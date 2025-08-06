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Новини Розмова Трампа і Зеленського Розмова Зеленського і Трампа
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Зеленський і Трамп поговорили телефоном: розмова тривала годину (оновлено)

Зеленський і Трамп провели розмову 6 серпня

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє журналіст Axios та Суспільне

"Трамп зараз розмовляє телефоном із Зеленським, за інформацією джерела, обізнаного з ситуацією", - пише американське медіа.

О 19:55 Reuters повідомило, що Трамп і Зеленський завершили телефонну розмову. Вона тривала годину.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп проведе розмову із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, - Axios

Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Трамп Дональд (6635)


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Топ коментарі
+15
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06.08.2025 18:53 Відповісти
+8
Тілтки у одного дебіла є потужніша економіка та армія Світу, а у іншого тільки мілітарі-штани та потужні відосики.
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06.08.2025 19:16 Відповісти
+6
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06.08.2025 20:07 Відповісти
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06.08.2025 18:53 Відповісти
Вот ду ю спік *****?
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06.08.2025 19:17 Відповісти
Степан Руданський. Розмова

Прибув Мошко з Петрополя
Та й людей дурив,
Що ніби він у столиці
З царем говорив.
- А як же ви говорили? -
Якийсь запитав.
- О, ми славно говорили, -
Мошко відвічав. -
Я казав усе цареві:
«Ура» та «ура!»,
А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»

Скільки років пройшло з дня написання цього вірша (вірш написано в 1859 році), а ніби про сьогоднішних Зеленського і Трампа.
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06.08.2025 19:55 Відповісти
Тримаємо кулачки. Індію Трамп нахилив на 25%. Хто наступний : кацапстан чи Україна???
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06.08.2025 18:55 Відповісти
Украина имеет 10%
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06.08.2025 19:06 Відповісти
Це умовні відсотки. Ми майже нічого не продаємо США, у порівнянні з іншими країнами.
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06.08.2025 19:08 Відповісти
для кого-то реальные - экспорт в штаты в 24-м 870 млн. баксов.
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06.08.2025 19:23 Відповісти
З 2022 року Штати нам сповна компенсували ці 10% і, сподіваюся, продовжать таки допомогу надалі, хоча б за гроші ЄС.
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06.08.2025 19:32 Відповісти
Они нам должны, как земля колхозу, за ядерку на 100 лярдов по ценам на середину 90-х. Теперь это надо умножить минимум на 2,5.
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06.08.2025 19:42 Відповісти
ядерка була передана кацапам а не американцям, від них і вимагай.
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06.08.2025 19:43 Відповісти
Это все делалось с подачи и по требованию штатов, конкретно саксофониста, кацапы в то время сидели тихо и клянчили курятину и пережевывали дефолт.
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06.08.2025 19:51 Відповісти
Два дебіла то є сила.
Нехай Додвку хочь відсмоече як дЕрьмаку головне шоб озброєння шло для України.
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06.08.2025 18:55 Відповісти
Тілтки у одного дебіла є потужніша економіка та армія Світу, а у іншого тільки мілітарі-штани та потужні відосики.
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06.08.2025 19:16 Відповісти
Битва інтелектуалів
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06.08.2025 19:04 Відповісти
Два кента - *уета и *****
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06.08.2025 19:08 Відповісти
Два дебіла будуть "обмінюватись сигналами"?
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06.08.2025 19:10 Відповісти
Мабуть, розмова про примушення до переговорів про здачу територій та інше.
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06.08.2025 19:11 Відповісти
а ти не встигаєш буквально трохи, щоб звільнити території до кордонів 91 року? скільки тобі треба часу? місяць? два? я з трампом домовлюсь, якщо місяць.
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06.08.2025 20:12 Відповісти
даст указания к исполнению даже не разрешит возражать
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06.08.2025 19:13 Відповісти
Якш путін не піде на поступки Трампу то повинна по Трампу підти на поступки Україна-бо так потібно Трампу. Трамп потім піде після розмови попісяє в унітаз а України відберуть фактично 160 тисяч кв кілометрів і де факто залищать за рф
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06.08.2025 19:14 Відповісти
Слон та моська...

