Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп
Президент США Дональд Трамп назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників.
Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижнями", - наголосив Трамп.
Топ коментарі
+19 Виталий #548501
показати весь коментар06.08.2025 20:15 Відповісти Посилання
+14 CrossFirenko
показати весь коментар06.08.2025 20:12 Відповісти Посилання
+10 andriy niki1
показати весь коментар06.08.2025 20:14 Відповісти Посилання
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Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
06.08.2025
Зустріч представника президента США Стіва Віткоффа (Steven Charles Witkoff) на переговорах з якоюсь недолугою копією "Путіна" тривали майже три години. Після першої години до них долучився помічник президента РФ Микола Патрушев. Позиція озвучена представниками РФ - зупинка бойових дій на лінії теперішнього протистояння, визнання російськими захоплені регіони в яких проведені референдуми щодо приєднання до РФ, заборона вступу України в НАТО, зняття санкцій, відновлення транзиту газу через територію України і внесення Верховною Радою України змін до Конституції, щодо нового територіального устрою.
та це не прогрес - це тупо поводили тобі, Чубе, черговий раз по єпалу.
Один Порошенко хоче наживатись "на краві"
- путін розвів віткофа як лоха.
- лох віткоф побіг дзвонити трампу, що росія "дуже хоче миру". І готові на <будь-яка х-ня яка ніяк не наближає до миру>
- трамп обдумує, де в Білому Домі повісити майбутню дошку про Нобелівку трампу-миротворцю
p.s. А якщо серйозно, скріньте: максимум на що піде пуйло - часткова повітряна зупинка вогню. Україна не битиме по нпз, а параша не битиме по газотранспортній інфраструктурі. Думаю це максимум