Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле: есть договоренность об обмене 1200 пленных. ФОТО
Сегодня, 3 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.
Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными.
"Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.
Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, которые помогают нашей дипломатии, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были похищены и вывезены в Россию", - информирует Зеленский.
С Умеровым они также обсудили следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике.
"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - отметил глава государства.
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Геть увесь, у роботі, заради отого благоденствія…з 2019 року!!!
Пряли зраду потайком.
Правда у пристойних країнах цього упиря вже не хочуть бачити.
А от зливати Роісє воно вміє вправно.
А ЗЄ 3 роки з 2019 знімав всі стримувачі.
Насіння в кишені і на банери вздовж Брест-Литовського - а потім - кожному земельки - як і загиблим захисникам.
все професійно виставлено.
цікаво скільки дублів і часу це зайняло?
чи, зе!поц наперед нафоткав, а сам десь унюханий валяється?