При тому, що у даному випадку нічого гарного про слона сказати не можна.
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06.08.2025 19:20 Відповісти
До краватки ще не доїпався по телефону?
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06.08.2025 19:27 Відповісти
Тада.
Більше ж у ЗЄ нема до чого доїбатися. 😁
Досконалий, як витвір Бога. І за плечима у нього потужні надбання, а не шлях просьорів, поразок та скандалів.

П.С. Випереджуючи питання "А Трамп?" нагадую, що треба пам'ятати у кого пістолет, а хто смокче.
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06.08.2025 20:15 Відповісти
Ничего хорошего не жду - ща рыжая псина выдаст порцию х-ловского бреда которую ему притарабанил витькин в дзёбе.
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06.08.2025 19:34 Відповісти
Щас знову тампон буде крутити віслюку бейці, щоб той здав Україну!!!!
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06.08.2025 19:45 Відповісти
Та Зеленський сам того бажає. Треба виконувати оманськи домовленності.
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06.08.2025 20:06 Відповісти
Трамп робив накачку?
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06.08.2025 20:03 Відповісти
та схоже на те. годину вимушений Чуб був потратити, бо Вова не хотів прогинатися. прогинатися на перемир'я у повітрі та на воді. на воді нічого по суті не рішає це перемир'я, бо Україна і так вже відігнала ті кацапські корита від своїх портів. а от перемир'я у повітрі - це питання. з однієї сторони не будуть гинути українські цивільні громадяни і не буде руйнуватися інфраструктура. та й Чуб буде комфортніше себе почувати, бо журналісти не будуть його шпиняти питаннями про захист українського цивільного населення. а з іншої сторони, кацапи не будуть бачити війни на своїй території і не будуть бачити як вибухають їхні нпз чи арсенали ***********. Так що в цій ситуації найбільш ймовірний варіант, що Чуб пристав на ці секторальні припинення вогню від ху йла і буде прогинати під них нашого Ваву. кацапи тут не тільки санкції відстрочать, але і знімуть обстріли своєї території. хоча Марко Рубіо був проти такого варіанту перемирій від кацапів, проте останнє слово там за Чубом.
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06.08.2025 20:14 Відповісти
Ішаку рижий поставив ультиматум: до осені ішак має щезнути.
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06.08.2025 20:05 Відповісти
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06.08.2025 20:07 Відповісти
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06.08.2025 20:16 Відповісти
так про що домовились? Де інфа?
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06.08.2025 20:07 Відповісти
Домовились нікому не казати про що домовились. 😁
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06.08.2025 20:16 Відповісти
Всё покрыто завесой тумана, но одно можно предположить, если ***** снова разводит Трампа, то видимо это будет последний раз.
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06.08.2025 20:16 Відповісти
Ага... Потім буде "крайній раз", за ним слідом "найостаннійший", далі "критични раз" і далі по схемі.
Ну не введе трампон проти московитів та путлєра "пекельні санкції", не введе! У нього є "відмазка": треба лишити "можливість проведення діалогу"! Діалогу з викрадачем дітей (відповідно до рішення МКС), терористом і вбивцею по суті! Була б у Гітлера ЯЗ, то з ним би теж вели "діалог", а не об'єдналися для знищення, ІМХО...
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06.08.2025 20:27 Відповісти
Найвеличніше знову (як в Овальному кабінеті у лютому цього року) без перекладача спілкувалося? Знову буде "непорозуміння"? А якщо з перекладачем, то година розмови - ні про що...
Зате вечірній хриплосик буде суперпотужним, "АДНАЗНАЧНА"!
От тільки цікаво: "вечірній хриплосик" буде ДО чи ПІСЛЯ анонсованої заяви трампона? 🤔
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06.08.2025 20:22 Відповісти
 
 