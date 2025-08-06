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Новини Трамп про війну в Україні Зустріч Віткоффа з Путіним Заяви Трампа
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Віткофф провів "дуже продуктивну" зустріч з Путіним. Війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп назвав "дуже продуктивною" зустріч свого спецпосланця Стіва Віткоффа з російським диктатором Володимиром Путіним у Росії 6 серпня, на якій обговорювалося завершення війни РФ проти України.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

"Мій спеціальний посланник Стів Віткофф щойно провів дуже продуктивну зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Було досягнуто значного прогресу! Після цього я проінформував деяких наших європейських союзників.

Усі згодні, що ця війна має закінчитися, і ми будемо працювати над цим найближчими днями та тижнями", - наголосив Трамп.

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Трамп про візит Віткоффа в РФ: Війна в Україні має завершитися

Автор: 

путін володимир (24389) Трамп Дональд (6635) Віткофф Стів (118)


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Топ коментарі
+19
Після таких "продуктивних" розмов, зазвичай в ночі летять ракети...
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06.08.2025 20:15 Відповісти
+14
Пуйло теж прагне, щоб війна в Україні закінчилась. Правда його варіант для нас неприйнятний.
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06.08.2025 20:12 Відповісти
+10
Навішали Трумпу лапші тепер зноа почнутся 2-3 тижні
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06.08.2025 20:14 Відповісти
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Не того клоуна назвали Буратіной.
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06.08.2025 20:12 Відповісти
А я вдень рижого п.дора Донні назвав. А він знов нагадив.
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06.08.2025 20:20 Відповісти
Що??? Знову тижнями ???
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06.08.2025 20:12 Відповісти
Пуйло теж прагне, щоб війна в Україні закінчилась. Правда його варіант для нас неприйнятний.
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06.08.2025 20:12 Відповісти
а зе прагне, щоб війна в Україні закінчилась?
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06.08.2025 20:16 Відповісти
від нього вже нічого не залежить зараз.
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06.08.2025 20:20 Відповісти
Я не питав, залежить щось чи ні
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06.08.2025 20:41 Відповісти
та тут і питати не потрібно, все так очевидно. закінчитись війна по бажанню Зелі може тільки виключно на умовах повної капітуляції України. тому запитання твоє про прагнення виглядає дуже тупо і провокативно. доходчиво?
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06.08.2025 21:13 Відповісти
Все те, що залежало від його посади і його надкерівників - те й залежить. Війна, здача України і рівень твого життя. Робіть здраві висновки, панове.
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06.08.2025 21:38 Відповісти
Трешак
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06.08.2025 20:12 Відповісти
Війна має закінчитись! - і кішка не ходи - так покажи силу! - одна потужна риторика
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06.08.2025 20:13 Відповісти
жесть, тобто санкції в п"ятницю тому що "бесіда продуктивна".. а якщо б була "не продуктивна", то нічого б не ввів?
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06.08.2025 20:14 Відповісти
Навішали Трумпу лапші тепер зноа почнутся 2-3 тижні
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06.08.2025 20:14 Відповісти
Думаю він й сам це знає, але тепер є привід не вводити санкції. Тобто, обидвох цих мудаків влаштовує цей маскарад.
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06.08.2025 20:28 Відповісти
Після таких "продуктивних" розмов, зазвичай в ночі летять ракети...
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06.08.2025 20:15 Відповісти
Тріпло,***...
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06.08.2025 20:16 Відповісти
Проблема України в тому, що Трамп і його адміністрація під мирною угодою (сіреч: завершенням війни) мають на увазі лише припинення взаємних обстрілів, і не більше того. В цій парадигмі не йдеться про припинення подальшого захоплення касапами території України будь-яким способом! Про припинення воєних дій не йдеться! Касапи знайдуть способи подальшого захоплення міст і сіл Запорізької, Херсонської і Донецької області (наприклад - посилати озброєне стрілецьке м'ясо на флаговтики) - і будуть волати, що Україна порушуватиме мирну угоду Трампа, коли ЗСУ буде знищувати смертників.
Ще раз: в Трампа (ТА Й І У ДЕЯКИХ ІНШИХ, ХОЧ НЕ ВСІХ, НАШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ) розуміють мирну угоду - не інакше ТІЛЬКИ ЩОБ НЕ СТРІЛЯЛИ. А що має статись після припинення вогню - їх не цікавить.
Вони лише говорять про справедливий мир - але не кажуть про його фундаментальні підвалини. Вважають, що далі мусять йти т.зв. "дипломатичні переговори" між посадовцями ворогів; але про що - не кажуть! Там нема ні слова розуміння того, що касапи мають, повинні залишити всі окуповані території в межах міжнародно визнаних кордонів України! І не говорять про це!
А це означає не що інше, що такі "миротворці" збираються законсервувати окуповані території за касапами і з часом змусити Україні відмовитись від них. І навіть відмовитись від неокупованих територій Запорізької, Херсонської і Донецької областей!
Ось що нам пропонують такі миротворці!
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06.08.2025 20:16 Відповісти
Наверно еще одну пафосную картину в подарок привезли. Продуктивно, да.
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06.08.2025 20:19 Відповісти
Вітьков майстер полірувати Путіну очко. Прогрес - це більш сяючий зад Путіна. Трамп ЗАВЖДИ каже про чудові переговори та угоди, подивимся, що він придумає для свого брата - акробата, педофіла та рюріка Путіна.
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06.08.2025 20:22 Відповісти
Трамп выслушал Путин хотелки и понял, что Владимир хочет мира. Теперь будет душить Зелю на уступки. Никаких санкций не будет.
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06.08.2025 20:26 Відповісти
There are three dilemmas that rattle each modern politician's skull: how to claim credit for success, how not to end up owning a failure, and how to know early on what will become a success, and what will fail. Oftentimes, it's best to err on the side of caution. That's why Trump, as impulsive as he is, appears in no rush to take decisive action that would make him look like he now owns the outcome of this war.
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06.08.2025 20:26 Відповісти
зачного прогресу? такого????????

