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Новости Индустрия дронов
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Зеленский провел Ставку: поручил ощутимо увеличить закупку дронов и расширить программу "Контракт 18-24"

Заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел отдельные совещания с военным командованием и чиновниками, а также заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов", - отметил Зеленский.

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Также он поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Деньги, по словам Зеленского, на это есть.

"Об этом говорят в большинстве бригад - это значительно больше возможностей покупать пикапы. То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - отмечает глава государства.

Также речь шла о контрактах 18-24.

"Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - добавил Зеленский.

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Также, как отметил Зеленский, обсуждался чувствительный вопрос затягивания выполнения решений о награждении.

"К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу также.

Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - резюмирует глава государства.

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Ранее сообщалось, что Зеленский соберет Ставку 5 августа по итогам визита в Харьковскую область.

Автор: 

Зеленский Владимир (21443) контракт (442) ВСУ (6816) Ставка (142)


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Топ комментарии
+4
Яка ментальна та розумова прірва, між полковником Верхоглядом і отим, чотириразовим ухилянтом, на посаді Президента України??!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

04 серпня 2025, 08:04 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували

Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.

Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
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05.08.2025 15:57 Ответить
+3
Видно, як ПРАВДА очі коле, отим неукам-ухилянтам, з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:05 Ответить
+2
Цікавлять друзі на кшталт баканова, рєзнікова, богдана, лисого з володьками та гевками-ткачами...
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
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05.08.2025 16:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Яка ментальна та розумова прірва, між полковником Верхоглядом і отим, чотириразовим ухилянтом, на посаді Президента України??!

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/

04 серпня 2025, 08:04 pm

https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4311781.html Як козаки боснійців врятували

Влітку 1995 р., рівно 30-ть років тому, в місті Жепа, на території колишної Югославії, підрозділ українських миротворців на чолі з полковником Верхоглядом, врятував від сербських бойовиків місцеве населення.
Буквально поруч, в Сребрениці, голанські миротворці, налякавшись погроз Ратко Младича, втекли, що призвело до різанини - близько 8 тис босняків було вбито.
А полковник Верхогляд не злякався. Й українські вояки не злякалися.
Вони послали прокремлівських сербських бойовиків туди, куди через 30 років послав руський воєнний корабль наш воїн на острові Зміїний.
Тоді ані Європа, ані США, ані Кацапія не помітили цього факту й не зрозуміли що й до чого. Зрозуміли пізніш, у 2022 році.
Сподіваюсь, що зрозуміли.

Р.S. Тодішній президент України, Кучма не наважився нагородити Верхогляда званням Героя України, бо це не сподобалося б Москві, яка була на боці сербів.
Дякую Олександрові Клубаню за ексклюзивне фото полковника Миколи Верхогляда:
показать весь комментарий
05.08.2025 15:57 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/
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05.08.2025 15:59 Ответить
в Україні цей ресурс заблоковано.
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05.08.2025 16:00 Ответить
Видно, як ПРАВДА очі коле, отим неукам-ухилянтам, з Урядового кварталу!
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05.08.2025 16:05 Ответить
Та справа в тому, що цей "ЖЖ" - це ресурс, який на до 2022-го був на 90% **************, касапський. Тільки окремі автори - там були проукраїнські. Я часто там до повномасштабної пасся в блогах Олега Леусенка, але його, та інших українців там забанили самі касапи. Як ще там Горський залишився - просто цікаво.
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05.08.2025 17:26 Ответить
Про допустимі відкати при закупівлях для ЗСУ офіційно не йшлося? Чи про відкати - в непублічній частині РНБО?
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05.08.2025 15:59 Ответить
Цікавлять друзі на кшталт баканова, рєзнікова, богдана, лисого з володьками та гевками-ткачами...
Коли в чергу до ТЦК, Володю?
Країна мрій, *****!
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05.08.2025 16:00 Ответить
Прихвостням на посадах, від стефанчуків+зеленського, не на часі Україну захищати, крипту треба бадяжити та ТЦК з лайном мішати!!!
Самі то, вони, нє мєсниє, тимчасові!!! У приймах, на заробітках…, як і бакай у Кучми!!
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05.08.2025 16:09 Ответить
"Про це кажуть у більшості бригад - це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Ти не правіий "зепоцріот" фінансування для закупівлі пікапів для ЗСУ ,має бути в три рази.а може і в десять раз більшим від фінансування закупівлі пікапів для репресивної міліцейської машини в Україні...
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05.08.2025 16:02 Ответить
Бонуси 18-24 мають бути для ВСІХ добровольців. Плюс, ще можна додати можливість йти на окремі вузькоспеціалізовані посади без традиційної БЗВП (ну або зі спеціалізованим навчанням)
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05.08.2025 16:03 Ответить
Контрактна система - це не просто бонуси. Це саме СИСТЕМА. Мотивація, чіткі терміни служби, соціальна підтримка під час та після контрактну, можливості після завершення служби продовжити карьеру військового, в тому числі поза межами України або у спецслужбах. Багато чого. Наприклад, можливість почати карьеру у політиці чи владних інституціях. Це теж бонус, який країна повинна пропонувати контрактникам. І мотивація для самих контрактників. Спеціальна пільгова іпотека, пенсійна надбавка. Тобто, контрактна армія - це велика розгалужена свого роду корпорація, в якій все працює на максимальну ефективність своєї діяльності. На відміну від бусифікованої, яка за своєю суттю є феодальною рекрутованою, причому де факто, пожиттєво армією, кпд якої буде вкрай низьким за будь-яких умов.
На жаль, в Україні створена СИСТЕМА бусифікації, яка просто не сумісна з контрактною. До того ж, ТЦК наразі мають великий вплив та великі гроші і вони навряд чи зацікавлен в зміні системи.
Як Зеленський буде це виправляти хз. Прості рішення тому й програшні, що заводять ситуацію у тупік. Бусифікація - очевидно приймалася саме в концепції "простих рішень". Як тепер усе це розрулювати невідомо. Але розрулювати потрібно. Бо або в Україні до зими буде контрактна система мобілізації, або буде катастрофа. Це очевидно.
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05.08.2025 16:40 Ответить
до офісу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського

