Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників.

Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижнями", - наголосив Трамп.

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