змін до Конституції, щодо нового територіального устрою.
та це не прогрес - це тупо поводили тобі, Чубе, черговий раз по єпалу.