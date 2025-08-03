Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле: есть договоренность об обмене 1200 пленных. ФОТО

Сегодня, 3 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными.

"Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.

Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, которые помогают нашей дипломатии, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были похищены и вывезены в Россию", - информирует Зеленский.

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С Умеровым они также обсудили следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике.

"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - отметил глава государства.