Зеленський і Трамп поговорили телефоном: розмова тривала годину (оновлено)
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Axios та Суспільне.
"Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", - пише американське медіа.
О 19:55 Reuters повідомило, що Трамп і Зеленський завершили телефонну розмову. Вона тривала годину.
Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Топ коментарі
+15 Green Bill #603485
показати весь коментар06.08.2025 18:53 Відповісти Посилання
+8 Герхард
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+6 Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар06.08.2025 20:07 Відповісти Посилання
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Прибув Мошко з Петрополя
Та й людей дурив,
Що ніби він у столиці
З царем говорив.
- А як же ви говорили? -
Якийсь запитав.
- О, ми славно говорили, -
Мошко відвічав. -
Я казав усе цареві:
«Ура» та «ура!»,
А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»
Скільки років пройшло з дня написання цього вірша (вірш написано в 1859 році), а ніби про сьогоднішних Зеленського і Трампа.
Нехай Додвку хочь відсмоече як дЕрьмаку головне шоб озброєння шло для України.
При тому, що у даному випадку нічого гарного про слона сказати не можна.
Більше ж у ЗЄ нема до чого доїбатися. 😁
Досконалий, як витвір Бога. І за плечима у нього потужні надбання, а не шлях просьорів, поразок та скандалів.
П.С. Випереджуючи питання "А Трамп?" нагадую, що треба пам'ятати у кого пістолет, а хто смокче.
Ну не введе трампон проти московитів та путлєра "пекельні санкції", не введе! У нього є "відмазка": треба лишити "можливість проведення діалогу"! Діалогу з викрадачем дітей (відповідно до рішення МКС), терористом і вбивцею по суті! Була б у Гітлера ЯЗ, то з ним би теж вели "діалог", а не об'єдналися для знищення, ІМХО...
Зате вечірній хриплосик буде суперпотужним, "АДНАЗНАЧНА"!
От тільки цікаво: "вечірній хриплосик" буде ДО чи ПІСЛЯ анонсованої заяви трампона? 🤔