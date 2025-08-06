Зеленський і Трамп поговорили телефоном: розмова тривала годину (оновлено)

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Axios та Суспільне.

"Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", - пише американське медіа.

О 19:55 Reuters повідомило, що Трамп і Зеленський завершили телефонну розмову. Вона тривала годину.

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Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.