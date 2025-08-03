РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8527 посетителей онлайн
Новости Фото
2 005 34

Зеленский обсудил с Умеровым и Ермаком подготовку новой встречи в Стамбуле: есть договоренность об обмене 1200 пленных. ФОТО

Сегодня, 3 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым и руководителем Офиса Андреем Ермаком переговорный трек, в частности выполнение договоренностей встреч с российской стороной в Стамбуле и подготовку новой встречи.

Об этом Зеленский сообщил в телеграмм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, среди ключевых вопросов - продолжение обменов военнопленными.

"Есть договоренность об обмене 1200 человек, продолжается работа над списками. Секретарь СНБО доложил о коммуникации с российским представителем. Работаем также, чтобы разблокировать возвращение наших гражданских, выясняем данные по каждой фамилии.

Андрей Ермак доложил о взаимодействии с ключевыми партнерами, которые помогают нашей дипломатии, в частности контакты с американской стороной, и об усилиях для возвращения детей, которые были похищены и вывезены в Россию", - информирует Зеленский.

Читайте: Кислица о третьем раунде переговоров с РФ в Стамбуле: За "интеллигентной упаковкой" содержалось то же токсичное содержание

Зеленский Умеров и Ермак

С Умеровым они также обсудили следующие заседания Ставки и тематику докладов на Ставке. В частности, будут рассмотрены вопросы подготовки энергетики и всей нашей критической инфраструктуры к отопительному сезону, также развитие украинской ПВО и наши дальнобойные удары по российской логистике.

"Продолжается аудит выполнения решений СНБО и Ставки. К сожалению, некоторые решения не реализованы. Это будет исправлено безотлагательно", - отметил глава государства.

Автор: 

военнопленные (1171) Зеленский Владимир (21415) обмен (1483) переговоры с Россией (1232) Ставка (140) Умеров Рустем (630)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+20
Картина"Три носаті виродки здають країну"
показать весь комментарий
03.08.2025 13:23 Ответить
+20
Ви ж розумієте, що вся ця миротворча суєта тепер для відволікання уваги від того, що ЗЄ по суті просрав Європу?
показать весь комментарий
03.08.2025 13:24 Ответить
+13
Три тварюки під вікном
Пряли зраду потайком.
показать весь комментарий
03.08.2025 13:29 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Картина"Три носаті виродки здають країну"
показать весь комментарий
03.08.2025 13:23 Ответить
У петлях краще
показать весь комментарий
03.08.2025 13:52 Ответить
Ви ж розумієте, що вся ця миротворча суєта тепер для відволікання уваги від того, що ЗЄ по суті просрав Європу?
показать весь комментарий
03.08.2025 13:24 Ответить
За цими, нарадами та самітами, пересидент, геть забув, про контроль за покарання, отих осіб, міндіча шурми чернишова шуфрича каламойського трубіцина, та ще, з добру сотню, усіляких там, служок та інших мародерів на крові з посавідченням інвалідності+пенсіонерів+УБД…
Геть увесь, у роботі, заради отого благоденствія…з 2019 року!!!
показать весь комментарий
03.08.2025 13:31 Ответить
Ееее, ране, Європу просрали ********, а Zе з дЕрьмаком поставили жирну таку крапку у цьому процесі Майже поставили.
показать весь комментарий
03.08.2025 13:32 Ответить
Картіна, мазана не пензлем, нехудожником прутіним: «Трус, Бивалий і Балбес» !!
показать весь комментарий
03.08.2025 13:26 Ответить
Три тварюки під вікном
Пряли зраду потайком.
показать весь комментарий
03.08.2025 13:29 Ответить
А в цих баранів пряжі багато!
показать весь комментарий
03.08.2025 15:33 Ответить
А чого для обговорення не запросили Чернишова??? Хоча б з Шурмою порадилися!!
показать весь комментарий
03.08.2025 13:34 Ответить
Три мудаки за одним столом. Ішак вдає, що він найголовніший.
показать весь комментарий
03.08.2025 13:38 Ответить
окулярів не вистача
показать весь комментарий
03.08.2025 13:45 Ответить
Піськограй до чого тут дєрьмак??
показать весь комментарий
03.08.2025 13:51 Ответить
Ну він же потужний перемовник. 😁

Правда у пристойних країнах цього упиря вже не хочуть бачити.
А от зливати Роісє воно вміє вправно.
показать весь комментарий
03.08.2025 13:58 Ответить
Так їхні піськи сплять рядом!
показать весь комментарий
03.08.2025 15:35 Ответить
трі баґатиря,***(((
показать весь комментарий
03.08.2025 14:06 Ответить
а може все таки підійти до питання безпеки держави по-серйозному, потужно та незламно? Зібрати ще пару десятків "форумів миру" та підписати ще пару десятків "безпекових угод" з Камеруном чи з Зімбабве? Доречі, це вже буде "стамбул 3" чи "стамбул 4"? І як всі ці "стамбули" наблизили Україну до миру, на відміну від "поганого Мінську"?
показать весь комментарий
03.08.2025 14:09 Ответить
Так Мінськ не наближав мир. Мінськ стримував війну.

А ЗЄ 3 роки з 2019 знімав всі стримувачі.
показать весь комментарий
03.08.2025 14:45 Ответить
І який результат обговорення ???
показать весь комментарий
03.08.2025 14:10 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
03.08.2025 14:17 Ответить
Долгоносики мародерные,вид вымирающий в Украине.
показать весь комментарий
03.08.2025 14:21 Ответить
Знову ці виродки щось мудрують по здачі України ,ворог знищує Україну ,ворог щоденно убиває десятки мирних українців ,воро наступає ,дочекайтесь вже хоч 8 серпня ,це не влада.
показать весь комментарий
03.08.2025 14:25 Ответить
Картина "узурпація" , художник с мракобіс
показать весь комментарий
03.08.2025 14:29 Ответить
Якщо ви думаєте що хтось з цих трьох ОСОБИСТО читає наші коментарі- навіть коментувати бурхливу медійну імітацію БЕЗдіяльності - навіть не хочеться.
Насіння в кишені і на банери вздовж Брест-Литовського - а потім - кожному земельки - як і загиблим захисникам.
показать весь комментарий
03.08.2025 14:51 Ответить
сайд квести це добре. Особливо для всіх голвних діючих облич цієї трагедії. Але пора і по головним питанням кумекати шо і як.
показать весь комментарий
03.08.2025 15:12 Ответить
світло, камери, кут огляду, фото ненічні пози....
все професійно виставлено.
цікаво скільки дублів і часу це зайняло?
чи, зе!поц наперед нафоткав, а сам десь унюханий валяється?
показать весь комментарий
03.08.2025 15:20 Ответить
А щоб ці рила вмістилися в кадрі, довелося стіну ламати?
показать весь комментарий
03.08.2025 15:36 Ответить
Це піздець
показать весь комментарий
03.08.2025 15:41 Ответить
Провели зустріч на тему ,вплив суховію на на статеве життя тушканчіка.
показать весь комментарий
03.08.2025 15:50 Ответить
Господи Прости !!!
показать весь комментарий
03.08.2025 16:27 Ответить
Картіна маслом.
показать весь комментарий
03.08.2025 16:31 Ответить
При чому видно хто кому дає звіздюлей , а хто поруч з недоумкуватим виглядом пробує щось зрозуміти про що мова взагалі..
показать весь комментарий
03.08.2025 16:34 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2025 16:49 Ответить
 
 