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Новини Розмова Зеленського і Трампа
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Трамп проведе розмову із Зеленським після зустрічі Віткоффа з Путіним, - Axios

Зустріч Трампа та Зеленського 25 червня

У середу, 6 серпня, президент США Дональд Трамп проведе телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленський.

Про це в соцмережі Х повідомив кореспондент видання Axios Барак Равід, інформує Цензор.НЕТ.

"Очікується, що Трамп поговорить із Зеленським у середу після зустрічі Віткоффа з Путіним, повідомило джерело", - написав журналіст.

Нагадаємо, що у середу, 6 серпня, спецпредставник президента США Стів Віткофф зустрівся у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним: їхній діалог тривав близько 3 годин.

Читайте також: Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення війни, санкції проти Росії, оборонну співпрацю

Автор: 

Зеленський Володимир (24985) Трамп Дональд (6635)


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Картина маслом дополненная, на завалинке сидят Лукашенко,***** и Трамп.
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06.08.2025 18:31 Відповісти
знаючі нашого Зе вже можна починати турбуватись за ті перемовини
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06.08.2025 18:35 Відповісти
Про це попереджали ще в 2019 ...
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06.08.2025 18:40 Відповісти
Понятно....Крайним,как всегда сделают ишака...На то он и ишак!
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06.08.2025 18:39 Відповісти
Війну Зеленський злив вже давно.

Зараз тільки питання у фіксації результату.
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06.08.2025 18:44 Відповісти
Трампло тиснутиме на жертву… ще й каблуком викручуватиме на шиї України.
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06.08.2025 18:49 Відповісти
Трамп знову буде схиляти до капітуляції...і так по кругу...і ніяких санкцій
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06.08.2025 18:52 Відповісти
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06.08.2025 18:52 Відповісти
Тампон, знову буде пресувати віслюка злити Україну
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06.08.2025 19:39 Відповісти
 
 