Зеленский провел разговор с Трампом: обсудили прекращение огня, санкции против России, оборонное сотрудничество

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое - это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - говорится в сообщении.

Стороны также скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов.

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"Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам.

Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить", - подчеркнул Зеленский.

"Обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Сейчас имеем уже решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании - более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится.

Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!" - добавил глава государства.

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