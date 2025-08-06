Трамп проведе розмову із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, - Axios

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленський.

Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікується, що Трамп поговорить із Зеленським у середу після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело", - написав журналіст.

Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

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