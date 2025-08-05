Зеленский провел Ставку: поручил ощутимо увеличить закупку дронов и расширить программу "Контракт 18-24"
Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел отдельные совещания с военным командованием и чиновниками, а также заседание Ставки верховного главнокомандующего.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Первое - действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов", - отметил Зеленский.
Также он поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Деньги, по словам Зеленского, на это есть.
"Об этом говорят в большинстве бригад - это значительно больше возможностей покупать пикапы. То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - отмечает глава государства.
Также речь шла о контрактах 18-24.
"Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - добавил Зеленский.
Также, как отметил Зеленский, обсуждался чувствительный вопрос затягивания выполнения решений о награждении.
"К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу также.
Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - резюмирует глава государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский соберет Ставку 5 августа по итогам визита в Харьковскую область.
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https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
04 серпня 2025, 08:04 pm
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували
Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.
Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
Самі то, вони, нє мєсниє, тимчасові!!! У приймах, на заробітках…, як і бакай у Кучми!!
На жаль, в Україні створена СИСТЕМА бусифікації, яка просто не сумісна з контрактною. До того ж, ТЦК наразі мають великий вплив та великі гроші і вони навряд чи зацікавлен в зміні системи.
Як Зеленський буде це виправляти хз. Прості рішення тому й програшні, що заводять ситуацію у тупік. Бусифікація - очевидно приймалася саме в концепції "простих рішень". Як тепер усе це розрулювати невідомо. Але розрулювати потрібно. Бо або в Україні до зими буде контрактна система мобілізації, або буде катастрофа. Це очевидно.
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Against drones (Copy by english)
(According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky) "Last week, Ukrainian President Volodymyr Zelensky instructed the Ministry of Defense to urgently conclude large contracts for the supply of already tested interceptor models. The goal is to increase their production to 1,000 units per day, despite the urgent need for $6 billion in additional funding."
According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky, interceptor drones are already demonstrating up to 70% effectiveness against enemy targets. They are cheap (up to $5,000 per unit), can reach speeds of about 300 km/h and operate at altitudes of up to 5,000 meters. The main requirement is to detonate the target upon contact.
The only thing more stupid is -
(C) "Intercepting Shaheeds with the help of MiG 29!!!???
Yes, for this, just fuel and one missile cost more than 10 "Shaheeds"
I have already suggested to your stupid government thieves - (C) hook up a drone (the cheapest Mavic with a beacon) carrying a cardboard rocket launcher loaded with a net to a Chinese hydrogen-inflated balloon for ten dollars + $5 net and $3 black powder.
A jeep with such a set is sent on a collision course/to intercept the strike drones/"Shaheeds"
There are 10 sets in the car. The crew is one drone driver, of medium qualification; two assistants/security and a driver
The ball and motors of drone , working together, pull the entire assembly to a height of 3-6 km. Several sets are released simultaneously and, with the correction of the drone driver, create a barrage zone.
Then (when the strike drones/"Shaheeds" are visually detected near the kill zone), the enterseptors drones are unhooked and the drone driver leads the drones in the right direction, with a decrease and acceleration, to the target.
The unhooked cylinders having beacon / balls with hydrogen give a the direction of the wind
The net is shot towards the strike drones/"Shaheeds"and a parachute / counter-mass go avey in the opposite direction ...
On the net there is an additional pellet of plastic's explosives with a tension fuse from an anti-personnel mine (for work against to jet drones).
The interceptor drone / mavic whole descends with parachute to the ground ... the main thing that it not was stolen there ... (
Дотримуймося Українці, інформГігієни, бо гадить московіт, як не в себе!
https://www.youtube.com/watch?v=bregMnP2Ecc