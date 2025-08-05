Зеленський провів розмову з Трампом: обговорили припинення війни, санкції проти Росії, оборонну співпрацю
Президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів розмову з американським президентом Дональдом Трампом.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Продуктивна розмова з Президентом Трампом. Ключове – це, звісно, припинення війни. Ми вдячні Президенту США за всі зусилля заради чесного й тривалого миру. Дійсно потрібно якнайшвидше припинити вбивства, ми це повністю підтримуємо. Багато місяців уже могло б бути без війни, якби росіяни її не затягували", - йдеться у повідомленні.
Сторони також скоординували позиції України та Сполучених Штатів.
"Обмінялись оцінками ситуації: росіяни збільшили жорстокість ударів. Президент Трамп повністю поінформований про російські удари по Києву, по інших наших містах та громадах.
Звісно, говорили про санкції проти Росії. Їхня економіка продовжує падати, і саме тому в Москві так зважають на цю перспективу та рішучість Президента Трампа. Це може багато що змінити", - наголосив Зеленський.
"Обговорили спільні європейські рішення, які можуть допомогти нашому захисту. Зараз маємо вже рішення Нідерландів, Швеції, Норвегії та Данії – більше ніж мільярд доларів на американську зброю, яку Україна отримає. Дякую! Ця взаємодія з країнами НАТО продовжиться.
Говорили також про нашу оборонну взаємодію з Америкою двосторонню. Проєкт угоди щодо дронів уже підготовлений українською стороною, ми готові її детально обговорити та укласти. Одна з найсильніших угод може бути. Дякую кожному американському серцю, яке підтримує наш захист життів. Дякую, Президенте Трамп!" - додав голова держави.
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Прибув Мошко з Петрополя
Та й людей дурив,
Що ніби він у столиці
З царем говорив.
- А як же ви говорили? -
Якийсь запитав.
- О, ми славно говорили, -
Мошко відвічав. -
Я казав усе цареві:
«Ура» та «ура!»,
А воно мені казало:
«Дурак» та «дурак!»
Скільки років пройшло з дня написання цього вірша, а ніби написано про сьогоднішних Зеленського і Трампа.
Поговорил с президентом Трампом
Ну разве не оху...о?
Не всем так везет - согласитесь..
Зір "сів", скоро і сам ....
Карты в колоде перетасовали?
...але схоже, що пу щось замислів, раз Віткоффа запросил... значить придумав, як пропетлять