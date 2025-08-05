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Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення війни, санкції проти Росії, оборонну співпрацю

Розмова Зеленського і Трампа 5 серпня

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським президентом Дональдом Трампом. 

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - йдеться у повідомленні.

Сторони також скоординували позиції України та Сполучених Штатів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів Ставку: доручив відчутно збільшити закупівлю дронів та розширити програму "Контракт 18-24"

"Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити", - наголосив Зеленський.

"Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!" - додав голова держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24973) зброя (7669) США (23968) Трамп Дональд (6619) дрони (5235)


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Топ коментарі
+5
Дякую, Президенте Трамп!" - найпотужніша частина повідомлення..
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05.08.2025 17:40 Відповісти
+3
УЖЕНЕПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ
Поговорил с президентом Трампом
Ну разве не оху...о?
Не всем так везет - согласитесь..
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05.08.2025 17:47 Відповісти
+2
В окулярах.....
Зір "сів", скоро і сам ....
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05.08.2025 17:58 Відповісти
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Дякую, Президенте Трамп!" - найпотужніша частина повідомлення..
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05.08.2025 17:40 Відповісти
якби тобі довелося з цим поплавленим дідом спілкуватись - теж дякував би
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05.08.2025 17:46 Відповісти
Я б дякував ще в два рази більше , а може і в три.. Треба мати свою голову на плечах та не доводити відносини до такого рівня щоб потім не довелось виправляти їх титаничними зусиллями..
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05.08.2025 18:15 Відповісти
Стрепан Руданський. Розмова

Прибув Мошко з Петрополя

Та й людей дурив,

Що ніби він у столиці

З царем говорив.

- А як же ви говорили? -

Якийсь запитав.

- О, ми славно говорили, -

Мошко відвічав. -

Я казав усе цареві:

«Ура» та «ура!»,

А воно мені казало:

«Дурак» та «дурак!»
Скільки років пройшло з дня написання цього вірша, а ніби написано про сьогоднішних Зеленського і Трампа.
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05.08.2025 18:58 Відповісти
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05.08.2025 17:42 Відповісти
УЖЕНЕПРЕЗИДЕНТ ЗЕЛЕНСКИЙ
Поговорил с президентом Трампом
Ну разве не оху...о?
Не всем так везет - согласитесь..
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05.08.2025 17:47 Відповісти
Обговорили,і ?
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05.08.2025 17:57 Відповісти
В окулярах.....
Зір "сів", скоро і сам ....
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05.08.2025 17:58 Відповісти
Шо, эгейн ту гэзе?
Карты в колоде перетасовали?
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05.08.2025 18:06 Відповісти
"Мартишка і очкі"
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05.08.2025 18:08 Відповісти
Будемо сподіватися, що відтермінування пекельних санкцій не буде і тр такі завалить Україну зброєю...
...але схоже, що пу щось замислів, раз Віткоффа запросил... значить придумав, як пропетлять
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05.08.2025 18:24 Відповісти
Може потрібно обговорювати постачання зброї Україні а не припинення війни? Бо то що ви постійно ******* про мир, мир швидше не настане. А от перемога може привести до миру.
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05.08.2025 18:26 Відповісти
Коротше подовжуємо побиратись, клянчити все що бачим а тоді його розкрадати. Нічого нового
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05.08.2025 18:32 Відповісти
ППР--посиділи,поп---ли,розійшлись ДЕ РЕЗУЛЬТАТ??? Кому потрібні такі повідомлення.--
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05.08.2025 19:05 Відповісти
да ничего трамп с чмой не обсуждал, просто сказал что нужно делать
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05.08.2025 19:12 Відповісти
 
 