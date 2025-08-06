Беседа Зеленского и Трампа началась, - СМИ
В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Axios и Суспільне.
"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, по информации источника, знакомого с ситуацией", - пишет американское медиа.
Других деталей сейчас нет.
Напомним, что в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.
Топ комментарии
+7 Green Bill #603485
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+2 Погрібний Олександр
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+2 Wlad West
показать весь комментарий06.08.2025 19:08 Ответить Ссылка
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Нехай Додвку хочь відсмоече як дЕрьмаку головне шоб озброєння шло для України.
При тому, що у даному випадку нічого гарного про слона сказати не можна.