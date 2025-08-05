Зеленский провел разговор с Трампом: обсудили прекращение огня, санкции против России, оборонное сотрудничество
Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
Об этом он сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Продуктивный разговор с Президентом Трампом. Ключевое - это, конечно, прекращение войны. Мы благодарны Президенту США за все усилия ради честного и длительного мира. Действительно нужно как можно быстрее прекратить убийства, мы это полностью поддерживаем. Много месяцев уже могло бы быть без войны, если бы россияне ее не затягивали", - говорится в сообщении.
Стороны также скоординировали позиции Украины и Соединенных Штатов.
"Обменялись оценками ситуации: россияне увеличили жестокость ударов. Президент Трамп полностью проинформирован о российских ударах по Киеву, по другим нашим городам и общинам.
Конечно, говорили о санкциях против России. Их экономика продолжает падать, и именно поэтому в Москве так учитывают эту перспективу и решимость Президента Трампа. Это может многое изменить", - подчеркнул Зеленский.
"Обсудили совместные европейские решения, которые могут помочь нашей защите. Сейчас имеем уже решение Нидерландов, Швеции, Норвегии и Дании - более миллиарда долларов на американское оружие, которое Украина получит. Спасибо! Это взаимодействие со странами НАТО продолжится.
Говорили также о нашем оборонном взаимодействии с Америкой двустороннем. Проект соглашения по дронам уже подготовлен украинской стороной, мы готовы его детально обсудить и заключить. Одно из самых сильных соглашений может быть. Спасибо каждому американскому сердцу, которое поддерживает нашу защиту жизней. Спасибо, Президент Трамп!" - добавил глава государства.
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Поговорил с президентом Трампом
Ну разве не оху...о?
Не всем так везет - согласитесь..
Зір "сів", скоро і сам ....
Карты в колоде перетасовали?