mailto:[email protected] [email protected]

mailto:[email protected] [email protected]

Copy to

до офісу Національне антикорупційне бюро

mailto[email protected] [email protected]

до офісу Спеціалізована антикорупційна прокуратура

mailto:[email protected] [email protected]

до офісу Президента України Володимира Зеленського

mailto[email protected] [email protected]

до офісу TSN mailto:[email protected] [email protected]

до офісу DW mailto:[email protected] [email protected]

до офісу LB UA mailto:[email protected] [email protected]

From Koganitsky Grigory Canada Contact: mailto:[email protected] [email protected]

Against drones (Copy by english)

(According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky) "Last week, Ukrainian President Volodymyr Zelensky instructed the Ministry of Defense to urgently conclude large contracts for the supply of already tested interceptor models. The goal is to increase their production to 1,000 units per day, despite the urgent need for $6 billion in additional funding."

According to the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky, interceptor drones are already demonstrating up to 70% effectiveness against enemy targets. They are cheap (up to $5,000 per unit), can reach speeds of about 300 km/h and operate at altitudes of up to 5,000 meters. The main requirement is to detonate the target upon contact.

The only thing more stupid is -

(C) "Intercepting Shaheeds with the help of MiG 29!!!???
Yes, for this, just fuel and one missile cost more than 10 "Shaheeds"

I have already suggested to your stupid government thieves - (C) hook up a drone (the cheapest Mavic with a beacon) carrying a cardboard rocket launcher loaded with a net to a Chinese hydrogen-inflated balloon for ten dollars + $5 net and $3 black powder.

A jeep with such a set is sent on a collision course/to intercept the strike drones/"Shaheeds"

There are 10 sets in the car. The crew is one drone driver, of medium qualification; two assistants/security and a driver

The ball and motors of drone , working together, pull the entire assembly to a height of 3-6 km. Several sets are released simultaneously and, with the correction of the drone driver, create a barrage zone.

Then (when the strike drones/"Shaheeds" are visually detected near the kill zone), the enterseptors drones are unhooked and the drone driver leads the drones in the right direction, with a decrease and acceleration, to the target.

The unhooked cylinders having beacon / balls with hydrogen give a the direction of the wind

The net is shot towards the strike drones/"Shaheeds"and a parachute / counter-mass go avey in the opposite direction ...

On the net there is an additional pellet of plastic's explosives with a tension fuse from an anti-personnel mine (for work against to jet drones).

The interceptor drone / mavic whole descends with parachute to the ground ... the main thing that it not was stolen there ... (
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05.08.2025 16:05 Ответить
Як вправно усе змішане, грішне з праведним! Кров, лайно, пісок і цукор!
Дотримуймося Українці, інформГігієни, бо гадить московіт, як не в себе!
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05.08.2025 16:12 Ответить
Так, скоріше то бот з ольгіно, ніж подляковий...
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05.08.2025 16:30 Ответить
Ти вже разом з Гайдаєм закупив 1 000 000 дроніа, **** гнусва.
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05.08.2025 16:11 Ответить
Слуги народу крадуть на дронах для ЗСУ: де межа підлості?
https://www.youtube.com/watch?v=bregMnP2Ecc
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05.08.2025 16:21 Ответить
Від тебе хоч один дрон як від Петра Олексійовича є?!?
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05.08.2025 16:38 Ответить
Контракт 18-24 ))) На кожній "ставкі" ЗЕблазень все більше сиру підкладає в мишоловку, ви звернули увагу?
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05.08.2025 16:42 Ответить
Ге чую гундос..гундос давай
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05.08.2025 16:43 Ответить
Закупку дронів будуть проводити міндічі і Чернишов? А закупку яєць для армії Резніков?
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05.08.2025 16:56 Ответить
Нарешті літаки залітали. Вчора гівнокомандувач призначив (нарешті !!!!!!!!!) керівника ВПС !!
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05.08.2025 17:10 Ответить
Ну вот,наконец-то .Это сюр какой то ,без доручення главмародера никак.
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05.08.2025 17:34 Ответить
Так як же ті дрони можна зробити та продати, як що кругом відкати? І не 2-3 відсотка... Жерти бажають жирно та смачно....
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05.08.2025 17:41 Ответить
Вже їх настільки багато обіцяно, що нові слова приходиться вставляти. Тепер "відчутно".

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05.08.2025 18:04 Ответить
 
 