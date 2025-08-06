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Новости Разговор Трампа и Зеленского Разговор Зеленского и Трампа
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Беседа Зеленского и Трампа началась, - СМИ

Зеленский и Трамп провели беседу 6 августа

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Axios и Суспільне.

"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, по информации источника, знакомого с ситуацией", - пишет американское медиа.

Других деталей сейчас нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп проведет разговор с Зеленским после встречи Виткоффа с Путиным, - Axios

Напомним, что в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Трамп Дональд (6132)


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Топ комментарии
+7
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06.08.2025 18:53 Ответить
+2
Битва інтелектуалів
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06.08.2025 19:04 Ответить
+2
Два кента - *уета и *****
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06.08.2025 19:08 Ответить
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06.08.2025 18:53 Ответить
Вот ду ю спік *****?
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06.08.2025 19:17 Ответить
Тримаємо кулачки. Індію Трамп нахилив на 25%. Хто наступний : кацапстан чи Україна???
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06.08.2025 18:55 Ответить
Украина имеет 10%
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06.08.2025 19:06 Ответить
Це умовні відсотки. Ми майже нічого не продаємо США, у порівнянні з іншими країнами.
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06.08.2025 19:08 Ответить
для кого-то реальные - экспорт в штаты в 24-м 870 млн. баксов.
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06.08.2025 19:23 Ответить
З 2022 року Штати нам сповна компенсували ці 10% і, сподіваюся, продовжать таки допомогу надалі, хоча б за гроші ЄС.
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06.08.2025 19:32 Ответить
Два дебіла то є сила.
Нехай Додвку хочь відсмоече як дЕрьмаку головне шоб озброєння шло для України.
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06.08.2025 18:55 Ответить
Тілтки у одного дебіла є потужніша економіка та армія Світу, а у іншого тільки мілітарі-штани та потужні відосики.
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06.08.2025 19:16 Ответить
Битва інтелектуалів
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06.08.2025 19:04 Ответить
Два кента - *уета и *****
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06.08.2025 19:08 Ответить
Два дебіла будуть "обмінюватись сигналами"?
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06.08.2025 19:10 Ответить
Мабуть, розмова про примушення до переговорів про здачу територій та інше.
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06.08.2025 19:11 Ответить
даст указания к исполнению даже не разрешит возражать
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06.08.2025 19:13 Ответить
Якш путін не піде на поступки Трампу то повинна по Трампу підти на поступки Україна-бо так потібно Трампу. Трамп потім піде після розмови попісяє в унітаз а України відберуть фактично 160 тисяч кв кілометрів і де факто залищать за рф
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06.08.2025 19:14 Ответить
Слон та моська...

При тому, що у даному випадку нічого гарного про слона сказати не можна.
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06.08.2025 19:20 Ответить
До краватки ще не доїпався по телефону?
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06.08.2025 19:27 Ответить
Ничего хорошего не жду - ща рыжая псина выдаст порцию х-ловского бреда которую ему притарабанил витькин в дзёбе.
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06.08.2025 19:34 Ответить
 
 