Трамп проведет разговор с Зеленским после встречи Уиткоффа с Путиным, - Axios

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленский.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным, сообщил источник", - написал журналист.

Напомним, что в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

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