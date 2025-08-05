Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення війни, санкції проти Росії, оборонну співпрацю

Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським президентом Дональдом Трампом.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - йдеться у повідомленні.

Сторони також скоординували позиції України та Сполучених Штатів.

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"Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.

Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити", - наголосив Зеленський.

"Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.

Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!" - додав голова держави.

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