06.‎08.‎2025

Зустріч представника президента США Стіва Віткоффа (Steven Charles Witkoff) на переговорах з якоюсь недолугою копією "Путіна" тривали майже три години. Після першої години до них долучився помічник президента РФ Микола Патрушев. Позиція озвучена представниками РФ - зупинка бойових дій на лінії теперішнього протистояння, визнання російськими захоплені регіони в яких проведені референдуми щодо приєднання до РФ, заборона вступу України в НАТО, зняття санкцій, відновлення транзиту газу через територію України і внесення Верховною Радою України змін до Конституції, щодо нового територіального устрою.

та це не прогрес - це тупо поводили тобі, Чубе, черговий раз по єпалу.
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06.08.2025 20:27 Відповісти
Ні-ні-ні! Тепер все по-іншому! Всі попередні розмови були просто чудові! А ця - ПРОДУКТИВНА!
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06.08.2025 20:29 Відповісти
Має, але на яких умовах?
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06.08.2025 20:33 Відповісти
ни хрена не решили и не дали совместной прессконференции
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06.08.2025 20:33 Відповісти
Эта клоунада не скоро закончится.
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06.08.2025 20:37 Відповісти
КЛОУН. ПРОСТО КЛОУН. Короче знову навішали лапши їм і вони такі "уря я победун"
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06.08.2025 20:44 Відповісти
Прогресу було досягнуто. А щоб закріпити той прогрес восьмого серпня санкції.
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06.08.2025 20:44 Відповісти
Ці "продуктивні" зустрічі закінчуються певною субстанцією.
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06.08.2025 20:48 Відповісти
Коли лікар каже хворому що скоро все закінчиться то це не означає що пацієнт виздоровіє і піде додому на своїх двох
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06.08.2025 20:50 Відповісти
..якщо США будуть вводити санкції проти расії 8 серпня. як ось вони сказали, то мабуть перемовини пройшли не так і продуктивно!
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06.08.2025 20:58 Відповісти
У команди трампона, як би там не склалося на перемовинах, завжди у резюме буде все чудово та продуктивно; тобто, гарна міна при поганій грі. Вже перевірено.
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06.08.2025 21:07 Відповісти
"Краснов", ти вже смішний навіть дітям у дитсадку!
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06.08.2025 21:01 Відповісти
Дожить бы до утра после ваших встреч продуктивных.
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06.08.2025 21:10 Відповісти
А тепер почекаємо до півночі.
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06.08.2025 21:13 Відповісти
ТрамПон лапшу итал снеми с ушей
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06.08.2025 21:15 Відповісти
Всі-всі хочуть "міра". І Зє, і Трумп, і навіть Пу, не кажучи вже про Сі.
Один Порошенко хоче наживатись "на краві"
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06.08.2025 21:34 Відповісти
перекладаю з довпойопської :

- путін розвів віткофа як лоха.

- лох віткоф побіг дзвонити трампу, що росія "дуже хоче миру". І готові на <будь-яка х-ня яка ніяк не наближає до миру>

- трамп обдумує, де в Білому Домі повісити майбутню дошку про Нобелівку трампу-миротворцю

p.s. А якщо серйозно, скріньте: максимум на що піде пуйло - часткова повітряна зупинка вогню. Україна не битиме по нпз, а параша не битиме по газотранспортній інфраструктурі. Думаю це максимум
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06.08.2025 21:45 Відповісти
Якщо хайло не припине вогонь то введе санкции, Трамп це казав и вин це зробить. Але у защеканцив кацапа з банковой рве дупу, бо Трамп це таки зробить. Деж ви будете харчуватися тцкуни з окопу пид банковой? 😂
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06.08.2025 22:09 Відповісти
 
 