Беседа Зеленского и Трампа началась, - СМИ

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп проводит телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает журналист Axios и Суспільне.

"Трамп сейчас разговаривает по телефону с Зеленским, по информации источника, знакомого с ситуацией", - пишет американское медиа.

Других деталей сейчас нет.

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Напомним, что в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.