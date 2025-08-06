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Новости Разговор Зеленского и Трампа
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Трамп проведет разговор с Зеленским после встречи Уиткоффа с Путиным, - Axios

Встреча Трампа и Зеленского 25 июня

В среду, 6 августа, президент США Дональд Трамп проведет телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленский.

Об этом в соцсети Х сообщил корреспондент издания Axios Барак Равид, информирует Цензор.НЕТ.

"Ожидается, что Трамп поговорит с Зеленским в среду после встречи Уиткоффа с Путиным, сообщил источник", - написал журналист.

Напомним, что в среду, 6 августа, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф встретился в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным: их диалог длился около 3 часов.

Читайте также: Зеленский провел разговор с Трампом: обсудили прекращение войны, санкции против России, оборонное сотрудничество

Автор: 

Зеленский Владимир (21454) Трамп Дональд (6132)


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Картина маслом дополненная, на завалинке сидят Лукашенко,***** и Трамп.
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06.08.2025 18:31 Ответить
знаючі нашого Зе вже можна починати турбуватись за ті перемовини
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06.08.2025 18:35 Ответить
Про це попереджали ще в 2019 ...
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06.08.2025 18:40 Ответить
Понятно....Крайним,как всегда сделают ишака...На то он и ишак!
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06.08.2025 18:39 Ответить
Війну Зеленський злив вже давно.

Зараз тільки питання у фіксації результату.
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06.08.2025 18:44 Ответить
Трампло тиснутиме на жертву… ще й каблуком викручуватиме на шиї України.
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06.08.2025 18:49 Ответить
Трамп знову буде схиляти до капітуляції...і так по кругу...і ніяких санкцій
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06.08.2025 18:52 Ответить
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06.08.2025 18:52 Ответить
Тампон, знову буде пресувати віслюка злити Україну
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06.08.2025 19:39 Ответить
 
 