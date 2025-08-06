Трамп проведе розмову із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, - Axios
У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленський.
Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.
"Очікується, що Трамп поговорить із Зеленським у середу після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело", - написав журналіст.
Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Зараз тільки питання у фіксації результату.