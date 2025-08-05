Зеленский провел Ставку: поручил ощутимо увеличить закупку дронов и расширить программу "Контракт 18-24"

Президент Украины Владимир Зеленский 5 августа провел отдельные совещания с военным командованием и чиновниками, а также заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое - действительно, уже стала более эффективной подготовка в учебных центрах, но есть еще вещи, которые надо внедрить. Это касается как боевой подготовки, так и психологической, мотивационной. Должно быть больше именно реального боевого опыта этой войны при подготовке воинов", - отметил Зеленский.

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Также он поручил ощутимо увеличить прямое финансирование бригадам на закупку дронов. Деньги, по словам Зеленского, на это есть.

"Об этом говорят в большинстве бригад - это значительно больше возможностей покупать пикапы. То есть должно быть упрощение процедур и прямое финансирование для подразделений так же, как на закупку дронов. Должна быть реальная возможность у наших воинов покупать именно те машины, которые им нужны, именно так, как это будет наиболее быстро", - отмечает глава государства.

Также речь шла о контрактах 18-24.

"Программа должна быть расширена. Обсудили сегодня некоторые варианты, включая увеличение возраста и обстоятельств, при которых может быть заключен именно такой формат контракта. Министерство обороны, Генеральный штаб и команда Офиса должны представить обществу детали", - добавил Зеленский.

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Также, как отметил Зеленский, обсуждался чувствительный вопрос затягивания выполнения решений о награждении.

"К сожалению, много случаев, когда наши воины из разных составляющих Сил обороны месяцами ожидают вручения государственных наград, и это исключительно из-за громоздких бюрократических процедур. Поручил максимально сократить документооборот, количество различных подписей и согласований. Надо цифровизировать и эту сферу также.

Время на представление путей реализации этих решений совещаний и Ставки - до понедельника. В понедельник ожидаю от секретаря СНБО, Министерства обороны, Главнокомандующего, Генерального штаба и команды Офиса докладов о выполнении", - резюмирует глава государства.

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Ранее сообщалось, что Зеленский соберет Ставку 5 августа по итогам визита в Харьковскую область.